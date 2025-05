Veşti proaste pentru peste un milion de români. Ce se întâmplă cu pensiile a căror recalculare trebuia încheiată acum două luni

pare că bate pasul pe loc. Aşa-numita „mică recalculare”, în urma căreia aproximativ un milion de seniori ar fi trebuit să primească pensii mărite pentru sporuri, ore suplimentare sau prime este în mare întârzierem în parte şi din cauză că sistemul informatic este în teste.

Recalcularea pensiilor agricultorilor, încheiată cu 9 luni întârziere

„Mica recalculare” trebuia finalizată la data de 1 martie, dar din cauza sistemului informatic lucrurile au rămas încremenite în timp şi situaţia multor pensionari care au depus acte justificative legate de sporurile pentru orele suplimentare, prime, al 13-lea salariu sau acordul globaeste este departe de a fi clarificată.

s-a desfăşurat şi recalcularea pensiilor celor care au lucrat în agricultură şi deşi aceasta trebuia finalizată în septembrie 2024, ea s-a încheiat abia în urmă cu câteva zile.

Calculele arată că venitul mediu pentru cei aproximativ 130.000 de agricultori va fi majorat în medie cu 29%, însă mulţi seniori nu au primit deciziile.

„Îmi dă, nu imi dă, vreau să vad şi eu ca fiecare, toată lumea a primit decizie. Am venit în octombrie mi-au zis că dosarul e în lucru, am venit acum, dosarul dumneavoastră e in lucru, ne pasează de colo colo, mai e puţin şi se face un an de zile”, s-a plâns un pensionar, Vasile Radu, pentru .

Cu decizie de majorare, dar fără pensie mărită

În plus, mai sunt şi cazuri în care unii pensionari, deşi au primit deciziile cu pensiile majorate, plata lunară a continuat să fie cea de dinainte de recalculare. „Mi-a venit decizia de recalculare de abia pe 17 februarie anul ăsta / Şi încă nu aţi primit banii? / Nu am primit şi cu 23 de milioane nu ai ce să faci. Acum asteptăm…”, a spus un senior, pentru sursa citată.

Casa Naţională de Pensii dă asigurări că banii vor fi plătiţi retroactiv, dar expertul fiscal Dan Schwartz este de părere că vom asista din nou la o suprasolicitare a bugetului României şi, cel puţin pe termen scurt, guvernul va trebui să se împrumute.