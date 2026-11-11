Vești proaste pentru Marius Șumudică. Problemele de la CFR Cluj l-ar putea urmări și în Turcia. Anunțul FIFA

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Marius Șumudică (55 de ani) ar putea avea parte de o surpriză neplăcută dacă va decide să revină în Turcia! Numele antrenorului de la CFR Cluj a fost vehiculat pentru preluarea lui Gaziantep, însă gruparea turcă se confruntă cu probleme serioase. FIFA a decis să-i interzică înregistrarea de noi jucători pentru trei perioade de transferuri.

Marius Șumudică, vehiculat pentru o revenire la Gaziantep! Turcii caută un nou antrenor

Gaziantep traversează o perioadă extrem de complicată, iar conducerea clubului încearcă să găsească soluții pentru redresarea echipei. După despărțirea de Orhan Ak, produsă pe 7 noiembrie, presa din Turcia a vehiculat mai multe nume pentru banca tehnică. Printre acestea se numără și Marius Șumudică, antrenorul care a mai pregătit formația în două mandate, între 2019 și 2021, respectiv în sezonul 2023-2024.

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Potrivit informațiilor apărute în presa turcă, . Totuși, publicația locală Olay Medya a transmis miercuri, 11 noiembrie, că oficialii clubului nu au început negocierile cu niciun antrenor. Pe lista numelor vehiculate se mai află Fatih Tekke și Volkan Demirel.

FIFA a interzis transferurile la Gaziantep! Sancțiune pentru trei perioade de mercato

Problemele celor de la Gaziantep sunt extrem de serioase. Potrivit listei oficiale FIFA privind cluburile sancționate cu interdicții la înregistrarea jucătorilor, formația turcă a primit o interdicție care a intrat în vigoare pe 10 noiembrie 2026. Sancțiunea se aplică echipei masculine și vizează trei perioade de înregistrare a fotbaliștilor.

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Concret, Gaziantep nu va putea înregistra noi jucători în perioadele de transferuri vizate, atât timp cât interdicția rămâne în vigoare. Clubul poate continua să utilizeze fotbaliștii deja legitimați, însă nu va putea înregistra eventualele achiziții pentru întărirea lotului.

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Gaziantep, în criză! Cel mai slab început de sezon din istoria clubului

Este cel mai slab început de campionat al clubului de la promovarea în prima ligă turcă, în 2019. Formația a câștigat doar două meciuri, iar ultimele șapte etape au adus un singur punct. Eșecul cu Kasımpașa, scor 0-2, a reprezentat a șasea înfrângere consecutivă și a dus la despărțirea de Orhan Ak.

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Nici la nivel administrativ lucrurile nu sunt liniștite. Presa locală din Turcia scrie că președintele Memik Yılmaz și ceilalți conducători trebuie să-și clarifice viitorul înainte de numirea unui nou antrenor. În acest moment, există tensiuni la nivelul conducerii, iar incertitudinea ar putea amâna alegerea unui nou tehnician.

Nici CFR Cluj nu scapă de probleme! Șumudică a ținut echipa pe linia de plutire

Marius Șumudică se confruntă cu o situație dificilă și la CFR Cluj. Ardelenii au intrat în insolvență în luna august, iar datoriile totale ale clubului se ridică la aproximativ 32 de milioane de euro, potrivit administratorului judiciar Răzvan Zăvăleanu. Mai mult, gruparea din Gruia riscă să fie depunctată din cauza unor obligații financiare restante.

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În ciuda dificultăților financiare și a incertitudinii din jurul clubului, Șumudică a reușit să mențină CFR Cluj pe linia de plutire în SuperLiga. Ardelenii au acumulat 19 puncte în prima jumătate a sezonului regular și se află în continuare în cursa pentru un loc în play-off.