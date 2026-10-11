Sport

Vești teribile pentru Universitatea Craiova: doi titulari, OUT o lună!

Tibi Cocora
11.10.2026 | 12:41
Vesti teribile pentru Universitatea Craiova doi titulari OUT o luna
EXCLUSIV FANATIK
Universitatea Craiova nu se va putea baza în următoarea perioadă pe Adrian Rus și Monday Etim. Foto: Ucv.
Universitatea Craiova nu se va putea baza în următoarea perioadă pe Adrian Rus și Monday Etim. Ce au arătat investigațiile medicale și când ar putea reveni cei doi jucători.
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Universitatea Craiova are parte de vești nu prea grozave în privința situației medicale a doi dintre jucătorii săi. Adrian Rus s-a accidentat la genunchi în partida de pe teren propriu cu FC Voluntari, în timp ce Monday Etim a acuzat probleme în timpul meciului cu FCSB și a cerut să fie schimbat. Investigațiile au adus vești încurajatoare în cazul ambilor fotbaliști, însă aceștia vor avea nevoie de timp pentru recuperare. Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, atât fundașul central, cât și atacantul nigerian vor lipsi aproximativ o lună din lotul echipei campioană.

Adrian Rus, OUT încă o lună! Când poate reveni fundașul Universității Craiova

Accidentarea lui Adrian Rus a provocat îngrijorare în tabăra Universității Craiova, mai ales după ce primele temeri au fost legate de posibilitatea unei probleme grave la genunchi. Verdictul medicilor a fost, însă, mai bun decât se anticipase inițial: fundașul central a suferit o întindere de gradul 1 la ligamentul colateral, în timp ce ligamentul încrucișat nu a fost afectat.

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Potrivit informațiilor FANATIK, Adrian Rus nu este încă pregătit să revină la antrenamente alături de coechipieri. Fundașul Universității Craiova va mai avea nevoie de aproximativ o lună de recuperare, ceea ce înseamnă că ar putea reveni pe gazon abia după următoarea pauză dedicată echipelor naționale, din luna noiembrie.

  • 3 meciuri a jucat Adrian Rus pentru Universitatea Craiova, în SuperLiga, în acest sezon
  • 1 gol a reușit Adrian Rus în acest sezon pentru Craiova, în meciul european cu Levski

Monday Etim rămâne indisponibil după accidentarea din meciul cu FCSB

Nici Monday Etim nu va putea reveni prea curând în echipa Universității Craiova. Atacantul nigerian a acuzat probleme în timpul partidei cu FCSB și a solicitat schimbarea după ce și-a dat seama că nu se mai poate ridica și nu poate continua jocul. Momentul a stârnit îngrijorare, iar staff-ul medical a decis să îl trimită pe fotbalist la investigații suplimentare, inclusiv la un RMN, pentru a stabili gravitatea problemei. Potrivit informațiilor FANATIK, rezultatele nu au indicat o accidentare gravă, ceea ce reprezintă un motiv de optimism pentru formația din Bănie.

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Cu toate acestea, Etim va avea nevoie în continuare de câteva săptămâni pentru a se recupera complet. Nigerianul nu va fi apt pentru meciurile din luna octombrie, din SuperLigă și Conference League, iar estimarea este că ar putea reveni la dispoziția staff-ului tehnic în aproximativ o lună, după pauza competițională din noiembrie, în funcție de evoluția recuperării.

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În actuala stagiune de campionat, Etim a evoluat în 9 din 10 meciuri și a înscris de două ori, cu FC Voluntari și Oțelul Galați. Mai mult, Etim a oferit și două assisturi, cu FCSB și FC Voluntari. La fel de util a fost și în cupele europene, acolo unde Etim a jucat în opt partide și a reușit o pasă de gol în victoria 4-2 cu Vitebsk. Absența sa din următoarele săptămâni îi va obliga pe cei din staff-ul tehnic să găsească alternative pentru a păstra eficiența echipei în fața porții.

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  • 9 meciuri a jucat Etim la Universitatea Craiova în acest sezon
  • 2 goluri și 2 pase decisive are Monday Etim pentru Universitatea Craiova în acest sezon
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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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