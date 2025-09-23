Vestiarul FCSB, pe un butoi cu pulbere: „Ceva se întâmplă! Este clar că există şi o problemă acolo”

Dezvăluiri tari direct din vestiarul celor de la FCSB. Gigi Mustață a vorbit despre ceea ce se întâmplă în sânul echipei lui Elias Charalambous. Campioana en-titre e pe locul 13, după 10 etape, cu doar 7 puncte și la 10 lungimi de play-off.

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă în vestiar la FCSB. Probleme între fotbaliștii campioanei?

La FCSB au apărut primele zvonuri conform cărora vestiarul s-a rupt după rezultatele proaste înregistrate în campionat. După ce s-a aflat că , Gigi Mustață a venit cu noi dezvăluiri.

„(n.r. – Jucătorii nu se mai înțeleg între ei?) Nu înțeleg de ce sunt atâtea discuții și de ce acea horă, că aici am tras concluzia asta, la fiecare gol, când se făceau acele hore între jucători, nu prea mai sunt alea care trebuie. Înseamnă că ceva este.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Faptul că Tănase nu îi dă banderola la pauză lui Olaru e un semn?) Da. E posibil și asta. La acest moment e posibil orice. E clar că ceva se întâmplă”, a declarat Gigi Mustață, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Câți fani merg în Olanda să o susțină pe FCSB

va merge în Olanda să o susțină pe FCSB. Meciul cu Go Ahead Eagles e programat joi, 25 septembrie, de la ora 19:45.

ADVERTISEMENT

„Eu nu am mai fost o perioadă la bază, dar cu siguranță mă voi duce în următoarele zile, chiar dacă vom pleca în Olanda. Noi am hotărât să mergem în Olanda pentru că deja am apucat să ne luăm biletele și tot ce trebuie acolo. Dar vom merge alături de ei.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Îi veți încuraja?) Evident. Că doar nu merg în Olanda să îi înjur. Noi nu înjurăm. Pe astea le vom face acasă. Nu cred că merită să mergem pe acolo să ne facem de râs.

Vom merge acolo, vom fi alături de ei, vedem comportamentul lor din meciul ăsta. Va trebui să fie și comportamentul lor din campionatul intern. Vedem cum se joacă și după vom lua o hotărâre.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Câte bilete aveți pentru meciul din Olanda?) Vreo 490. (n.r. – Vin și români din Olanda?) Sunt foarte mulți acolo. Noi, prin asociație și peluză, am rezervate biletele membrilor cotizanți și ce va rămâne le vom da suporterilor care sunt acolo”, a adăugat liderul Peluzei Nord.