Vești proaste pentru Gâlcă înaintea derby-ului cu CFR Cluj! Un titular de la Rapid s-a accidentat și va lipsi pe o perioadă nedeterminată

Alexandru Pașcanu (27 de ani) nu va putea evolua în CFR Cluj – Rapid. Clubul din Giulești a anunțat că fundașul central s-a accidentat și va lipsi de pe gazon pe o perioadă nedeterminată.
CFR Cluj – Rapid este capul de afiș al etapei a 17-a din SuperLiga. Partida din Gruia este programată duminică, 23 noiembrie, de la ora 20:30. Liderul SuperLigii nu se va putea baza la derby pe serviciile lui Alexandru Pașcanu, care s-a accidentat.
„Din păcate, Alexandru Pașcanu a suferit o entorsă la nivelul gleznei piciorului drept. Fundașul nostru va efectua luni investigații medicale suplimentare, în urma cărora vor fi stabilite conduita terapeutică și durata estimativă a perioadei de recuperare.
Multă sănătate și recuperare rapidă, Alex!”, se arată în buletinul medical postat de Rapid pe contul oficial de Facebook.
Nu este pentru prima dată în acest sezon când Alex Pașcanu se confruntă cu o astfel de problemă medicală. Internaționalul român a suferit o entorsă și la thriller-ul din Bănie dintre U Craiova și Rapid, încheiat cu scorul de 2-2 și disputat la începutul lunii noiembrie.
Atunci, Pașcanu nu a lipsit niciun meci de pe gazon și a fost apt de joc în etapa imediat următoare, când Rapid a învins-o cu 2-0 pe FC Argeș.
Ultimul succes al giuleștenilor, scor 2-0, cu FC Argeș, a fost sărbătorit cu stil la Rapid. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că mai mulți jucători ai lui Gâlcă, printre care și Alexandru Pașcanu, au petrecut în club. Conducerea clubului alb-vișiniu n-a luat însă nicio măsură împotriva jucătorilor, motivând că aceștia aveau tot dreptul să iasă noaptea în oraș, fiind în timpul lor liber.