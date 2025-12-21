Sport

Seară de coșmar pentru Dan Șucu! Ce s-a întâmplat în Genoa – Atalanta. Update

După ce Rapid a fost învinsă cu 2-1 de FCSB, Dan Șucu a primit o veste nefastă și din Italia. Genoa, echipa patronată de omul de afaceri român, a întâlnit Atalanta, iar jocul a avut o desfășurare incredibilă.
Bogdan Mariș
21.12.2025 | 23:42
Echipa lui Dan Șucu, Genoa, a avut un start dezastruos în partida cu Atalanta. FOTO: Hepta
Genoa are un final de an extrem de complicat în Serie A. După eșecul suferit în etapa precedentă contra lui Inter, „grifonii” au cedat la limită duminică împotriva Atalantei, urmând să joace mai apoi și cu AS Roma. Partida contra grupării din Bergamo a fost una dramatică, având o desfășurare incredibilă.

UPDATE: Genoa, eșec incredibil cu Atalanta

Deși a jucat în inferioritate numerică încă din minutul 3, după eliminarea portarului Nicola Leali, Genoa a rezistat eroic până spre finalul partidei și a fost extrem de aproape de o remiză importantă cu Atalanta. Din nefericire pentru gruparea patronată de Dan Șucu, oaspeții au reușit să puncteze în minutul 90+4 și au obținut o victorie nesperată, scor 1-0.

Golul a fost înscris de fundașul suedez Isak Hien, care a punctat cu o lovitură de cap după un corner executat de Zalewski. Portarul intrat pe parcurs la Genoa, Daniele Sommariva, a ieșit neinspirat pe centrare și i-a permis adversarului să înscrie. După acest rezultat, Genoa rămâne cu 14 puncte, la două lungimi deasupra primului loc retrogradabil, ocupat de cei de la Verona, care au însă un meci în minus.

Veștile rele continuă pentru Dan Șucu! Ce s-a întâmplat în Genoa – Atalanta

În minutul 3 al partidei dintre Genoa și Atalanta, oaspeții au plecat pe contraatac după un corner, iar Daniel Maldini a scăpat spre poartă. Goalkeeper-ul Nicola Leali l-a faultat pe acesta la marginea careului, iar „centralul” Rosario Abisso a acordat lovitura liberă și l-a eliminat pe fotbalistul celor de la Genoa.

În acest context, Daniele De Rossi a fost forțat să facă o modificare, fundașul stânga Aaron Martin fiind înlocuit de portarul de rezervă Daniele Sommariva. Așadar, patronul celor de la Genoa, Dan Șucu, a primit o nouă veste neplăcută duminică, după ce Rapid a cedat cu 1-2 în derby-ul disputat pe Arena Națională contra celor de la FCSB.

Goalkeeper-ul împrumutat de Rapid la Genoa, Benjamin Siegrist, este indisponibil din cauza unei accidentări la deget și nu a făcut parte din lot pentru acest joc. Elvețianul a evoluat ca titular în partida Atalanta – Genoa din Cupa Italiei, disputată pe 3 decembrie și câștigată cu 4-0 de formația din Bergamo.

Genoa a rezistat până spre final în partida cu Atalanta

Spre deosebire de echipa lui Răzvan Sava, Udinese, care s-a prăbușit complet după ce a rămas în 10 oameni, încasând 5 goluri pe terenul „lanternei roșii” Fiorentina, Genoa a rezistat onorabil în partida cu Atalanta. Oaspeții au controlat posesia, însă nu au reușit să creeze nici măcar o ocazie mare la poarta „grifonilor” în prima repriză.

În partea secundă, ambele formații au avut faze periculoase, dar se părea că scorul final va fi 0-0, rezultat pozitiv pentru Genoa ținând cont de contextul meciului. Din nefericire pentru echipa lui Dan Șucu, totul s-a năruit în prelungiri, când Hien a punctat cu capul și a adus victoria oaspeților.

