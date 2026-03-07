Sport

Veşti extraordinare despre Dan Petrescu: „E ţiplă! La prima ofertă a plecat”

Giovanni Becali are vești extraordinare despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu! Cum se simte antrenorul român și când ar putea să antreneze din nou?
Cristian Măciucă
07.03.2026 | 13:42
Vesti extraordinare despre Dan Petrescu E tipla La prima oferta a plecat
Veşti extraordinare despre Dan Petrescu: „E ţiplă! La prima ofertă din vară a plecat” FOTO: Fanatik
Continuă să curgă veștile bune despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu (58 de ani). Giovanni Becali a dezvăluit că „Bursucul” se simte mai bine ca niciodată și că e nerăbdător să antreneze. Petrescu n-a mai stat pe banca tehnică a unei echipe din toamna lui 2025, când a plecat de la CFR Cluj.

Cum se simte Dan Petrescu? Ultimele noutăți despre starea de sănătate a antrenorului român

Giovanni Becali a spus că lucrurile stau mai bine în ceea ce privește starea de sănătate a lui Dan Petrescu. În toamnă, după ce și-a dat demisia de la CFR Cluj, „Bursucul” a luat o pauză de la antrenorat din cauza problemelor de ordin medical, după patru titluri aduse în vitrina din Gruia. Celebrul agent FIFA a transmis că fostul mare fundaș dreapta al lui Chelsea și al naționalei României se simte mult mai bine și e gata să revină pe bancă.

„Dan Petrescu a luat masa cu frate-miu (n.r. – Victor Becali). E bine, sănătos. Își caută echipă. Orice ofertă care vine, el a plecat. Și-a revenit complet. Mi-a zis frate-miu. A slăbit câteva kilograme, era și normal să slăbească. E perfect. La prima ofertă din vară a plecat. S-a odihnit. Bani are, fetele sunt bine”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

Când îl vedem pe Dan Petrescu, din nou, pe banca tehnică?!

Giovanni Becali a întărit astfel vorbele lui Bogdan Mara, care a vorbit despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Inclusiv conducătorilor lui CFR Cluj le-a fost greu să vadă situația „Bursucului”. Petrescu a plecat din Gruia în toamnă, după eșecul din manșa tur a play-off-ului Conference League, scor 2-7, cu Hacken.

„Se simțea mai bine. Acum câteva zile se simțea mai bine. Așteaptă să treacă peste etapa asta, pentru că și pentru el a fost greu. Cel mai rău pentru el. Și nouă, care suntem alături de el, ne-a fost greu. Și în vară, în toată perioada asta.

Sperăm să îl vedem 100% refăcut și să se apuce din nou de fotbal. Asta va face. Când va fi 100% apt, va începe cu siguranță să antreneze. Știți bine că fotbalul e viața lui, antrenoratul, să fie în iarbă e ceea ce îi lipsește. Când va reveni, o va face din nou cu multă pasiune”, a declarat Bogdan Mara, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Dan Petrescu, REVENIRE SPECTACULOASA in antrenorat!? Giovanni Becali, ANUNT ULUITOR in direct

