Veștile bune continuă pentru Virgil Ghiță! În ce top select a fost inclus fundașul după golul din România – Austria

Virgil Ghiță este pe val de la momentul transferului în Bundesliga 2, la Hannover 96. Fundașul român, pe lângă faptul că este titular de drept la noua sa formație, a reușit să impresioneze și la echipa națională, acolo unde a marcat în duelul cu Austria.

Virgil Ghiță, inclus în „Team of the Week”

Virgil Ghiță a prins un transfer important în această vară. După ce a evoluat preț de 3 sezoane și jumătate în Polonia, la Cracovia, fundașul român s-a mutat în această vară la Hannover 96, nemții plătind 1 milion de euro în schimbul serviciilor sale.

Decizia de a schimba echipa s-a dovedit a fi extrem de inspirată. Ghiță este titular de drept la Hannover 96, formație la care a bifat deja 9 partide și a reușit să marcheze un gol, dar și să ofere o pasă decisivă.

Forma bună a fundașului s-a dovedit și la echipa națională. , ca urmare a accidentării lui Mihai Popescu, și a fost decisiv, acesta punctând unicul gol al duelului în minutul 90+5.

După evoluția foarte bună din preliminariile pentru Mondial, Ghiță a fost inclus în top-ul EA FC pentru „Team of the Week 5”, cu un card de 80 overall. Diferența dintre atribute este una vizibilă, fundașul având inițial o carte de 70 overall. În echipa ideală se află alături de fotbaliști de clasă mondială, iar aici îi amintim pe Salah, Gakpo, Rodrygo și Ruben Neves.

Ce a declarat Virgil Ghiță după România – Austria 1-0

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, . Fundașul a transmis că nu s-a putut bucura pe moment, șocul fiind unul foarte mare. Totodată, Ghiță a dezvăluit că Mircea Lucescu a felicitat fiecare jucător în parte după succes.

„Fericirea și emoțiile au fost mari și după. Puțin șocați. Mi-a fost greu să asimilez totul, dar într-un final am putut să mă bucur de moment. Când dai gol în minutul 90+5 într-un meci atât de important cred că sunt foarte multe emoții în joc și le-am simțit din plin. Nu m-am putut bucurat pe moment, am fost mai mult șocat, mai mult în adrenalina meciului, după câteva ore am realizat, de fapt, ce s-a întâmplat.

(n.r. – Cum s-a trăit succesul în vestiar) Mister a venit, ne-a felicitat, ne-a spus că am făcut un joc bun, noi fericiți. Ne-am dat mâna, ne-am salutat, fiind și ultimul meci la națională, băieții având ca și mine avioane de dimineață, am stat puțin, ne-am felicitat și fiecare și-a văzut de drum. (n.r.- Nu ați făcut nuntă după victorie) Vă dați seama că ne-am bucurat și am cântat puțin”, a declarat Virgil Ghiță.

Cum arată cariera lui Virgil Ghiță

Virgil Ghiță a făcut primii pași în fotbal la LPS Pitești, club de la care s-a transferat la echipa de tineret de la FC Argeș. Ulterior, fundașul a ajuns la Academia Hagi, ca mai apoi să ajungă să debuteze în SuperLiga pentru Viitorul Constanța (n.r. – actual Farul).

Evoluțiile lui Ghiță în SuperLiga au fost apreciate, astfel că transferul nu a întârziat să apară, Cracovia plătind în iarna lui 2022 1,2 milioane de euro în schimbul fundașului. Din această vară, internaționalul român evoluează la Hannover 96, club la care s-a adaptat foarte bine.