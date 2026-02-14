Veşti proaste despre accidentarea horror a jucătorului de la Universitatea Craiova: “Nu îmi pun speranţe să îl vedem anul acesta!”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a rămas pe primul loc și după încheierea etapei cu numărul 26 din Superliga României. Oltenii se gândesc la titlu și speră ca, până la finalul sezonului, să fie feriți de accidentări. Mario Felgueiras, oficialul clubului, a vorbit despre situația lui Mihnea Rădulescu, care încă se recuperează după ce și-a rupt ligamentele încrucișate.

Mihnea Rădulescu se recuperează după accidentarea horror suferită în meciul cu FCSB

Fotbalistul de perspectivă al Universității Craiova și-a rupt ligamentele încrucișate într-un meci cu FCSB și a fost nevoit să se opereze de urgență. Intervenția chirurgicală a fost una de succes, iar apoi a urmat o perioadă de recuperare.

Acum, fotbalistul a început să facă alergări, însă mai durează până va putea intra într-un meci oficial. Operația de reconstrucție a ligamentelor este una extrem de complicată, iar piciorul are nevoie de o perioadă lungă de recuperare, întrucât este slăbit după intervenția chirurgicală.

Fotbalistul a postat mai multe fotografii pe rețelele de socializare. și așteaptă cu sufletul la gură momentul în care va putea juca din nou pentru Universitatea Craiova. Însă oficialii clubului nu vor grăbi procesul de recuperare, pentru a nu risca o eventuală recidivă.

Când revine Mihnea Rădulescu. Mario Felgueiras a vorbit despre jucătorul Universității Craiova

Mario Felgueiras nu crede că Mihnea Rădulescu va mai juca în acest sezon pentru Universitatea Craiova, întrucât acesta mai are de pus la punct pregătirea fizică. Directorul sportiv al clubului vede însă mult potențial în tânărul jucător al oltenilor.

„Mihnea se antrenează acum. A început alergările. A ieșit pe teren, însă încă este devreme. Eu nu prea îmi pun speranțe că îl vom mai folosi sezonul acesta. Este un copil în care avem mari speranțe și trebuie să îl ajutăm. A avut parte de o accidentare foarte complicată. Nu vrem să punem presiune pe el absolut deloc”, a explicat Mario Felgueiras la FANATIK SUPERLIGA.