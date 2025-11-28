Vești tari de ultimă oră despre situația lui Andrei Borza. Când va juca iar la Rapid. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Fanii Rapidului au primit o veste excelentă din partea impresarului Ioan Becali. Prezent la ”Giovanni Show”, acesta a anunțat când este de așteptat că Andrei Borza să revină pe teren după accidentarea suferită în septembrie.

Ioan Becali, vești noi despre revenirea lui Andrei Borza la Rapid

Agentul a precizat că tânărul fundaș stânga este refăcut după problemele medicale avute, urmează să mai facă un ultim control și dacă totul va fi în regulă ar putea să joace în următoarele meciuri ale Rapidului.

ADVERTISEMENT

”Borza e refăcut complet. Am vorbit cu Mauro Pederzoli, doctorul nu mai are nicio problemă. Azi (n.r. – vineri, 28 noiembrie) are un control la mușchiul piciorului stâng să vadă dacă mai e ceva de întărit.

După care, dacă se antrenează toată săptămâna viitoare… Bineînțeles, antrenorul decide. Dar, săptămâna viitoare pentru el e importantă. Au și Cupă între timp, dacă ar fi în stare să joace și acolo 10-15 minute ar fi perfect.

ADVERTISEMENT

Dacă va fi antrenat bine toată săptămâna, sper să joace în următoarea etapă. Nu weekend-ul ăsta, celălalt, pe 7-8, când joacă la Botoșani. A pierdut 2 săptămâni”, a declarat Ioan Becali, la .

ADVERTISEMENT

Cine este mijlocașul dorit de Rapid din Italia

Giuleștenii se află în căutarea unui număr 10 pe care să-l transfere în perioada de mercato iarnă, iar Horia Ivanovici a dezvăluit că directorul sportiv Mauro Pederzoli se află în negocieri cu un jucător din Serie A.

”(n.r. – Pederzoli ar fi în negocieri cu un număr 10 din Italia pe care să-l aducă la Rapid) Vrei să-l sun acum? Probabil că nu o să spună cine este jucătorul, dar o să spun da, că sunt în negocieri (n.r. – l-a sunat, dar nu a răspuns).

ADVERTISEMENT

Un număr 10 din Serie A? Sunt mulți. Mă gândesc la Cutrone, dar e mai mult atacant. Cutrone a fost la Como și l-a avut și el (n.r. – Pederzoli) la Parma. Dar nu e un 10 clasic. Probabil e unul din Serie A care nu joacă la echipa lui”, a spus Ioan Becali, la ”Giovanni Show”.

Pederzoli, discuții avansat cu un jucător din Italia

Fostul atacant Robert Niță a vorbit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că Rapid , iar Mauro Pederzoli a fost deja în Italia și a discutat cu un jucător de acest profil.

”De lucrat la transferuri, se lucrează. Mauro, directorul sportiv al echipei, împreună cu Gâlcă sunt mereu în contact. Mauro Pederzoli a fost săptămâna trecută în Italia, deja a discutat cu un jucător acolo personal.

A discutat cu un număr 10, este dorința expresă a lui Costel Gâlcă. Este un jucător care a lăsat o impresie bună în Italia, sperăm ca și jucătorul să-și dorească. De asta s-a și deplasat Mauro în Italia, să-i prezinte proiectul, să-i spună ce înseamnă Rapid.

Prima întâlnire a fost bună, acum să vedem mai departe. E greu să aduci un jucător din Italia să vină în România. OK, atrage orașul, atrag și suporterii, i s-a pus clipul de prezentare jucătorului. I-au fost prezentate imagini cu bazele de pregătire, suporterii. Se fac eforturi”, a afirmat Niță.

Nicolae Stanciu, șanse minime să ajungă la Rapid

Președintele Victor Angelescu a confirmat informația oferită de FANATIK că Rapid . El a precizat că l-ar dori foarte mult pe Nicolae Stanciu, dar jucătorul este greu de luat de la Genoa.

”Pederzoli a fost plecat în Italia, se știe că vrem un număr 10, căutăm un număr 10, a fost acolo să vorbească și cu directorul sportiv de la Genoa, e un director sportiv nou. Cluburile sunt înfrățite, să zicem așa, și era normal să se cunoască.

Căutăm și un număr 10, s-a dus și pentru un alt lucru, mai căutăm ceva, nu are legătură neapărat cu un transfer. A fost în Italia pentru o perioadă pentru acest lucru. Nu este un număr 10 X cu care s-a dus să discute.

Căutăm și în Italia, și în țară. Mâine l-aș aduce pe Stanciu dacă se poate, dar nu cred că se pune problema. Eu nu cred că există, dacă există, mă duc eu mâine și îl iau în cârcă”, a precizat Angelescu.