Vești proaste pentru Mihai Iosif, Marius Croitoru și Ilie Poenaru! Amenzi uriaşe dacă încalcă prevederile FRF

Cum nu dețin licența PRO – necesară pentru a ocupa un post de antrenor principal pe prima scenă a fotbalului românesc – și nici nu sunt cursanți ai Școlii de Antrenori în vederea obținerii acestei calificări, Mihai Iosif, Marius Croitoru, Ilie Poenaru și Andrei Prepeliță se văd nevoiți să renunțe la obiceiul de a se ridica de pe bancă pentru a da indicații în timpul meciurilor.

Conform ROAF (n.r. Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice), un asemenea drept le revine doar directorului tehnic, antrenorului principal, antrenorului secund sau, în cazuri excepționale, .

Dacă tehnicianul celor de la FC Argeș a respectat întocmai prevederile FRF, ceilalți trei riscă atât suspendări, cât și amenzi extrem de dure, ce pot ajunge până la 6 etape, respectiv 13.570 de lei.

Mihai Iosif, Marius Croitoru și Ilie Poenaru, în pericol după ce au dat indicații de pe bancă

„Pot da instrucțiuni în timpul jocului doar Directorul Tehnic, antrenorul principal sau antrenorul secund. În cazuri excepționale (de ex. antrenorul principal și antrenorul secund sunt suspendați) antrenorul cu portarii va avea dreptul de a da instrucțiuni în timpul jocului.

Sancțiunea aplicată persoanelor care încalcă această prevedere va fi suspendare între 4 și 6 jocuri și penalitate, astfel:

Liga 1 de la 6.800 lei pana la 13.570 lei

Liga a 2-a de la 4.500 lei pana la 9.100 lei

Liga a 3-a de la 2.270 lei pana la 4.560 lei”, se arată în ROAF, la Articolul 59.

Cine poate să ia loc pe banca tehnică în timpul unui meci

Dacă Mihai Iosif şi Andrei Prepeliţă figurează în acte ca antrenori cu portarii la Rapid, respectiv FC Argeş, Marius Croitoru şi Ilie Poenaru le pregătesc pe FC Botoșani și Academica Clinceni în calitate de antrenori secunzi. Când vine vorba de oficialii care pot lua loc pe banca tehnică în timpul meciului, prevederile FRF sunt cât se poate de clare:

Conducător de delegație – (delegat/delegat supleant, ori team manager ori

director/manager sportiv) Antrenorul principal Un antrenor secund Director tehnic sau antrenor secund/preparator fizic/antrenor de portari Medic Medic /masor / fizioterapeut / asistent medical/kinetoterapeut

Mihai Iosif, mesaj tranșant: „Asta e societatea în care trăim”

Aceste reguli stârnesc, însă, un val de revoltă în rândul antrenorilor care nu dețin pentru moment Licența PRO. Chestionat pe marginea subiectului, nu a ezitat să trimită „săgeți” în direcția celor care conduc destinele fotbalului românesc.

„Sunt foarte fericit, e al 6-lea meci în care nu am luat gol. Am câștigat cu atâția oameni cu noi, suntem fericiți cu toții. Nu am comentat vreodată prea mult arbitrajul, dar sunt niște lucruri care mă depășesc.

Stau zi de zi la antrenamente, doar pentru a mi se spune apoi să stau jos. În fine, asta e societatea în care trăim. Nu sunt un om care să stea cu capul plecat, să merg în genunchi. Voi privi cu pieptul în față.

Cred că am făcut o partidă extraordinară, băieții merită toate laudele de pe lume, nu știu ce să le mai dau. Tot le promit câte ceva, dar deja m-au nenorocit. Le-aș da tot ce am mai bun pentru felul în care joacă și în care răspund la ceea ce discutăm.

Le mulțumesc din tot sufletul suporterilor. Am spus-o, noi jucăm mereu în 12. S-a creat o emulație cum nu știu dacă a mai fost vreodată la acest club. Tragem toți la aceeași căruță, este ceva care vine din suflet, pentru că suntem originali.

Noi suntem Rapid, asta trebuie să știe toată lumea. Nu ne dăm în spatele nimănui. Acum am venit să cucerim Moldova și am cucerit-o. Ce nu au reușit turcii, am reușit noi”, a reacționat tehnicianul Rapidului, imediat după meciul de la Botoșani.