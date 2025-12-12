Sport

Vești importante pentru cei mai bine cotați fotbaliști români! Cât valorează acum Radu Drăgușin și Dennis Man

Site-ul Transfermarkt a actualizat cotele mai multor fotbaliști, iar Radu Drăgușin și Dennis Man au înregistrat modificări importante. Cât valorează acum cei doi internaționali români.
Bogdan Mariș
12.12.2025 | 11:38
Vesti importante pentru cei mai bine cotati fotbalisti romani Cat valoreaza acum Radu Dragusin si Dennis Man
Cotele celor mai valoroși jucători români, Radu Drăgușin și Dennis Man, au suferit modificări importante. FOTO: colaj Fanatik / Hepta
Site-ul transfermarkt a actualizat valorile de piață pentru doi dintre cei mai importanți jucători români: Radu Drăgușin și Dennis Man. Din nefericire, cota fundașului central a scăzut semnificativ din cauza faptului că acesta nu a mai evoluat într-un meci oficial de aproape un an. În schimb, Dennis Man este „în creștere” după evoluțiile pozitive de la PSV.

Cât valorează acum Radu Drăgușin și Dennis Man, după ultima actualizare Transfermarkt

Radu Drăgușin a atins cota de 25 de milioane de euro, cea mai mare din carieră, în martie 2024, la scurt timp după transferul la Tottenham. Valoarea sa nu s-a schimbat timp de un an și jumătate, însă spre finalul lui 2025 aceasta a scăzut cu 3 milioane, până la 22 de milioane de euro. Pe undeva, schimbarea era una așteptată, deoarece fundașul român nu a mai jucat din ianuarie, fiind afectat de o accidentare gravă. Drăgușin a suferit o ruptură de ligament încrucișat în partida pe care Tottenham a disputat-o contra celor de la Elfsborg în Europa League.

O schimbare pozitivă s-a înregistrat însă în cazul lui Dennis Man. Fotbalistul de bandă intrase într-un „con de umbră” în ultimele sale luni la Parma, iar evoluțiile sale nu s-au îmbunătățit nici în primele săptămâni după transferul la PSV Eindhoven. Situația s-a schimbat mai apoi însă, iar internaționalul român traversează acum un moment excelent. În cele 16 partide disputate pentru formația batavă, Man a reușit să marcheze 4 goluri, două dintre ele într-o victorie superbă contra lui Napoli în UEFA Champions League, oferind și 5 pase decisive. În acest context, cota sa a crescut cu 3 milioane, până la 13 milioane de euro, conform transfermarkt.

Radu Drăgușin, aproape de revenirea pe teren după accidentare

Radu Drăgușin este aproape de revenirea pe gazon într-un meci oficial. În ultimele săptămâni, fundașul central s-a aflat pe gazon în mai multe partide amicale disputate de Tottenham, iar antrenorul Thomas Frank l-ar putea include cât de curând în lot pentru meciurile din Premier League.

Din nefericire, Drăgușin nu este eligibil pentru a juca în Champions League până la finalul fazei ligii, deoarece nu a fost trecut pe lista UEFA de gruparea britanică înainte de startul sezonului. Acesta ar putea să evolueze în faza eliminatorie însă, în cazul în care va fi trecut pe listă.

Cum arată topul celor mai bine cotați jucători români

Deși cota sa a scăzut, Radu Drăgușin este în continuare cel mai valoros jucător român, la o distanță respectabilă, 9 milioane de euro, față de al doilea clasat, Dennis Man. Podiumul este completat de completat de fundașul celor de la Rayo Vallecano, Andrei Rațiu.

Iată cum arată topul celor mai valoroși jucători români:

  1. Radu Drăgușin (Tottenham) – 22 de milioane de euro
  2. Dennis Man (PSV Eindhoven) – 13 milioane de euro
  3. Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) – 12 milioane de euro
  4. Darius Olaru (FCSB) – 7,5 milioane de euro
  5. Florinel Coman (Al Gharafa) – 5 milioane de euro
  6. Daniel Bîrligea (FCSB) – 5 milioane de euro
  7. Louis Munteanu (CFR Cluj) – 5 milioane de euro
  8. Ștefan Târnovanu (FCSB) – 5 milioane de euro
  9. Adrian Șut (FCSB) – 4,5 milioane de euro
  10. Alexandru Mitriță (Zhejiang) – 4 milioane de euro
