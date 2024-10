Vestiarul cu 21 de naționalități. PAOK Salonic este cea mai cosmopolită echipă din fotbalul mondial

FCSB va avea, joi seară, un meci dificil în cu PAOK Salonic, în Europa League.

Răzvan Lucescu, șef peste o multinațională

Vestiarul lui PAOK este cel mai cosmopolit din fotbalul actual. Românul Răzvan Lucescu este șef pentru fotbaliști din 19 țări și, la rândul său, are un staff multinațional.

PAOK are în lot numai cinci greci. Restul fotbaliștilor provin din Cehia, Guinea, Spania, Franța, Croația, Rusia, Austria, Brazilia, Serbia, SUA, Gambia, Polonia, Ghana, Maroc, Tanzania, Anglia, Bulgaria și Portugalia.

Spaniolii sunt cei mai numeroși străini din vestiar. Sastre, Otto și Brandon nu sunt fotbaliști de națională. Otto a jucat însă trei meciuri pentru campioana Europei în 2019. Ceilalți doi sunt internaționali de junior și tineret.

Lovren e vice-campion mondial, Vieririnha campion european

Croația are doi fotbaliști sub comanda lui Răzvan. Vice-campionul mondial Lovren (35 ani) are 78 de selecții la națională. Portarul Kotarski este și el internațional, dar rezervă la națională.

Căpitanul echipei este portughezul Vieirinha. Fundașul de 38 de ani este la al 12-lea sezon pentru PAOK. El a câștigat Campionatul European din 2016, alături de Cristiano Ronaldo și celelalte vedete din naționala lusitană.

Rusia, țara patronului Ivan Savvidis, are doi fotbaliști în lot. Atacantul Chalov și mijlocașul Ozdoyev sunt fotbaliști de națională, dar nu pot evolua în competițiile UEFA și FIFA, din cauza interdicțiilor generate de războiul cu Ucraina.

Răzvan Lucescu are la echipă și câțiva fotbaliști foarte experimentați. Sârbul Zivkovic, bulgarul Despodov, gambianul Colley, tanzanianul Samatta și ghanezul Baba au peste 50 de selecții la națională.

Gomez face alba neagra cu SUA și Mexic

Un caz bizar este americanul Gomez. Născut în Texas din părinți mexicani, el a făcut un fel de ping-pong între naționala SUA și cea a Mexicului. A debutat la SUA U16, apoi a trecut la Mexic U16. El s-a întors la SUA U17, după care a jucat la Mexic U20. Ulterior a jucat și pentru SUA U20, a debutat la naționala mare a mexicanilor, iar ultima prezență la națională este pentru prima reprezentativă a Mexicului.

În lotul lui PAOK este și brazilianul Taison. El a făcut parte din lotul Selecao la Mondialul din 2018, unde Brazilia a pierdut în sferturi. Taison este singurul fotbalist din lot antrenat atât de Mircea Lucescu, la Șahtior, cât și de Răzvan Lucescu.

Valoarea lotului celor de la PAOK se ridică la 93 de milioane de euro. Cel mai bine cotat jucător din lot este Giannis Konstantelias, evaluat la 17 milioane de euro.

Nicolae Constantin este secundul lui Răzvan Lucescu

În total, internaționalii lui PAOK au sub tricoul naționalelor 553 de meciuri. O cifră la care FCSB nici nu visează. Fotbaliștii campioanei strâng împreună 203 meciuri la naționale, dintre care 75 sunt în dreptul lui Chiricheș.

Dincolo de cele 19 naționalități aflate în dreptul fotbaliștilor lui PAOK, echipa elenă are și un staff multinațional. Alți doi secunzi sunt italieni: Gianpaolo Castorini și Matteo Spatafora.

În vestiarul lui PAOK sunt 21 de naționalități, care fac din adversara FCSB-ului cea mai cosmopolită echipă a momentului.

De unde provin fotbaliștii lui PAOK Salonic

GRECIA

Michailidis (fundaș – 24 ani – 2 selecții)

Kostandelias (mijlocaș ofensiv – 21 ani – 7 selecții)

Thimyanis (fundaș central – 23 ani)

Balomenos (portar – 22 ani)

Tsiftis (portar – 25 ani)

SPANIA

Otto (fundaș – 30 ani – 3 selecții)

Sastre (fundaș – 27 ani)

Brandon (atacant – 29 ani)

CROAȚIA

Kotarski (portar – 24 ani – 1 selecție)

Lovren (fundaș – 35 ani – 78 selecții)

AUSTRIA

Murg (mijlocaș – 29 ani)

Schwab (mijlocaș – 34 ani – 1 selecții)

BULGARIA

Despodov (atacant – 27 ani – 51 selecții)

RUSIA

Chalov (atacant – 26 ani – 8 selecții)

Ozdoyev (mijlocaș – 31 ani – 35 selecții)

CEHIA

Pavlenka (portar – 32 ani – 21 selecții)

TANZANIA

Samatta (atacant – 31 ani – 79 selecții)

MAROC

Tissoudali (atacant – 31 ani – 11 selecții)

ANGLIA

Shoretire (atacant – 21 ani)

SERBIA

Zivkovic (mijlocaș – 28 ani – 51 selecții)

BRAZILIA

Taison (atacant – 36 ani – 8 selecții)

GUINEEA

Camara (mijlocaș – 27 ani – 24 selecții)

GAMBIA

Colley (fundaș – 31 ani – 50 selecții)

FRANȚA

Bakayoko (mijlocaș – 30 ani – 1 selecții)

POLONIA

Kedziora (fundaș – 30 ani – 32 selecții)

SUA

Gomez (fundaș – 21 ani 1 selecție)

GHANA

Baba (fundaș – 30 ani – 51 selecții)

După prima etapă din Europa League, FCSB are 3 puncte, iar PAOK niciunul. Echipa lui Becali a trecut, pe teren propriu, cu 4-2 de Rigas, iar cea a lui Răzvan Lucescu a pierdut, în deplasare, la Galatasaray, scor 1-3.