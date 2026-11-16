Vești îngrijorătoare pentru Pancu! Riscă să rămână cu vestiarul pe jumătate gol la Rapid în această iarnă

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Planurile antrenorului Rapid București, Daniel Pancu (49 de ani), de a se baza pe o echipă omogenă în sezonul de primăvară sunt pe cale de a fi compromise. Nu mai puțin de șapte jucători ai giuleștenilor sunt cu bagajele la ușă și ar putea pleca în această iarnă. Rapidiștii nu vor să-i piardă gratis pe Alexandru Pașcanu, Alexandru Dobre și Marian Aioani, cărora le expiră contractele vara viitoare, și intenționează să-i vândă dacă aceștia nu vor accepta extinderea colaborărilor, iar Lars Kramer, Cătălin Vulturar, Dina Grameni și Chec Doumbia sunt curtați să plece la alte echipe.

Dobre și Pașcanu nu vor să semneze prelungirile, șanse mici și cu Aioani

În ultima perioadă, Rapid a semnat cu mai mulți jucători prelungiri ale contractelor, însă cărora le expiră înțelegerile vara viitoare. Aceștia sunt portarul Aioani, stoperul Pașcanu și . Dintre cei trei, șanse de a prelungi colaborarea, și acelea mici, le are acum doar Aioani.

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În schimb, Dobre și Pașcanu nu sunt tentați de ideea de a continua în Giulești. Drept urmare, pentru a nu-i pierde gratuit, giuleștenii încearcă să-i vândă în această iarnă. Dacă nu va fi obținut un preț bun, iar lotul va fi subțire în sezonul de primăvară, Pașcanu și Dobre vor fi păstrați, dar vor fi folosiți doar în cazuri speciale, urmând a-și pierde statutul de titulari.

Kramer, Vulturar, Grameni și Doumbia sunt curtați de alte echipe

Planurile șefilor Rapidului de a crește exprimarea în startul lui 2027, urmare a adaptării totale a jucătorilor cu stilul lui Pancone, care a fost instalat în vară în Giulești, sunt date peste cap și de faptul că mai mulți jucători giuleșteni importanți sunt pe radarul altor echipe. Principalii vizați sunt stoperul Kramer și mijlocașii Vulturar, Grameni și Doumbia.

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Primii trei sunt piese capitale pentru Rapid în viziunea lui Pancu. Tehnicianul l-a făcut căpitan pe Kramer, olandezul fiind unul dintre cei mai buni fundași centrali din Superliga. În ceea ce-i privește pe Grameni și Vulturar, care au mai lucrat cu Pancone și la naționala de tineret, aceștia sunt considerate elemente capitale de tehnician, cei doi înțelegând perfect concepția tactică a șefului băncii tehnice. De altfel, Pancu a și schimbat sistemul de joc în 4-2-3-1 pentru a miza în același timp pe Grameni și Vulturar. Ultimul aduce un plus și prin faptul că acoperă regula under 21. Referitor la Doumbia, care începea să se integreze la Rapid, acesta are o cotă bună de la Genoa și de la naționala Burkina Faso.

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Prioritatea zero – echilibrarea financiară

Sursele FANATIK afirmă că în această perioadă, în Giulești, sunt ședințe multiple de analiză pe tema lotului de jucători. Pe de o parte, în condițiile în care Rapid a anunțat încă din vară că nu are vreun obiectiv ferm pentru acest sezon, echilibrarea balanței financiare, dezechilibrată major de transferurile nerentabile din trecut și de investițiile majore în infrastructură, pare prioritară.

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Pe de altă parte, șefii Rapidului sunt conștienți că dacă actualul lot, și așa subțire față de cel al echipelor din frunte, va fi decimat, echipa se poate prăbuși. Iar cum, de regulă, iarna nu pot fi transferați jucători de valoare, schimbarea masivă a liniilor în această iarnă ar crea riscul compromiterii sezonului. Drept urmare, o decizie definitivă legată de schițarea lotului pe care „vișiniii” vor conta în prima jumătate a lui 2027 va fi luată în circa două săptămâni, după ce Pancu va fi anunțat de situația actuală și consultat în privința viziunii sale legată de lot.