Sport

Veștile bune continuă pentru Virgil Ghiță! În ce top select a fost inclus fundașul după golul din România – Austria

Virgil Ghiță a fost talismanul norocos al lui Mircea Lucescu în victoria cu Austria. După golul marcat în preliminariile pentru Mondial, fundașul a mai primit încă o veste bună.
Iulian Stoica
16.10.2025 | 11:37
Vestile bune continua pentru Virgil Ghita In ce top select a fost inclus fundasul dupa golul din Romania Austria
ULTIMA ORĂ
Virgil Ghiță, veste importantă după golul marcat în România - Austria. Sursă foto: sportpictures

Virgil Ghiță este pe val de la momentul transferului în Bundesliga 2, la Hannover 96. Fundașul român, pe lângă faptul că este titular de drept la noua sa formație, a reușit să impresioneze și la echipa națională, acolo unde a marcat în duelul cu Austria.

ADVERTISEMENT

Virgil Ghiță, inclus în „Team of the Week”

Virgil Ghiță a prins un transfer important în această vară. După ce a evoluat preț de 3 sezoane și jumătate în Polonia, la Cracovia, fundașul român s-a mutat în această vară la Hannover 96, nemții plătind 1 milion de euro în schimbul serviciilor sale.

Decizia de a schimba echipa s-a dovedit a fi extrem de inspirată. Ghiță este titular de drept la Hannover 96, formație la care a bifat deja 9 partide și a reușit să marcheze un gol, dar și să ofere o pasă decisivă.

ADVERTISEMENT

Forma bună a fundașului s-a dovedit și la echipa națională. În România – Austria, Virgil Ghiță a fost introdus pe teren în minutul 72, ca urmare a accidentării lui Mihai Popescu, și a fost decisiv, acesta punctând unicul gol al duelului în minutul 90+5.

După evoluția foarte bună din preliminariile pentru Mondial, Ghiță a fost inclus în top-ul EA FC pentru „Team of the Week 5”, cu un card de 80 overall. Diferența dintre atribute este una vizibilă, fundașul având inițial o carte de 70 overall. În echipa ideală se află alături de fotbaliști de clasă mondială, iar aici îi amintim pe Salah, Gakpo, Rodrygo și Ruben Neves.

ADVERTISEMENT
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo...
Digi24.ro
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist

Ce a declarat Virgil Ghiță după România – Austria 1-0

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Virgil Ghiță a mărturisit că emoțiile au fost mari după marcarea golului. Fundașul a transmis că nu s-a putut bucura pe moment, șocul fiind unul foarte mare. Totodată, Ghiță a dezvăluit că Mircea Lucescu a felicitat fiecare jucător în parte după succes.

ADVERTISEMENT
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și...
Digisport.ro
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”

„Fericirea și emoțiile au fost mari și după. Puțin șocați. Mi-a fost greu să asimilez totul, dar într-un final am putut să mă bucur de moment. Când dai gol în minutul 90+5 într-un meci atât de important cred că sunt foarte multe emoții în joc și le-am simțit din plin. Nu m-am putut bucurat pe moment, am fost mai mult șocat, mai mult în adrenalina meciului, după câteva ore am realizat, de fapt, ce s-a întâmplat.

(n.r. – Cum s-a trăit succesul în vestiar) Mister a venit, ne-a felicitat, ne-a spus că am făcut un joc bun, noi fericiți. Ne-am dat mâna, ne-am salutat, fiind și ultimul meci la națională, băieții având ca și mine avioane de dimineață, am stat puțin, ne-am felicitat și fiecare și-a văzut de drum. (n.r.- Nu ați făcut nuntă după victorie) Vă dați seama că ne-am bucurat și am cântat puțin”, a declarat Virgil Ghiță.

ADVERTISEMENT

Cum arată cariera lui Virgil Ghiță

Virgil Ghiță a făcut primii pași în fotbal la LPS Pitești, club de la care s-a transferat la echipa de tineret de la FC Argeș. Ulterior, fundașul a ajuns la Academia Hagi, ca mai apoi să ajungă să debuteze în SuperLiga pentru Viitorul Constanța (n.r. – actual Farul).

Evoluțiile lui Ghiță în SuperLiga au fost apreciate, astfel că transferul nu a întârziat să apară, Cracovia plătind în iarna lui 2022 1,2 milioane de euro în schimbul fundașului. Din această vară, internaționalul român evoluează la Hannover 96, club la care s-a adaptat foarte bine.

  • 2 milioane de euro este cota de piață a lui Virgil Ghiță
  • 6 selecții și un gol are fundașul la echipa națională
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu...
Fanatik
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este colosală pentru Il Luce: “Niciodată nu am făcut asta în toată cariera mea”
Cum vrea Gareth Bale să scape de faliment, după ce a făcut 150...
Fanatik
Cum vrea Gareth Bale să scape de faliment, după ce a făcut 150 de milioane din fotbal! Clubul cu tradiție în Premier League la care este interesat să investească
Planul spectaculos al lui Real Madrid. Taylor Swift, NFL și Starbucks transformă Santiago...
Fanatik
Planul spectaculos al lui Real Madrid. Taylor Swift, NFL și Starbucks transformă Santiago Bernabeu într-un imperiu
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Marius Lăcătuș a mințit în dialogul cu Gigi Becali! Câți bani are de...
iamsport.ro
Marius Lăcătuș a mințit în dialogul cu Gigi Becali! Câți bani are de primit, de fapt, 'Fiara' de la latifundiar
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!