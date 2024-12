Vești proaste pentru Denis Drăguș! Internaționalul român s-a accidentat la meciul cu Galatasaray. Cât va sta pe bară

proastă în Turcia, după meciul cu liderul Galatasaray. Internaționalul român a suferit o accidentare destul de serioasă și va lipsi câteva săptămâni.

Vești proaste pentru Denis Drăguș în Turcia. Internaționalul român s-a accidentat la meciul cu Galatasaray

Denis Drăguș a avut evoluții constant bune în Turcia pentru Trabzonspor. Atacantul de 25 de ani a reușit să marcheze și la finalul lunii noiembrie. , internaționalul român, intrat la pauză, s-a accidentat la genunchi.

ADVERTISEMENT

Într-un comunicat oficial de presă al formației din Turcia, aceștia au explicat că în urma unui RMN au aflat că Denis Drăguș are probleme la ligamentul colateral extern al genunchiului drept.

Pe lângă acest lucru, medicii clubului au început deja recuperarea cu fotbalistul României. Potrivit celor de la , revenirea lui Drăguș pe teren va avea loc până în a doua parte a lunii ianuarie.

ADVERTISEMENT

“În urma examinării și a unui RMN la care a fost supus fotbalistul nostru, Denis Draguș, accidentat în meciul cu Galatasaray din etapa 16 a Superligii Turciei, au fost detectate o întindere și un edem la ligamentul lateral extern al genunchiului drept. Echipa noastră medicală a început tratamentul pentru jucător”, au anunțat cei de la .

Drăguș, despre grupa României din preliminariile pentru Cupa Mondială 2026

“Locul 1… trebuie să ne luptăm şi să avem în cap doar locul 1. Este o grupă cu adversari pe care putem să-i batem. Eu cred că dacă muncim, ne concentrăm şi rămânem uniţi ca până acum, putem să luăm patru puncte Austriei.

ADVERTISEMENT

În primul rând, trebuie să luăm puncte cu toate echipele care sunt sub noi şi, repet, cred că putem să luăm patru puncte Austriei. Eu cred că Austria este sub Elveţia, apropo de grupa pe care noi am câştigat-o pentru Euro 2024.

Este o grupă care ne face să visăm, care ne dă speranţe că putem să ne calificăm direct la Campionatul Mondial şi să nu mai stăm la mâna barajului. Bineînţeles, va fi greu, meciurile se câştigă pe teren.

ADVERTISEMENT

Împreună cu domnul Mircea Lucescu sunt convins că putem să facem performanţă şi să îndeplinim visul unei naţiuni, acela de a merge la Campionatul Mondial. Mai ales că, este un Mondial în Statele Unite ale Americii”, , în exclusivitate pentru FANATIK.

4 milioane de euro este cota de piață a lui Denis Drăguș, conform