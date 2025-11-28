Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici
Vestiarul de la FCSB s-a făcut cioburi! Meme Stoica a vorbit în direct despre gestul uluitor al lui Crețu la adresa ”adormitului” Ngezana: „Inadmisibil!”. Exclusiv

Vali Crețu a avut un derapaj la adresa lui Siyabonga Ngezana chiar în fața suporterilor FCSB. Meme Stoica a caracterizat gestul făcut de fundașul dreapta: „Inadmisibil!”
Traian Terzian
28.11.2025 | 13:04
Cum a reacționat Meme Stoica după acuzațiile lui Crețu la adresa lui Ngezana. Sursă foto: colaj Fanatik
Prezent la FANATIK SUPERLIGA, Meme Stoica nu și-a ascuns dezamăgirea pentru faptul că Vali Crețu a vorbit extrem de urât despre Siyabonga Ngezana, după ce sud-africanul a greșit la golul care a adus înfrângerea în meciul cu Steaua Roșie .

Meme Stoica, uluit după reacția lui Crețu la adresa lui Ngezana: „Inadmisibil!”

Președintele Consiliului de Administrație al campioanei României l-a taxat pe veteranul Vali Crețu pentru faptul că l-a criticat în fața fanilor prezenți la Belgrad pe Siyabonga Ngezana, pe care l-a numit ”adormit”.

”Azi am aflat, nu știam de chestia asta. Nu e normal să discuți despre un coleg, lasă-ne pe noi să criticăm că de aia sunt puși acolo. E foarte urât ce a făcut. Câteodată caracterele se văd la greu. Nici eu nu mă așteptam la Crețu să facă asta. Prefer să văd conflicte în vestiar, decât să aud acuze între fotbaliști în public.

(n.r. – Nu cred că te așteptai la Crețu) Nu mă așteptam la nimeni. Nu știu mai multe, doar ce am citit, nu m-am întâlnit cu nimeni astăzi. A comis-o. Depinde cum văd ceilalți în vestiar problema, dar ceea ce a făcut el e impardonabil”, a declarat Mihai Stoica, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Gestul incalificabil făcut de Crețu după înfrângerea de la Belgrad

Imediat după încheierea partidei pierdute în fața formației Steaua Roșie Belgrad, jucătorii de la FCSB au fost băgați în ședință de fani, nemulțumi de prestația echipei și de faptul că nu au reușit să profite de avantajul omului în plus.

Nervos din cauza eșecului, Vali Crețu a răbufnit în fața suporterilor. Veteranul campioanei României l-a arătat cu degetul pe fundașul central Siyabonga Ngezana, considerând că acesta este principalul vinovat pentru înfrângere.

  • Vali Crețu: Gata, în p**a mea, gata!
  • Gheorghe Mustață: Faceți ceva, bă, frate, nu se poate!
  • Vali Crețu: Ăla doarme în p**a mea acolo, ce să facem?!
  • Gheorghe Mustață: Nu mai vorbi urât… Ce dracu, mă? Nu vă mobilizați deloc, ce aveți?! Mobilizați-vă și gata! Ce dracu, Tase, nu legăm două pase, ce avem?! Sunteți nemulțumiți de ceva, ieșiți și spuneți! Sunteți aceeași echipă de anul trecut, aceiași jucători, nu vreau să ajungem să vă înjurăm! Trebuie să faceți ceva…

Ngezana, gafe pe bandă rulantă în acest sezon

Considerat unul dintre cei mai buni jucători veniți la FCSB în ultimii ani, Siyabonga Ngezana nu se regăsește deloc în acest sezon. Fundașul sud-african a comis mai multe greșeli, ultima dintre ele în partida cu Steaua Roșie din Conference League.

Ngezana este principalul vinovat la golul care a adus eșecul din Serbia. El a pasat greșit în propriul careu, iar apoi l-a pierdut din marcaj pe Bruno Duarte, care a înscris unicul gol al întâlnirii cu o lovitură de cap.

Mai mult, apărătorul central a mai comis o eroare și în repriza secundă. A dat o nouă pasă greșită, Ivanic a scăpat singur cu Lukas Zima, dar portarul FCSB-ului a avut o intervenție salutară.

Meme Stoica l-a criticat vehement pe Crețu

