Veşti extraordinare despre Radu Drăguşin: “Îşi doreşte mai mult ca oricând! Va fi în formă maximă la Turcia – România”

România a primit o primă veste bună după ce a aflat că va juca cu Turcia în barajul pentru Cupa Mondială. Florin Manea, impresarul lui Radu Drăgușin, a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a dat toate asigurările că fundașul de la Tottenham va fi în cea mai bună formă la ora jocului din martie.

Radu Drăgușin ar putea face difernța în Turcia – România. Când revine fundașul pe gazon

Radu Drăgușin nu a mai jucat un meci oficial din luna ianuarie a acestui an. Fundașul s-a accidentat cumplit într-o partidă jucată de Tottenham în Europa League. Stoperul și-a rupt ligamentele încrucișate la genunchi.

Acum, Drăgușin se află în proces de reintegrare în lotul celor de la Tottenham . Deja a jucat o repriză într-un meci amical.

Florin Manea a făcut anunțul! Radu Drăgușin va juca în barajul cu Turcia. Cu cine ar trebui să facă pereche fundașul de la Tottenham

Florin Manea e convins că, până la meciul cu Turcia din barajul Cupei Mondiale, R . Impresarul a dat de înțeles că fundașul așteaptă să prindă din nou minute de joc, lucru care s-ar putea întâmpla chiar în luna decembrie.

„El este apt acum. Începe antrenorul încet-încet să îl bage. În luna decembrie va fi selecționat. Din decembrie până în martie, cu siguranță va prinde meciuri. E pregătit. A stat destul, 10 luni. E momentul lui. Mă bucur că nu ne-am grăbit. El va fi acolo în martie. Bine, acum sper să îl cheme nea Mircea. Poate nu îl cheamă. În martie 100% va fi pregătit. Își dorește mai mult ca oricând. Abia așteaptă să revină. Nu am schimbat mesaje. O să mă văd cu el în Londra mâine. Am planuit să ieșim și să mâncăm. Suntem focusați pe revenirea lui. Din privința asta, crede-mă, a tras de el mai mult decât se putea. Robocop. Mi se pare mai iute, mai puternic, din imaginile pe care le-am văzut.

Radu se înțelege cu oricine în apărare. Eu zic că el ne-a lipsit nouă. El are o dorință de a juca. Nu o pierdeam la Zenica. La jocul de cap îi omora. L-a mai ținut pe Džeko. Asta e și părerea mea. Bine că nu am căzut cu Italia. E greu cu Turcia, dar mai bine decât Italia. Noi majoritatea rezultatelor le-am făcut când ne-am apărat bine.

Nu e rău. Mergem la mondiale. Nu are nimic. Radu 100% va fi în teren. Doamne ferește să nu pățească ceva. Cu Burcă se știe, se înțelege. Burcă îl cunoaște pe Radu, se dublează bine. Și ceilalți băieți se descurcă, dar cu Burcă a făcut cel mai bun cuplu”, a explicat Florin Manea la FANATIK SUPERLIGA.

