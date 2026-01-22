News

Vești proaste despre marinarul de 36 ani dispărut pe Dunăre: „Colegii au observat dimineață”. De unde era bărbatul și unde ar putea fi găsit trupul acestuia

Mister total cu privire la marinarul dat dispărut la Islaz, în județul Teleorman. Când s-a dat alarma căutării sale și de unde e, de fapt, bărbatul căutat și de bulgari?
Dan Suta
22.01.2026 | 16:17
Vesti proaste despre marinarul de 36 ani disparut pe Dunare Colegii au observat dimineata De unde era barbatul si unde ar putea fi gasit trupul acestuia
Marinar dispărut pe Dunăre. Detalii despre căutările în forță: și bulgarii se implică în operațiune. Foto-montaj: FANATIK/ Surse foto: ISU
Speranțele sunt tot mai slabe în cazul marinarului de 36 de ani dispărut pe Dunăre, în zona localității Islaz, județul Teleorman. După ore întregi de căutări desfășurate în condiții meteorologice extrem de dificile, autoritățile par să îmbrățișeze ideea unui sfârșit dramatic.

Marinarul de 36 de ani dispărut pe Dunăre s-ar fi înecat în timpul nopții. Detalii noi despre căutările la care participă și vecinii bulgari

Operațiunea de căutare-salvare a pompierilor pare că se transformă, încetul cu încetul, într-una de recuperare a trupului bărbatului. FANATIK a obținut, în exclusivitate, câteva detalii despre cazul marinarului. De unde era acesta și unde ar putea fi găsit, în cele din urmă, chiar cu ajutorul bulgarilor?

Primarul din Islaz confirmă, pentru FANATIK, informațiile de care colegii bărbatului se temeau cel mai mult: marinarul ar fi căzut în fluviu în timpul nopții și s-ar fi înecat.

Unde ar putea fi găsit trupul bărbatului: „Se pare că rezultatele sunt slabe”

Alarma s-a dat miercuri, 21 ianuarie 2026, dimineața în jurul orei 08:09, când membrii echipajului unei barje aflate pe Dunăre au aflat că unul dintre colegii lor lipsește. Bărbatul nu mai era pe ambarcațiune și nici în zona apropiată, potrivit informațiilor obținute de FANATIK. Autoritățile au transmis, apoi, că zona indicată (unde a dispărut marinarul) se află la kilometrul 606, aproape de granița cu Bulgaria.

„Marinarul a căzut ieri noapte, undeva lângă Islaz, dar undeva spre bulgari, în zona satului Samovit. Se pare că s-a înecat. Ieri a venit un echipaj de la ISU Teleorman cu pompieri, scafandri. Au făcut căutări. S-au întreprins toate demersurile legale, iar căutările continuă și azi. Se pare că rezultatele sunt slabe”, a declarat, pentru FANATIK, primarul localității în dreptul căreia bărbatul a fost văzut pentru ultima oară. „Colegii lui au observat dimineață că nu mai era acel marinar pe Dunăre”, a confirmat edilul din Islaz.

Ce informații transmit cei de la ISU Teleorman

Imediat după apel, ISU Teleorman a mobilizat mai multe echipaje, pe Dunăre ajungând pompieri cu barcă de salvare, polițiști de la Poliția de Frontieră. S-au mobilizat și forțe suplimentare de la ISU Giurgiu. Căutările s-au desfășurat pe apă, dar și pe malul Dunării, mai precizează autoritățile. Șansele ca trupul să fie recuperat repede sunt mici, în opinia primarului, care e ținut la curent cu toată operațiunea.

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, în dimineața zilei de joi, 22 ianuarie 2026, fratele și alte rude ale bărbatului de 36 de ani au ajuns în zona unde a dispărut.

„Sunt implicate și autoritățile din bulgare. Există un flux de acțiune. S-a instituit procedura legală, iar autoritățile de pe ambele maluri colaborează acum”, ne-a mai spus primarul Geară.

„Poliția Transporturi Navale Turnu Măgurele intervine cu doi oameni și un autoturism, pentru verificarea terestră și un cadru pe ambarcațiunea Poliției de Frontieră; Poliția de Frontieră Teleorman a trimis pentru verificarea zonei din apropierea malului românesc un autoturism de teren cu doi oameni;

Pentru monitorizarea si efectuarea de verificări pe malul bulgăresc, s-a luat legătura cu autoritățile din Bulgaria, care au trimis echipaje specializate în zonă. Primarul localității Islaz este la fața locului pentru a sprijini activitățile de căutare cu personal și un autoturism de teren.

Misiunea este în dinamică, fiind dificilă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile – ger puternic și ceață densă. Revenim cu date în funcție de evoluția situației operative!”, transmite ISU Teleorman.

Marinarul ”înghițit” de Dunăre era din județul Constanța

FANATIK a aflat, în plus, din ce localitate era bărbatul care a cărui căutare i-a băgat în priză și pe bulgari. Acesta avea domiciliul în localitatea Ostrov din județul Constanța, însă mai multe detalii despre el, la ora aceasta, nu se cunosc.

IMAGINI DIN MISIUNEA DE CĂUTARE A MARINARULUI DE 36 DE ANI DISPĂRUT PE DUNĂRE

