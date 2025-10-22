Vești proaste pentru Barcelona înainte de El Clasico. Suma uriașă pe care trebuie să o plătească

Barcelona s-a impus clar, 6-1, cu Olympiakos, în Champions League, iar forma sportivă pare să fie una aproape de nivelul maxim înainte de duelul cu Real Madrid.
Totuși, pentru gruparea blaugrana există în continuare problemele la nivel administrativ. Formația condusă de Joan Laporta trebuie să plătească până în vară aproximativ 135 de milioane de euro din sumele de transfer ale jucătorilor aduși în ultimii ani. Suma totală ar fi chiar mai mare, de 150 de milioane de euro, însă o parte din ea a fost amânată pentru viitor, notează cei de la TalkSport.
Așadar, în loc să pregătească în liniște meciul cu Real Madrid, cei de la Barcelona, de la birouri, trebuie să se îngrijoreze cu privire la situația financiară și la plata acestor datorii care există către alte cluburi. Există însă și vești îmbucurătoare, mai ales că trupa blaugrana a înregistrat încasări record în sezonul trecut, depășind chiar și perioada în care pe Nou Camp străluceau Leo Messi, Neymar sau Luis Suarez.
Acestea sunt, conform sursei citate, o parte din sumele pe care Barcelona trebuie să le achite până vara viitoare.
Hansi Flick a dat o scurtă declarație despre El Clasico, la finalul partidei din Champions League, cu Olympiakos. Neamțul anunță că formația sa a câștigat la capitolul încredere, iar Yamal a trecut peste problemele medicale și va fi sută la sută apt: „Această victorie ne oferă încredere pentru El Clásico. Sunt foarte fericit. Am avut câteva dificultăți la început, dar victoria e meritată. Fiecare gol contează și fiecare succes ne oferă încredere pentru ce urmează. Lamine nu are nicio problemă fizică”.
De asemenea, Marcus Rashford a spus că este nerăbdător să joace contra celor de la Real Madrid: „Duelul cu Real Madrid este un moment foarte important. De asta am venit aici. De abia aștept să-i înfruntăm”.
Meciul dintre Real Madrid și Barcelona este programat pentru ziua de duminică și va începe la ora 17:15.