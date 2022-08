Vești triste pentru cei care o îndrăgesc pe Minerva. Astrologul nu va mai apărea la televizor: „Lucrez în Banca Națională”

Minerva este unul dintre cei mai cunoscuți astrologi din România și foarte multe persoane se încred în previziunile acesteia. Totuși, ea a dezvăluit recent că s-a angajat la Banca Națională și că nu i se va mai permite să apară la televizor.

Minerva nu va mai apărea la televizor. Celebrul astrolog s-a angajat la Banca Națională

Minerva se numără printre cei mai cunoscuți astrologi din țară. De ani buni, aceasta a dezvăluit fie în apariții televizate, fie în presa scrisă, numeroase informații prețioase ascunse de stele.

Recent, , Minerva a afirmat că s-a angajat la Banca Națională Română și că nu va mai avea dreptul să apară la televizor.

„La ora actuală am o funcție de execuție, lucrez în Banca Națională. Din păcate, n-o să mai am dreptul să ies pe sticlă, dar asta nu înseamnă nimic, pentru că tot mă bătea gândul să-mi fac un podcast. Fac astrologie de la 14 ani”, a declarat celebrul astrolog.

Informația a fost confirmată de către reprezentanții BNR Oficialii au dezvăluit că, în acest moment, Minerva lucrează în departamentul de mentenanță.

Minerva, la un pas de moarte pe vremea când avea 27 de ani

În cadrul aceluiași podcast, astrologul a dezvăluit că a fost la un pas de a-și pierde viața pe vremea când avea 27 de ani.

după ce doctorii i-au scos splina, rinichii și ficatul.

În timpul intervenției chirurgicale, vedeta a avut parte de o experiență specială și a dezvăluit ce a văzut de dincolo de moarte.

„În perioada aia cât am fost în moarte clinică m-am văzut, era foarte bine, aveam o senzație din aia interioară de bine. M-am dat jos de pe masa de operație, nu era nimeni lângă mine, nu mai era nimeni, dar nu eram tăiată.

Mă uitam să văd dacă se terminse operația și am ieșit prin curtea spitalului. Nu era nimeni pe străzi în Timișoara și am luat-o pe Calea Aradului să mă duc acasă. Și la un moment dat când să trec un pârâu apare o mașină, am zis că am nimerit pe platoul de filmare la Sergiu Nicolaescu”, a povestit Minerva.