Vești proaste pentru Gâlcă înaintea derby-ului cu CFR Cluj! Un titular de la Rapid s-a accidentat și va lipsi pe o perioadă nedeterminată

Costel Gâlcă a primit o veste cum nu se poate mai proastă înaintea derby-ului CFR Cluj - Rapid. Antrenorul giuleștenilor l-a pierdut pe unul dintre jucătorii de bază, care s-a accidentat
Cristian Măciucă
22.11.2025 | 16:34
Vești proaste pentru Gâlcă înaintea derby-ului cu CFR Cluj! Un titular de la Rapid s-a accidentat și va lipsi pe o perioadă nedeterminată.
Alexandru Pașcanu (27 de ani) nu va putea evolua în CFR Cluj – Rapid. Clubul din Giulești a anunțat că fundașul central s-a accidentat și va lipsi de pe gazon pe o perioadă nedeterminată.

Alexandru Pașcanu s-a accidentat și ratează derby-ul CFR Cluj – Rapid

CFR Cluj – Rapid este capul de afiș al etapei a 17-a din SuperLiga. Partida din Gruia este programată duminică, 23 noiembrie, de la ora 20:30. Liderul SuperLigii nu se va putea baza la derby pe serviciile lui Alexandru Pașcanu, care s-a accidentat.

„Din păcate, Alexandru Pașcanu a suferit o entorsă la nivelul gleznei piciorului drept. Fundașul nostru va efectua luni investigații medicale suplimentare, în urma cărora vor fi stabilite conduita terapeutică și durata estimativă a perioadei de recuperare.

Multă sănătate și recuperare rapidă, Alex!”, se arată în buletinul medical postat de Rapid pe contul oficial de Facebook.

Alexandru Pașcanu s-a accidentat și după U Craiova – Rapid

Nu este pentru prima dată în acest sezon când Alex Pașcanu se confruntă cu o astfel de problemă medicală. Internaționalul român a suferit o entorsă și la thriller-ul din Bănie dintre U Craiova și Rapid, încheiat cu scorul de 2-2 și disputat la începutul lunii noiembrie.

Atunci, Pașcanu nu a lipsit niciun meci de pe gazon și a fost apt de joc în etapa imediat următoare, când Rapid a învins-o cu 2-0 pe FC Argeș.

Pașcanu a petrecut în club după victoria cu FC Argeș

Ultimul succes al giuleștenilor, scor 2-0, cu FC Argeș, a fost sărbătorit cu stil la Rapid. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că mai mulți jucători ai lui Gâlcă, printre care și Alexandru Pașcanu, au petrecut în club. Conducerea clubului alb-vișiniu n-a luat însă nicio măsură împotriva jucătorilor, motivând că aceștia aveau tot dreptul să iasă noaptea în oraș, fiind în timpul lor liber.

  • 12 meciuri și 2 goluri are Alexandru Pașcanu în acest sezon pentru Rapid
  • 1,5 milioane de euro e cota de piață a lui Pașcanu, conform transfermarkt.com
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
