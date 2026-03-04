Sport

Vești teribile pentru Barcelona! Doi jucători importanți s-au accidentat și vor rata meciuri cruciale

Barcelona a ratat calificarea în finala Cupei Spaniei, asta chiar dacă a învins-o pe Atletico Madrid, 3-0, însă veștile pentru catalani sunt și mai proaste.
Mihai Alecu
04.03.2026 | 22:10
Vesti teribile pentru Barcelona Doi jucatori importanti sau accidentat si vor rata meciuri cruciale
ULTIMA ORĂ
Accidentari multiple pentru cei de la Barcelona
ADVERTISEMENT

Catalanii au început duelul cu Atletico Madrid, din manșa retur a semifinalei Cupei Spaniei, de la un dezavantaj de 4 goluri, iar la finalul celor 90 de minute au fost foarte aproape să reușească calificarea în ultimul act al competiției.

Barcelona plătește scump victoria cu Atletico Madrid. Doi fotbaliști importanți s-au accidentat

Elevii lui Hansi Flick au câștigat cu 3-0 duelul de pe Camp Nou, însă au plătit un preț scump la finalul acestei confruntări. Jules Kounde, cel care a fost titular în partida cu Atletico Madrid și înlocuit în minutul 13 de Alejandro Balde. Francezul era bandajat la glezna piciorului stâng și a făcut semne medicilor că acolo sunt problemele pe care le are.

Verdictul a venit la o zi după finalul partidei și nu este unul îmbucurător pentru cei de la Barcelona. Se pare că lateralul dreapta nu va putea juca pentru mai multe săptămâni, iar revenirea sa pe gazon e așteptată să se producă la începutul lunii aprilie, după pauza internațională cauza de meciurile echipelor naționale, notează cei de la RMC Sport.

ADVERTISEMENT

Vești teribile pentru Barcelona după meciul din Cupa Spaniei cu Atletico Madrid

Nici repriza secundă a confruntării de pe Camp Nou nu a fost una fără evenimente neplăcute pentru catalani. Alejandro Balde, jucătorul introdus chiar în locul lui Jules Kounde, nu a mai putut nici el să continue meciul și a fost nevoie de înlocuirea sa cu Ronald Araujo.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea...
Digi24.ro
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale

Fundașul stânga a acuzat tot probleme de natură musculară și din câte se pare va fi și pentru acesta o absență destul de îndelungată. Ieși în lacrimi de pe teren, Balde a primit veștile neplăcute: și el are o ruptură musculară la gamba piciorului stâng și va lipsi de pe gazon tot aproximativ o lună, ca și colegul său de la Barcelona, Jules Kounde.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
Digisport.ro
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă

Ce variante are Hansi Flick pentru apărarea Barcelonei după ultimele accidentări

Pentru Barcelona urmează o parte importantă a sezonului, în care multe meciuri vor fi cu caracter decisiv pentru îndeplinirea obiectivelor. Tocmai din acest motiv problemele lui Hansi Flick în privința lotului vor fi și mai stringente.

Pentru banda stângă a apărării, Gerard Martin este singura soluție, iar pentru partea dreaptă rămâne varianta Joao Cancelo. Desigur, catalanii vor promova puști de la echipa secundă pentru a avea dubluri pe post, însă e clar că valoarea acestora nu este comparabilă cu cea a absenților.

ADVERTISEMENT
Ce face, de fapt, Cătălina Ponor la 9 ani de la retragerea din...
Fanatik
Ce face, de fapt, Cătălina Ponor la 9 ani de la retragerea din gimnastică. Afacerea în care s-a lansat, la 38 de ani
Clubul lui Ionuț Radu, mesaj incredibil pentru Madonna înainte de meciul cu Real...
Fanatik
Clubul lui Ionuț Radu, mesaj incredibil pentru Madonna înainte de meciul cu Real Madrid! „Avem nevoie de ajutorul tău”
Etapa 29 din Premier League, exclusiv pe Voyo! Patru meciuri se joacă acum....
Fanatik
Etapa 29 din Premier League, exclusiv pe Voyo! Patru meciuri se joacă acum. Aston Villa – Chelsea 1-1. Newcastle – Manchester United, de la ora 22:15
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fotbalistul de la FCSB a plecat din cantonamentul echipei și a semnat în...
iamsport.ro
Fotbalistul de la FCSB a plecat din cantonamentul echipei și a semnat în Premier League
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!