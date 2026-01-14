Vești extraordinare despre Andrei Rațiu înainte de Turcia – România! Care este situația lui „Sonic”

ADVERTISEMENT

Andrei Rațiu a adus panică în rândul suporterilor lui Rayo Vallecano, dar și în rândul fanilor echipei naționale a României. Fundașul „tricolor” a ieșit accidentat în prima repriză a meciului cu Mallorca, iar la trei zile distanță și-a aflat verdictul.

Cât lipsește Andrei Rațiu de pe teren? Nicio emoție pentru barajul cu Turcia

Deși înainte de EURO 2024 el nu era atât de cunoscut de fanii fotbalului, Andrei Rațiu a devenit rapid unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei României. „Sonic”, așa cum a fost botezat de fani pentru look-ul său de la turneul final din Germania, este titular incontestabil în flancul drept al apărării lui Rayo Vallecano și al naționalei lui Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

Numărul mare de meciuri jucate s-a simțit în partida cu Mallorca, când fiind înlocuit de albanezul Ivan Balliu. La trei zile distanță, Rațiu și-a aflat verdictul, care este extrem de îmbucurător.

Fundașul dreapta a reluat deja alergarea, însă va lipsi aproximativ trei săptămâni din meciurile lui Rayo Vallecano. Asta înseamnă că Rațiu va fi în formă maximă pentru barajul de la sfârșitul lunii martie, dacă nu vor apărea alte complicații.

ADVERTISEMENT

Vinicius nu are noroc! Andrei Rațiu se întoarce chiar la meciul cu Real Madrid

Conform , Andrei Rațiu va reveni pe teren chiar pentru meciul cu Real Madrid de pe Bernabeu, acolo unde îl va întâlni din nou pe superstarul brazilian Vinicius Jr. În ultimele întâlniri, fundașul român i-a făcut față cu brio, iar

ADVERTISEMENT

Meciul lui Rayo Vallecano contra lui Real Madrid este programat pe 1 februarie, ceea ce înseamnă că Rațiu va rata trei meciuri până atunci: cu Celta Vigo și Osasuna, în La Liga, dar și cu Alaves, în Cupa Regelui.

Andrei Rațiu, încrezător înaintea barajului cu Turcia

meci pe care-l vede ca pe o finală, chiar dacă „tricolorii” ar mai avea de depășit încă o echipă în cazul în care ar trece de naționala din „Țara Semilunii”.

ADVERTISEMENT

„Am fost întotdeauna războinici în momentele importante. Vorbim aici și de calificarea cu Israel, ei aveau 1-0 în minutul 1 și am reușit totuși să îi întoarcem. Am reușit să facem un meci bun și cu Elveția și astfel să obținem primul loc. În meciurile importante apare întotdeauna acea echipă a României la care ne așteptăm. Sper să continuăm pe această cale, să fim atunci într-o formă bună și să arătăm ce avem în noi. Noi trebuie să fim încrezători, să mergem cu o idee clară. Până la urmă este o finală pentru noi, doar asta avem în cap!”, a declarat Andrei Rațiu într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK.