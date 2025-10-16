Veștile bune continuă pentru Virgil Ghiță! În ce top select a fost inclus fundașul după golul din România – Austria

Virgil Ghiță este pe val de la momentul transferului în Bundesliga 2, la Hannover 96. Fundașul român, pe lângă faptul că este titular de drept la noua sa formație, a reușit să impresioneze și la echipa națională, acolo unde a marcat în duelul cu Austria.
Virgil Ghiță a prins un transfer important în această vară. După ce a evoluat preț de 3 sezoane și jumătate în Polonia, la Cracovia, fundașul român s-a mutat în această vară la Hannover 96, nemții plătind 1 milion de euro în schimbul serviciilor sale.
Decizia de a schimba echipa s-a dovedit a fi extrem de inspirată. Ghiță este titular de drept la Hannover 96, formație la care a bifat deja 9 partide și a reușit să marcheze un gol, dar și să ofere o pasă decisivă.
Forma bună a fundașului s-a dovedit și la echipa națională. În România – Austria, Virgil Ghiță a fost introdus pe teren în minutul 72, ca urmare a accidentării lui Mihai Popescu, și a fost decisiv, acesta punctând unicul gol al duelului în minutul 90+5.
După evoluția foarte bună din preliminariile pentru Mondial, Ghiță a fost inclus în top-ul EA FC pentru „Team of the Week 5”, cu un card de 80 overall. Diferența dintre atribute este una vizibilă, fundașul având inițial o carte de 70 overall. În echipa ideală se află alături de fotbaliști de clasă mondială, iar aici îi amintim pe Salah, Gakpo, Rodrygo și Ruben Neves.
În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Virgil Ghiță a mărturisit că emoțiile au fost mari după marcarea golului. Fundașul a transmis că nu s-a putut bucura pe moment, șocul fiind unul foarte mare. Totodată, Ghiță a dezvăluit că Mircea Lucescu a felicitat fiecare jucător în parte după succes.
„Fericirea și emoțiile au fost mari și după. Puțin șocați. Mi-a fost greu să asimilez totul, dar într-un final am putut să mă bucur de moment. Când dai gol în minutul 90+5 într-un meci atât de important cred că sunt foarte multe emoții în joc și le-am simțit din plin. Nu m-am putut bucurat pe moment, am fost mai mult șocat, mai mult în adrenalina meciului, după câteva ore am realizat, de fapt, ce s-a întâmplat.
(n.r. – Cum s-a trăit succesul în vestiar) Mister a venit, ne-a felicitat, ne-a spus că am făcut un joc bun, noi fericiți. Ne-am dat mâna, ne-am salutat, fiind și ultimul meci la națională, băieții având ca și mine avioane de dimineață, am stat puțin, ne-am felicitat și fiecare și-a văzut de drum. (n.r.- Nu ați făcut nuntă după victorie) Vă dați seama că ne-am bucurat și am cântat puțin”, a declarat Virgil Ghiță.
Virgil Ghiță a făcut primii pași în fotbal la LPS Pitești, club de la care s-a transferat la echipa de tineret de la FC Argeș. Ulterior, fundașul a ajuns la Academia Hagi, ca mai apoi să ajungă să debuteze în SuperLiga pentru Viitorul Constanța (n.r. – actual Farul).
Evoluțiile lui Ghiță în SuperLiga au fost apreciate, astfel că transferul nu a întârziat să apară, Cracovia plătind în iarna lui 2022 1,2 milioane de euro în schimbul fundașului. Din această vară, internaționalul român evoluează la Hannover 96, club la care s-a adaptat foarte bine.