Vești proaste pentru șoferii din România. Programul Rabla va fi reluat, dar cu un buget mult mai mic decât cel anunțat inițial

Programul Rabla va fi reluat, însă vine cu vești neplăcute pentru șoferii din România. Bugetul alocat va fi unul mult mai mic
Andreea Stanaringa
14.08.2025 | 20:23
Vesti proaste pentru soferii din Romania Programul Rabla va fi reluat dar cu un buget mult mai mic decat cel anuntat initial
Programul Rabla vine cu schimbări pentru șoferii din România. Sursa foto: Freepik/Colaj Fanatik

Șoferii din România își vor putea achiziționa, în continuare, mașini prin programul Rabla, însă bugetul va fi unul redus. Vor fi modificări importante.

Anunț pentru șoferii din România: programul Rabla se reia, dar cu un buget redus

În următorii cinci ani, programul Rabla pentru autoturisme va avea un buget mult mai mic decât cel care a fost anunțat inițial. Bugetul va fi de 200 de milioane de lei, cu mult sub cel pe care l-au anunțat, inițial, autoritățile, potrivit Economedia.ro.

“Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să lanseze un program pentru persoane fizice pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2025-2030 (Rabla plus și Rabla clasic), în limita a 200 de milioane de lei”, se arată în proiectul pentru ordonanța de urgență.

La începutul anului, s-a anunțat că programul Rabla pentru 2025 avea alocat un buget de 1,43 de miliarde de lei. Programul Rabla ar putea fi deblocat în această toamnă, din septembrie.

Vor fi afectate și alte programe, precum cele lansate de Administrația Fondului pentru Mediu, cum ar fi Casa Verde. Până la finalul anului, aceste programe vor fi suspendate. Programele Rabla Plus și Rabla reprezintă singurele excepții.

Cu ce schimbări ar putea veni programul anul acesta

Persoanele fizice vor avea posibilitatea de a-și achiziționa mașini noi prin intermediul programului. Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a precizat, de curând, că vor exista anumite schimbări. Printre acestea se numără și scăderea ecotichetului pentru mașini electrice.

Noi suntem în discuții pentru aceste vouchere, pentru faptul că există o foarte mare inegalitate (n.r. în acest caz). Înțelegem că oamenii care își cumpără, de exemplu, o mașină electrică dau o sumă mult mai mare pe mașina respectivă, dar, într-o situație bugetară complicată, cum este astăzi în România, pur și simplu nu mai există banii la buget pentru a acoperi 7000 – 8.000 euro dintr-o mașină care și ea valorează niște zeci de mii de euro.

Da, cele două vouchere de 10.000 de lei și de 12.000 de lei vor rămâne. Discuțiile sunt pentru voucherele mai ridicate. În principal, va fi o diferență destul de mare pe zona de voucher pentru mașini electrice, pentru că acel voucher era destul de mare”, spunea ministrul în iulie.

Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
