Vestiarul lui Sepsi, zdruncinat din temelii înaintea duelului cu FCSB: ”Au fost foarte afectați!”

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Nou promovată în SuperLiga, Sepsi are un start de sezon acceptabil, reușind să adune patru puncte în primele trei etape. Urmează partida de pe teren propriu cu FCSB, iar situația nu este deloc roz în vestiarul formației din Sfântu Gheorghe.

Probleme în vestiarul lui Sepsi înaintea meciului cu FCSB

Înaintea întâlnirii cu FCSB, programată luni, 10 august, de la ora 21:30, în etapa a 4-a a SuperLigii, antrenorul lui Sepsi, Ovidiu Burcă, a recunoscut că jucătorii săi sunt afectați de , dar a încercat să le ridice moralul.

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”Începuse și anul ăsta foarte bine (n.r. – Matei). Golul pe care l-a înscris etapa trecută este o capodoperă. Și ieșirea lui temporară din scenă o face cu clasă. Dar, cum am vorbit și cu băieții în vestiar, faptul că nu o să-l mai avem trebuie să ne facă să fim mult mai uniți, mult mai puternici, mult mai responsabili, tocmai pentru a compensa această lipsă.

Simt că energia echipei este bună, chiar dacă i-am văzut pe unii dintre ei afectați. N-au cum să nu fie de faptul că Cosmin a fost suspendat. Dar asta este viața, iar în viața unei echipe pot apărea și astfel de momente. Trebuie să strângem rândurile, să ne unim și să arătăm cea mai bună versiune a noastră luni seară”, a declarat Burcă, potrivit .

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Cosmin Matei, suspendat 9 luni de TAS

În februarie 2024, după meciul Sepsi – Universitatea Craiova, Cosmin Matei a fost depistat pozitiv la o substanță interzisă (5-metilhexan-2-amină). El a fost suspendat inițial pentru 6 luni de Agenția Națională Anti-Doping.

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Jucătorul covăsnenilor a făcut recurs, iar Comisia de Apel l-a declarat nevinovat și i-a șters sancțiunea. Însă, WADA a atacat decizia la TAS, iar , o lună din pedeapsă fiind deja ispășită.