Vești proaste pentru Dinamo: Alexandru Musi s-a accidentat din nou la echipa națională!

Fanii lui Dinamo primesc vești proaste cu privire la unul dintre internaționalii români. Alexandru Musi s-a accidentat din nou la naționala U21 a României și nu a putut fi folosit în partida cu Finlanda U21.
Mihai Alecu
14.11.2025 | 18:28
Noi probleme medicale pentru Alexandru Musi
Alexandru Musi nu a putut să joace în confruntarea pe care România U21 a disputat-o cu Finlanda U21 din cauza unei accidentări, iar blestemul celor de la Dinamo pare să continue când vine vorba de echipa națională de tineret.

Dinamo primește o nouă veste proastă: Alexandru Musi s-a accidentat iar la echipa națională!

Unul dintre cei mai buni jucători ai lui Dinamo din acest sezon, Alexandru Musi a fost convocat de selecționerul Costin Curelea pentru meciul României U21 cu Finlanda U21. Jucătorul formației bucureștene nu a putut însă să-și ajute colegii și a fost lăsat în afara lotului din cauza unei probleme medicale ce a apărut în pregătirea partidei și care l-a împiedicat pe acesta să fie pe teren.

Se pare că Musi a acuzat dureri la picior și a fost menajat, iar în acest moment nu se știe exact cât de severă e accidentarea sau unde este ea localizată. Cel mai probabil, însă, nu este ceva grav, pentru că dacă erau probleme mai mari el ar fi fost trimis acasă și nu ar mai fi stat în cantonamentul echipei naționale. Cristi Mihai, celălalt jucător al lui Dinamo, a fost însă trimis încă din primul 11 de către Costin Curelea.

Jucătorii lui Dinamo se accidentează des la echipa națională U21

Ghinionul jucătorilor lui Dinamo la echipa națională U21 a fost unul destul de mare. La ultimele acțiuni pe care micii tricolori le-au avut, atât Cristi Mihai, cât și Alexandru Musi, au fost accidentați. Acesta din urmă s-a lovit în confruntarea pe care România U21 a jucat-o la Cluj, cu Cipru U21, după un duel dur, în care un jucător advers a avut o intrare foarte tare și l-a scos din joc.

Cristi Mihai a fost protagonistul unei accidentări neașteptate. El a avut probleme după ce a fost la o ședință de masaj, iar acolo s-a lovit și nu a putut juca mai multe săptămâni pentru cei de la Dinamo. Acum, fanii câinilor țin pumnii strânși și speră că ambii jucători vor scăpa de accidentări și se vor putea întoarce la club sănătoși, pentru a-și ajuta colegii în lupta pentru primele locuri.

