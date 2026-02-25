Veszprem – Dinamo, în etapa a 12-a din Liga Campionilor la handbal masculin. „Dulăii” au un nou meci important

Dinamo se va duela cu Veszprem în etapa a 12-a din Champions League. Înaintea acestui meci, „dulăii” au doar două puncte acumulate după primele 11 runde și speră să nu rămână cu această bornă după această etapă.
Liga Campionilor la handbal masculin continuă cu o nouă etapă plină de meciuri captivante. Dinamo va juca în runda cu numărul 12 în deplasare contra maghiarilor de la Veszprem.
Dinamo vine după eșecul de acasă cu 21-27 în fața lui Fuchse Berlin. În ceea ce privește confruntarea cu Veszprem, „dulăii” au de luat o revanșă după eșecul din tur de la București, 27-30.
Situația nu e deloc îmbucurătoare pentru formația bucureșteană, cele două puncte acumulate fiind prea puține pentru o calificare în primăvara europeană după parcursul dezastruos în cele 11 etape scurse din competiție.
Ocupantele primelor două locuri din fiecare grupă merg direct în sferturi, în timp ce ultimele două sunt eliminate. Echipele aflate la final pe pozițiile 3-6 vor juca un play-off pentru accederea în sferturi. Iată ierarhia completă înaintea acestei etape:
Dinamo mai are la dispoziție 2 meciuri, pe lângă acesta, pentru a mai adăuga niște puncte în clasament și pentru a spăla imaginea unei campanii demnă de dat uitării. Șansele ca „dulăii” să ajungă în play-off sunt nule. Iată programul echipei în actuala ediție de Liga Campionilor:
Meciul Veszprem – Dinamo din etapa 12 de Liga Campionilor la handbal masculin poate fi urmărit la tv pe Digi Sport și Prima Sport. Mai exact, Digi Sport 3 și Prima Sport 2 sunt cele două canale de televiziune care se vor ocupa de transmisiunea acestei partide.
Mai mult, Veszprem – Dinamo se vede și online, pe Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, platforme de streaming ce necesită abonare. Mai jos, programul complet pentru etapa 12 de Champions League la handbal masculin.
O victorie a „dulăilor” în acest meci este văzută aproape imposibilă, casele de pariuri oferind o cotă de 8.70. Gazdele au o cotă de 1.12 pentru succes, în timp ce o eventuală remiză are o cotă de 13.00.
Meciul Veszprem – Dinamo este programat miercuri, 25 februarie, de la ora 19:45, și este live text pe FANATIK.ro. Site-ul nostru te ține la curent cu toate informațiile care contează în Champions League la handbal masculin, runda 12.
Etapa următoare, cea cu numărul 13, este programată pe 25, respectiv 26 februarie. Dinamo are meci în deplasare și joacă pe terenul vizita lui Veszprem, echipa clasată pe locul 3 în ierarhie.
