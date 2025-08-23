Veşti proaste pentru FCSB şi Universitatea Craiova! Decizia luată de Aberdeen şi Başakşehir înaintea meciurilor decisive din Europa

Urmează o săptămână decisivă pentru echipele româneşti în cupele europene. Universitatea Craiova, FCSB şi CFR Cluj luptă în play-off, primele două având şanse importante de calificare în fazele principale.

Veşti proaste pentru FCSB şi Universitatea Craiova! Aberdeen şi Başakşehir şi-au amânat meciurile

Dar, adversarele Craiovei şi FCSB-ului au luat o decizie importantă. Atât Aberdeen, cât şi Istanbul Başakşehir şi-au amânat meciurile de campionat din weekend, pentru a se putea concentra 100% pe retururile din play-off-ul Conference, respectiv Europa League.

Asta nu se va întâmpla şi cu cele două formaţii din SuperLiga. Universitatea Craiova şi FCSB vor juca duminică, în campionat, cu Petrolul Ploieşti, . Un handicap în faţa adversarilor din Europa, care vor avea mai mult timp de recuperare.

CFR Cluj, cerere de amânare fără succes cu Oţelul! Hacken, singurul adversar care joacă în weekend

Aberdeen trebuia să joace sâmbătă la Dundee, dar meciul a fost amânat pentru finalul lunii septembrie. Istanbul Başakşehir trebuia să joace la Rizespor, dar, la fel ca în prima etapă cu Karagumruk, şi-a reprogramat meciul.

Înaintea „dublei” cu Hacken, CFR Cluj a încercat să îşi amâne meciul de la Galaţi. Nu a fost posibil, iar meciul se va disputa cum e programat, duminică de la 16:15. Dar meciul din Europa pare tranşat după 7-2 în tur, astfel că Hacken nu şi-a anulat duelul cu Vanamo, programat duminică, la 17:30.

de faptul că nu a fost luată în considerare cererea ardelenilor de a amâna meciul cu Oţelul, spunând, ironic, că nu este în interesul fotbalului românesc ca o echipă să joace pe plan european.

