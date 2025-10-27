Vești teribile pentru Real Madrid după El Clascio! Ratează tot anul după accidentarea suferită

ADVERTISEMENT

„Galacticii” au obținut o victorie importantă în derby-ul cu Barcelona, meci plin de spectacol și tensiune în același timp, care a dus-o pe echipa lui Xabi Alonso pe primul loc.

Dani Carvajal, OUT până în 2026! Veste proastă primită de Real Madrid după victoria cu Barcelona

Madrilenii au primit însă și vești proaste după ce au reușit victoria în El Clasico. Dani Carvajal, cel care a avut probleme medicale și anul trecut, fiind absent pentru mai mult de 6 luni după ce și-a rupt ligamentele de la genunchi, are din nou probleme de sănătate. Fundașul dreapta s-a lovit la gleznă și se pare că nu va putea să mai fie pe teren în 2025, anunță jurnalistul italian

ADVERTISEMENT

Acesta este așteptat să se recupereze total până în luna ianuarie, când ar putea să-și facă revenirea în echipa celor de la Real Madrid. Pe postul de fundaș dreapta, Real Madrid îl are ca variantă și pe Trent Alexander Arnold, adus în vară, de la Liverpool, cel care, la rândul său a avut parte de o accidentare care l-a ținut departe de echipă pentru câteva săptămâni. El a revenit însă și a fost pe bancă la El Clasico, la fel ca și Carvajal, care a fost, de altfel, trimis pe teren pentru finalul confruntării.

De altfel, cei de la Real Madrid au tot avut probleme de lot în startul sezonului, în special în zona defensivă. Antonio Rudiger și David Alaba nu au putut să joace în partida cu Barcelona din cauza unor accidentări, iar Camavinga a fost recuperat în ultimul moment. Și Vinicius Junior a avut dificultăți la nivel medical și a fost nevoit să stea pe bară pentru mai multe partide, dar acum este recuperat sută la sută și a fost unul dintre protagoniștii principali din ultimul meci.

ADVERTISEMENT

Scandal după El Clasico. Ce s-a întâmplat, pe teren, imediat după fluierul final

Tensiunea de la partida cu Barcelona a fost una la nivel maxim pentru cei de la Real Madrid, care au fost extrem de deranjați , care a acuzat echipa condusă de Xabi Alonso că de-a lungul istoriei a fost favorizată de arbitraj. Acest comportament al decarului catalan a făcut ca spiritele să fie foarte încinse și totul a dat în clocot după fluierul final al confruntării de pe Santiago Bernabeu, când forțele de ordine au fost nevoite să intervină.

ADVERTISEMENT

Concret, lui Yamal au început jucătorii lui Real Madrid să-i reproșeze declarațiile avute și de acolo totul a izbucnit. Thibaut Courtois a venit special să-l certe pe fotbalistul Barcelonei, fiind urmat de alți colegi, . Brazilianul chiar l-a invitat pe Yamal la vestiare pentru a avut o confruntare fizică, iar totul a fost oprit din fașă de către stafful de la Real Madrid, care l-a blocat pe sudamerican din drumul său către cabine.