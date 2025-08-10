News

Vești proaste pentru șoferi: tarifele și amenzile pentru rovinietă cresc semnificativ de la 1 septembrie. Câți bani vor plăti românii în plus

Rovinieta se scumpește din 1 septembrie 2025. Descoperă noile tarife și amenzile pentru autoturisme și cât vor plăti în plus șoferii din România.
Mădălina Cristea
10.08.2025 | 10:18
Vesti proaste pentru soferi tarifele si amenzile pentru rovinieta cresc semnificativ de la 1 septembrie Cati bani vor plati romanii in plus
Se scumpește rovinieta de la 1 septembrie 2025. Ce trebuie să știe toți șoferii din românia. Sursa foto: Colaj Fanatik, Pixabay

În mai puțin de o lună, de la 1 septembrie, șoferii din România vor plăti mai mult pentru rovinietă, potrivit Legii 141/2025. Creșterea tarifelor vizează doar autoturismele, în timp ce pentru vehiculele de transport de mărfuri și persoane prețurile rămân neschimbate, cel puțin pentru moment.

Rovinieta se scumpește de la 1 septembrie. Cât vor plăti șoferii

Noile tarife vor aduce majorări uriașe față de prețurile actuale. Pentru o singură zi, costul crește de la 2,5 euro la 3,5 euro. Rovinieta pentru zece zile va costa 6 euro, față de 3,3 euro, iar cea pentru 30 de zile ajunge la 9,5 euro, de la 5,3 euro. Pentru 60 de zile, șoferii vor plăti 15 euro, în loc de 8,4 euro, iar abonamentul anual va fi de 50 de euro, față de 28 de euro în prezent.

Pentru cei care au rovinieta achitată înainte de 1 septembrie, documentul va fi valabil până la expirarea perioadei pentru care a fost cumpărată. Astfel, cei care au roviniete active nu vor fi obligați să plătească suplimentar până la termenul de expirare.

Amenzi mai mari pentru lipsa rovinietei

Legea aduce modificări și în ceea ce privește sancțiunile aplicate șoferilor care circulă fără rovinietă valabilă, dar tot doar pentru autoturisme. Amenda minimă crește de la 275 de lei la 500 de lei, iar cea maximă urcă de la 550 de lei la 1.000 de lei. Pentru vehiculele de transport de marfă și persoane, regimul sancțiunilor rămâne neschimbat, conform Avocatnet.ro.

Ultimele modificări majore ale tarifelor rovinietei au fost făcute în martie 2024, însă noile creșteri din toamnă vin în contextul în care, de la 1 ianuarie 2026, sistemul de taxe de drum urmează să fie reorganizat. Actuala rovinietă va fi împărțită în două componente: rovinietă și TollRo, asta dacă nu vor exista amânări legislative.

Prețuri mai mari pentru români. Val de scumpiri în toată țara

De la 1 august, românii au resimțit primele efecte ale pachetului fiscal adoptat de Guvernul Ilie Bolojan, menit să reducă deficitul bugetar. Noile măsuri au adus creșteri de prețuri și modificări importante la taxe și impozite, în contextul în care statul caută să acopere cheltuielile din ultimii doi ani.

Printre schimbările majore se numără reducerea numărului de cote de TVA la doar două niveluri, 11% și 21%, ceea ce a provocat scumpiri vizibile pentru mai multe bunuri și servicii. Măsurile afectează direct consumatorii, de la alimente și băuturi, până la diverse servicii și produse de uz zilnic.

