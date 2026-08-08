Sport

Vestiarul lui Sepsi, zdruncinat din temelii înaintea duelului cu FCSB: ”Au fost foarte afectați!”

Sepsi urmează să primească vizita lui FCSB, însă situația din vestiar nu este una prea bună. Care este cauza pentru care jucătorii covăsnenilor au probleme.
Traian Terzian
08.08.2026 | 18:55
Vestiarul lui Sepsi zdruncinat din temelii inaintea duelului cu FCSB Au fost foarte afectati
ULTIMA ORĂ
Probleme în vestiarul lui Sepsi înaintea jocului cu FCSB. Sursă foto: Alexandra Fechete/SPORT PICTURES
ADVERTISEMENT

Nou promovată în SuperLiga, Sepsi are un start de sezon acceptabil, reușind să adune patru puncte în primele trei etape. Urmează partida de pe teren propriu cu FCSB, iar situația nu este deloc roz în vestiarul formației din Sfântu Gheorghe.

Probleme în vestiarul lui Sepsi înaintea meciului cu FCSB

Înaintea întâlnirii cu FCSB, programată luni, 10 august, de la ora 21:30, în etapa a 4-a a SuperLigii, antrenorul lui Sepsi, Ovidiu Burcă, a recunoscut că jucătorii săi sunt afectați de suspendarea primită de Cosmin Matei, dar a încercat să le ridice moralul.

ADVERTISEMENT

”Începuse și anul ăsta foarte bine (n.r. – Matei). Golul pe care l-a înscris etapa trecută este o capodoperă. Și ieșirea lui temporară din scenă o face cu clasă. Dar, cum am vorbit și cu băieții în vestiar, faptul că nu o să-l mai avem trebuie să ne facă să fim mult mai uniți, mult mai puternici, mult mai responsabili, tocmai pentru a compensa această lipsă.

Simt că energia echipei este bună, chiar dacă i-am văzut pe unii dintre ei afectați. N-au cum să nu fie de faptul că Cosmin a fost suspendat. Dar asta este viața, iar în viața unei echipe pot apărea și astfel de momente. Trebuie să strângem rândurile, să ne unim și să arătăm cea mai bună versiune a noastră luni seară”, a declarat Burcă, potrivit Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Avertismentul experților: România riscă raționalizări obligatorii și blackout, din cauza lipsei investițiilor. Apel...
Digi24.ro
Avertismentul experților: România riscă raționalizări obligatorii și blackout, din cauza lipsei investițiilor. Apel către ANRE

Cosmin Matei, suspendat 9 luni de TAS

În februarie 2024, după meciul Sepsi – Universitatea Craiova, Cosmin Matei a fost depistat pozitiv la o substanță interzisă (5-metilhexan-2-amină). El a fost suspendat inițial pentru 6 luni de Agenția Națională Anti-Doping.

ADVERTISEMENT
S-au dus la biserică pentru nunta lui Ronaldo cu Georgina și au avut...
Digisport.ro
S-au dus la biserică pentru nunta lui Ronaldo cu Georgina și au avut o surpriză uriașă! ”Momentul va rămâne în istorie”

Jucătorul covăsnenilor a făcut recurs, iar Comisia de Apel l-a declarat nevinovat și i-a șters sancțiunea. Însă, WADA a atacat decizia la TAS, iar forul de la Lausanne a decis o suspendare de 9 luni pentru Matei, o lună din pedeapsă fiind deja ispășită.

ADVERTISEMENT
Stanciu i-a înnebunit pe chinezi! Soţia românului a coborât pe gazon în uralele...
Fanatik
Stanciu i-a înnebunit pe chinezi! Soţia românului a coborât pe gazon în uralele a 62.000 de fani. Video
Doliu în fotbalul mondial: a murit tatăl lui Leo Messi! Comunicatul spitalului din...
Fanatik
Doliu în fotbalul mondial: a murit tatăl lui Leo Messi! Comunicatul spitalului din Rosario
Sute de oameni au fost păcăliți! Ce s-a întâmplat, de fapt, la Catedrala...
Fanatik
Sute de oameni au fost păcăliți! Ce s-a întâmplat, de fapt, la Catedrala din Funchal, locul unde Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez urmau să se căsătorească astăzi. Video
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Cine e românul invitat de Cristiano Ronaldo la nunta cu Georgina: 'Sunt prieteni...
iamsport.ro
Cine e românul invitat de Cristiano Ronaldo la nunta cu Georgina: 'Sunt prieteni foarte buni'
Fiica fostului mare internațional român, apariție incendiară în vacanță: „Ibiza și magia ei”
gsp.ro
Fiica fostului mare internațional român, apariție incendiară în vacanță: „Ibiza și magia ei”
Țara căreia i-a dispărut Președintele. A plecat în vacanță de două luni și...
Antena3 CNN
Țara căreia i-a dispărut Președintele. A plecat în vacanță de două luni și nu s-a mai întors
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Rodri! Anunț pe prima pagină
Digisport.ro
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Rodri! Anunț pe prima pagină
Magazin online din România, amendat pentru că a sunat clienții fără să le...
Clever Media
Magazin online din România, amendat pentru că a sunat clienții fără să le ceară voie
„Gata, e INUMAN!” » Ioan Andone cere 3 măsuri URGENTE în România
gsp.ro
„Gata, e INUMAN!” » Ioan Andone cere 3 măsuri URGENTE în România
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm...
zf.ro
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!