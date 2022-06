Vești proaste pentru românii care au credite. Indicele ROBOR la 3 luni, cel mai mare din ultimii 9 ani

este cel în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă. El a crescut vineri la 6,01% pe an după ce joi atinsese pragul de 5,99%.

Cât era ROBOR la 3 luni la începutul anului

Conform informaţiilor publicate de (BNR), indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an la începutul acestui an. Majorarea acestuia înseamnă .

De cealaltă parte, indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 6,16% pe an, de la 6,15% pe an. ROBOR la 12 luni s-a majorat la 6,34% pe an, de la 6,33% pe an cât a fost anterior.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 1,86% pe an. IRCC a fost calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2021, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,17%.

OUG 19 stabilește indicele pentru creditele consumatorilor

Sursa citată a completat că în luna mai 2019 a intrat în vigoare OUG 19/2019. Ea modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. În acest context, OUG 19 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.

Amintim că în urmă cu 8 zile, economistul-şef al Raiffesen Bank, Ionuţ Dumitru Banca, dezvăluia că ar putea analiza o creştere a pasului de întărire a politicii monetare, iar în şedinţele următoare să vedem chiar și o creștere cu 1% creştere a dobânzilor.

Acesta a mai menţionat că energia este principala cauză a inflaţiei care a lovit puternic bugetele românilor. Expertul finanicar a precizat că România a avut un şoc energetic care s-a suprapus cu procesul de liberalizare a pieţelor. În opinia acesuia, în prezent avem preţuri plafonate, iar dacă am fi avut preţuri de piaţă, inflaţia ar fi fost în jur de 20% şi nu de 13,8%.