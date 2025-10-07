Vestiarul lui U Cluj, pe un butoi de pulbere! Convins să rămână, Ioan Ovidiu Sabău se află în conflict total cu Alessandro Murgia. De ce nu joacă, de fapt, italianul

Alessandro Murgia, italianul ce a impresionat în tricoul lui FC Hermannstadt timp de două sezoane, s-ar afla în conflict deschis cu antrenorul Ioan Ovidiu Sabău. Mijlocașul ce are în CV echipe precum Lazio sau SPAL este doar rezervă pentru „șepcile roșii”.

Ioan Ovidiu Sabău, conflict cu Alessandro Murgia la ”U” Cluj. De ce nu joacă italianul, de fapt

după ce a pierdut în meciul cu Csikszereda, oferind ciucanilor posibilitatea de a obține prima victorie din istorie la nivelul SuperLigii României.

pentru un moment, pe banca clujenilor, însă au ieșit la iveală diferite conflicte din bucătăria internă.

Conform , Ioan Ovidiu Sabău ar fi foarte strict cu persoanele care au o părere diferită de a sa, iar Alessandro Murgia ar fi unul dintre fotbaliștii care și-a exprimat nemulțumirile. Aceeași sursă informează că, deși antrenorul lui ”U” a declarat că italianul nu joacă din cauza unei gripe, în realitate stafful tehnic ar fi nemulțumit de datele sale de pe sistemul GPS, dar și de curajul de a-l înfrunta pe Sabău în vestiar. În aceeași situație se află și Issouf Macalou, care a impresionat în SuperLiga în sezonul precedent.

Câte minute a jucat Alessandro Murgia la ”U” Cluj în ultimele două luni

Pe 9 august, Alessandro Murgia bifa 76 de minute în remiza contra Petrolului, urmând să fie lăsat pe bancă în etapa următoare. Pe 23 august, italianul juca ultima sa partidă ca titular, împotriva lui Dinamo, și era înlocuit la pauză.

În următoarele patru meciuri, Ioan Ovidiu Sabău l-a lăsat pe bancă pe jucătorul venit ca o vedetă de la Sibiu. Ultima sa apariție a avut loc în partida cu Csikszereda, unde Murgia a evoluat timp de 36 de minute. În total, în ultimele două luni, mijlocașul în vârstă de 29 de ani a adunat aproximativ 160 de minute pentru Universitatea Cluj, deși echipa a disputat 8 meciuri.

Cum arată CV-ul lui Murgia, italianul din SuperLiga cu 71 de meciuri în Serie A

Alessandro Murgia a crescut în academia lui Lazio și a evoluat pentru toate selecționatele de juniori ale Italiei. Mijlocașul a debutat în echipa mare a romanilor pentru care a strâns 49 de meciuri, timp în care a marcat 4 goluri și a oferit 2 assisturi.

Murgia a ajuns la SPAL după ce a părăsit Lazio și alături de această echipă a jucat două sezoane pe prima scenă a fotbalului italian, după care a retrogradat în Serie B. După ce nu a mai dat randament în Italia, cei de la SPAL au căutat să-l împrumute și așa a ajuns sub comanda lui Marius Măldărășanu, la Sibiu, urmând să ajungă la U Cluj ca jucător liber de contract.