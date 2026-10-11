Vești teribile pentru Universitatea Craiova: doi titulari, OUT o lună!

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Universitatea Craiova are parte de vești nu prea grozave în privința situației medicale a doi dintre jucătorii săi. Adrian Rus s-a accidentat la genunchi în partida de pe teren propriu cu FC Voluntari, în timp ce Monday Etim a acuzat probleme în timpul meciului cu FCSB și a cerut să fie schimbat. Investigațiile au adus vești încurajatoare în cazul ambilor fotbaliști, însă aceștia vor avea nevoie de timp pentru recuperare. Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, atât fundașul central, cât și atacantul nigerian vor lipsi aproximativ o lună din lotul echipei campioană.

Adrian Rus, OUT încă o lună! Când poate reveni fundașul Universității Craiova

Accidentarea lui Adrian Rus a provocat îngrijorare în tabăra Universității Craiova, mai ales după ce primele temeri au fost legate de posibilitatea unei probleme grave la genunchi. a fost, însă, mai bun decât se anticipase inițial: fundașul central a suferit o întindere de gradul 1 la ligamentul colateral, în timp ce ligamentul încrucișat nu a fost afectat.

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Potrivit informațiilor FANATIK, Adrian Rus nu este încă pregătit să revină la antrenamente alături de coechipieri. Fundașul Universității Craiova va mai avea nevoie de aproximativ o lună de recuperare, ceea ce înseamnă că ar putea reveni pe gazon abia după următoarea pauză dedicată echipelor naționale, din luna noiembrie.

3 meciuri a jucat Adrian Rus pentru Universitatea Craiova, în SuperLiga, în acest sezon

1 gol a reușit Adrian Rus în acest sezon pentru Craiova, în meciul european cu Levski

Monday Etim rămâne indisponibil după accidentarea din meciul cu FCSB

Nici Monday Etim nu va putea reveni prea curând în echipa Universității Craiova. Atacantul nigerian a acuzat probleme în timpul partidei cu FCSB și a solicitat schimbarea după ce și-a dat seama că nu se mai poate ridica și nu poate continua jocul. Momentul a stârnit îngrijorare, iar staff-ul medical a decis să îl trimită pe fotbalist la investigații suplimentare, inclusiv la un RMN, pentru a stabili gravitatea problemei. Potrivit informațiilor FANATIK, rezultatele nu au indicat o accidentare gravă, ceea ce reprezintă un motiv de optimism pentru formația din Bănie.

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Cu toate acestea, . Nigerianul nu va fi apt pentru meciurile din luna octombrie, din SuperLigă și Conference League, iar estimarea este că ar putea reveni la dispoziția staff-ului tehnic în aproximativ o lună, după pauza competițională din noiembrie, în funcție de evoluția recuperării.

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În actuala stagiune de campionat, Etim a evoluat în 9 din 10 meciuri și a înscris de două ori, cu FC Voluntari și Oțelul Galați. Mai mult, Etim a oferit și două assisturi, cu FCSB și FC Voluntari. La fel de util a fost și în cupele europene, acolo unde Etim a jucat în opt partide și a reușit o pasă de gol în victoria 4-2 cu Vitebsk. Absența sa din următoarele săptămâni îi va obliga pe cei din staff-ul tehnic să găsească alternative pentru a păstra eficiența echipei în fața porții.

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