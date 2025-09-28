Sport

Vești excelente pentru Mirel Rădoi la Craiova! A revenit pe gazon după 9 luni și e gata să impresioneze

Luis Paradela, cubanezul care a impresionat la Universitatea Craiova, a revenit pe gazon după o absență de durată.
Mihai Alecu
28.09.2025 | 18:33
Revenire de senzație la Universitatea Craiova! Vești bune pentru Mirel Rădoi. Foto: sport.pictures.eu.

Universitatea Craiova își recapătă treptat una dintre cele mai importante piese din angrenajul ofensiv. Luis Paradela, mijlocașul ofensiv cubanez al formației din Bănie, a revenit pe gazon după o accidentare gravă care l-a ținut departe de teren mai bine de 9 luni.

Luis Paradela, fotbalistul Universității Craiova, din nou pe gazon

Accidentat în luna decembrie a anului trecut, într-un meci din SuperLiga, Paradela a fost nevoit să treacă printr-un lung proces de recuperare, în care a avut nevoie nu doar de tratament medical specializat, ci și de o refacere treptată a tonusului fizic și a ritmului de joc. Revenirea lui reprezintă un moment important atât pentru jucător, cât și pentru club, mai ales într-o perioadă în care Craiova are nevoie de soluții proaspete în compartimentul ofensiv.

Primele semne că Paradela este aproape de revenirea completă s-au văzut în urmă cu două etape, când tehnicianul Științei l-a inclus în lotul pentru partida disputată împotriva Oțelului Galați, încheiată cu victoria gazdelor, scor 1-0. Deși nu a fost utilizat în acel meci, simpla sa prezență pe foaia oficială a transmis un mesaj clar, că revenirea e doar o chestiune de timp.

Așteptarea a luat sfârșit, când Paradela a intrat din nou pe teren, la meciul jucat de echipa secundă a oltenilor, contra celor de la ACS Oltul Curtișoara, încheiat cu 3-0 pentru Craiova 2. Internaționalul cubanez, în vârstă de 28 de ani, a fost transferat de Universitatea Craiova pentru a aduce un plus de creativitate și dinamism în ofensivă. Înaintea accidentării, Paradela se impusese deja ca un jucător important în sistemul de joc al echipei, datorită vitezei, tehnicii și capacității de a destabiliza defensivele adverse.

Întăriri pentru Mirel Rădoi: Paradela e apt de joc

Absența sa îndelungată a fost resimțită din plin de formația olteană, care a fost nevoită să improvizeze în mai multe rânduri pe poziția sa. În lipsa cubanezului, antrenorii au încercat soluții diverse, dar niciuna nu a reușit să ofere același nivel de creativitate și imprevizibilitate în atac.

Revenirea lui Paradela vine într-un moment-cheie al sezonului, întrucât Universitatea Craiova are nevoie de constanță și de rezultate pozitive pentru a rămâne în lupta pentru podium. Cu un program dificil în următoarele săptămâni, aportul său poate deveni decisiv pentru obiectivele echipei. De asemenea, revenirea pe gazon îi oferă și jucătorului șansa de a reintra în circuitul echipei naționale a Cubei, pentru care nu a mai evoluat din cauza accidentării.

