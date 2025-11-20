Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Veşti extraordinare despre Radu Drăguşin: “Îşi doreşte mai mult ca oricând! Va fi în formă maximă la Turcia – România”

Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin? Florin Manea, agentul jucătorului, a intrat în direct și a oferit ultimele informații legate de revenirea fundașului după accidentare. Joacă sau nu în barajul cu Turcia?
Alex Bodnariu
20.11.2025 | 19:55
Vesti extraordinare despre Radu Dragusin Isi doreste mai mult ca oricand Va fi in forma maxima la Turcia Romania
EXCLUSIV FANATIK
Radu Dragusin, SALVAREA ROMANIEI la barajul cu Turcia? ANUNT DE ULTIMA ORA despre starea de sanatate
ADVERTISEMENT

România a primit o primă veste bună după ce a aflat că va juca cu Turcia în barajul pentru Cupa Mondială. Florin Manea, impresarul lui Radu Drăgușin, a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a dat toate asigurările că fundașul de la Tottenham va fi în cea mai bună formă la ora jocului din martie.

Radu Drăgușin ar putea face difernța în Turcia – România. Când revine fundașul pe gazon

Radu Drăgușin nu a mai jucat un meci oficial din luna ianuarie a acestui an. Fundașul s-a accidentat cumplit într-o partidă jucată de Tottenham în Europa League. Stoperul și-a rupt ligamentele încrucișate la genunchi.

ADVERTISEMENT

Acum, Drăgușin se află în proces de reintegrare în lotul celor de la Tottenham. Fundașul s-a recuperat complet și așteaptă să revină pe teren într-un meci din Premier League. Deja a jucat o repriză într-un meci amical.

Florin Manea a făcut anunțul! Radu Drăgușin va juca în barajul cu Turcia. Cu cine ar trebui să facă pereche fundașul de la Tottenham

Florin Manea e convins că, până la meciul cu Turcia din barajul Cupei Mondiale, Radu Drăgușin va fi în cea mai bună formă a sa. Impresarul a dat de înțeles că fundașul așteaptă să prindă din nou minute de joc, lucru care s-ar putea întâmpla chiar în luna decembrie.

ADVERTISEMENT
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei....
Digi24.ro
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre

„El este apt acum. Începe antrenorul încet-încet să îl bage. În luna decembrie va fi selecționat. Din decembrie până în martie, cu siguranță va prinde meciuri. E pregătit. A stat destul, 10 luni. E momentul lui. Mă bucur că nu ne-am grăbit. El va fi acolo în martie. Bine, acum sper să îl cheme nea Mircea. Poate nu îl cheamă. În martie 100% va fi pregătit. Își dorește mai mult ca oricând. Abia așteaptă să revină. Nu am schimbat mesaje. O să mă văd cu el în Londra mâine. Am planuit să ieșim și să mâncăm. Suntem focusați pe revenirea lui. Din privința asta, crede-mă, a tras de el mai mult decât se putea. Robocop. Mi se pare mai iute, mai puternic, din imaginile pe care le-am văzut.

ADVERTISEMENT
”Și-au șocat fanii”! Au apărut imaginile: ce au făcut Ronaldo și Georgina înainte...
Digisport.ro
”Și-au șocat fanii”! Au apărut imaginile: ce au făcut Ronaldo și Georgina înainte să intre la Casa Albă

Radu se înțelege cu oricine în apărare. Eu zic că el ne-a lipsit nouă. El are o dorință de a juca. Nu o pierdeam la Zenica. La jocul de cap îi omora. L-a mai ținut pe Džeko. Asta e și părerea mea. Bine că nu am căzut cu Italia. E greu cu Turcia, dar mai bine decât Italia. Noi majoritatea rezultatelor le-am făcut când ne-am apărat bine.

Nu e rău. Mergem la mondiale. Nu are nimic. Radu 100% va fi în teren. Doamne ferește să nu pățească ceva. Cu Burcă se știe, se înțelege. Burcă îl cunoaște pe Radu, se dublează bine. Și ceilalți băieți se descurcă, dar cu Burcă a făcut cel mai bun cuplu”, a explicat Florin Manea la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Radu Dragusin, SALVAREA ROMANIEI la barajul cu Turcia? ANUNT DE ULTIMA ORA despre starea de sanatate

Gică Hagi, reacţie războinică despre Turcia – România: “Să avem curaj pentru că...
Fanatik
Gică Hagi, reacţie războinică despre Turcia – România: “Să avem curaj pentru că nu avem nimic de pierdut”. Presiune uriaşă pe Ianis: “Are experienţă. Poate să facă faţă”. Exclusiv
Mihai Stoichiţă surprinde după ce România şi-a aflat adversara de la baraj: „Cu...
Fanatik
Mihai Stoichiţă surprinde după ce România şi-a aflat adversara de la baraj: „Cu Turcia nu e cel mai greu! Suntem foarte optimişti”
Mircea Lucescu, prima reacţie după tragerea la sorţi: “Ştim totul despre Turcia! Meciul...
Fanatik
Mircea Lucescu, prima reacţie după tragerea la sorţi: “Ştim totul despre Turcia! Meciul trebuie pregătit de întreaga naţiune” Avertisment pentru Ianis Hagi: “Sunt îngrijorat că joacă acolo!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
BOMBĂ! S-a aflat cine i-a interzis lui Nicolae Dobrin să joace la Mondialul...
iamsport.ro
BOMBĂ! S-a aflat cine i-a interzis lui Nicolae Dobrin să joace la Mondialul din Mexic: 'Îi umileam tot timpul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!