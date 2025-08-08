Vești proaste pentru Mircea Lucescu. Viitoarea adversară a României din preliminariile CM 2026 are echipe neînvinse în cupele europene

Mircea Lucescu are motive de îngrijorare, în perspectiva meciului cu Cipru, programat pe 9 septembrie, la Larnaca. Cu o lună înaintea disputei, echipele din Cipru dovedesc că sunt o nucă tare în Europa.

ADVERTISEMENT

Pafos a învins Dinamo Kiev în deplasare

Micuța țară insulară are trei echipe angrenate în preliminariile europene care au terminat neînvinse meciurile din această săptămână. Un fapt care trebuie luat în seamă ținând cont că majoritatea fotbaliștilor de la națională joacă în campionatul intern.

Cu Vlad Dragomir titular, echipa care și-a permis să-l aducă pe David Luiz, fost la Chelsea și PSG, a învins la Dinamo Kiev, scor 1-0.

ADVERTISEMENT

Victoria lui Pafos, din preliminariile Ligii Campionilor, a venit după ce ciprioții au eliminat deja Maccabi Tel Aviv, într-o dublă în care au fost neînvinși. Pafos, deși e o multinațională stufoasă, are trei fotbaliști chemați constant la națională.

AEK Larnaca a demolat Legia lui Edi Iordănescu

AEK este la al treilea tur preliminar în Liga Europa și a eliminat Partizan Belgrad și Celje, din Slovenia, formație care a demolat Lugano, în Conference League. AEK îl are la națională pe veteranul Roberge.

ADVERTISEMENT

Tot aseară, Omonia Nicosia a dezmembrat echipa azeră Araz, chiar pe terenul acesteia, scor 4-0. Omonia îl are în atac pe Stefaan Jovetic, muntenegreanul care a jucat la Fiorentina, Manchester City, Inter Milano, Sevilla, Hertha Berlin sau AS Monaco.

ADVERTISEMENT

Omonia îl are însă și pe internaționalul Loizou, care a reușit o dublă în meciul din Azerbaidjan. Charampous, Kousoulos și Panagitou sunt și ei fotbaliști adesea titulari la naționala Ciprului.

ADVERTISEMENT

Campionatul Ciprului nu a început

Nu în ultimul rând, Aris Limassol a ținut în șah AEK Atena, echipă la care a jucat și Răzvan Marin. Aris joacă, la fel ca Omonia, în preliminariile Conference League. A eliminat deja formația maghiară Academia Puskas. Aris îl are la națională pe fundașul brazilian, naturalizat, Anderson Coreeia.

Performanțele echipelor din Cipru au fost obținute în contextul în care campionatului intern al acestei țări nici nu a început. Ciprioții sunt între performerii Europei, cu 3 victorii și un egal. Au fost depășiți, ca număr de puncte doar de Portugalia și Olanda, care și-au respectat statutul. Reprezentantele celor două țări au obținut câte trei victorii din trei posibile.

România întâlnește Cipru la 9 septembrie, la Larnaca. În iunie, la București, tricolorii au învins cu 2-0. Pe 5 septembrie, naționala lui Mircea Lucescu joacă acasă, un amical, contra naționalei Canadei.