Veszprem – Dinamo, în etapa a 12-a din Liga Campionilor la handbal masculin. „Dulăii” au un nou meci important

ADVERTISEMENT

Dinamo se va duela cu Veszprem în etapa a 12-a din Champions League. Înaintea acestui meci, „dulăii” au doar două puncte acumulate după primele 11 runde și speră să nu rămână cu această bornă după această etapă.

Dinamo, un nou meci important contra lui Veszprem în etapa 12 din Liga Campionilor la handbal masculin

Liga Campionilor la handbal masculin continuă cu o nouă etapă plină de meciuri captivante. Dinamo va juca în runda cu numărul 12 în deplasare contra maghiarilor de la Veszprem.

ADVERTISEMENT

. În ceea ce privește confruntarea cu Veszprem, „dulăii” au de luat o revanșă după

Situația nu e deloc îmbucurătoare pentru formația bucureșteană, cele două puncte acumulate fiind prea puține pentru o calificare în primăvara europeană după parcursul dezastruos în cele 11 etape scurse din competiție.

ADVERTISEMENT

Grupele din Champions League la handbal masculin. Cum arată clasamentele

Ocupantele primelor două locuri din fiecare grupă merg direct în sferturi, în timp ce ultimele două sunt eliminate. Echipele aflate la final pe pozițiile 3-6 vor juca un play-off pentru accederea în sferturi. Iată ierarhia completă înaintea acestei etape:

ADVERTISEMENT

Programul lui Dinamo în Liga Campionilor

Dinamo mai are la dispoziție 2 meciuri, pe lângă acesta, pentru a mai adăuga niște puncte în clasament și pentru a spăla imaginea unei campanii demnă de dat uitării. Șansele ca „dulăii” să ajungă în play-off sunt nule. Iată programul echipei în actuala ediție de Liga Campionilor:

ADVERTISEMENT

Etapa 1: Dinamo – Sporting 30-33

Etapa 2: Kolstad – Dinamo 31-28

Etapa 3: Dinamo – Veszprem 27-30

Etapa 4: Fuchse Berlin – Dinamo 32-31

Etapa 5: Aalborg – Dinamo 34-28

Etapa 6: Dinamo – Kielce 24-28

Etapa 7: Nantes – Dinamo 35-28

Etapa 8: Dinamo – Nantes 29-28

Etapa 9: Kielce – Dinamo 34-32

Etapa 10: Dinamo – Aalborg 27-30

Etapa 11: Dinamo – Fuchse Berlin 21-27

Etapa 12: Veszprem – Dinamo (25 februarie 2026)

Etapa 13: Dinamo – Kolstad (4 martie 2026)

Etapa 14: Sporting – Dinamo (11 martie 2026)

Cine transmite la TV meciurile din etapa 12 de Liga Campionilor la handbal masculin. Program complet și când joacă Dinamo

Meciul Veszprem – Dinamo din etapa 12 de Liga Campionilor la handbal masculin poate fi urmărit la tv pe Digi Sport și Prima Sport. Mai exact, Digi Sport 3 și Prima Sport 2 sunt cele două canale de televiziune care se vor ocupa de transmisiunea acestei partide.

Mai mult, Veszprem – Dinamo se vede și online, pe Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, platforme de streaming ce necesită abonare. Mai jos, programul complet pentru etapa 12 de Champions League la handbal masculin.

Grupa A

25 februarie, ora 19:45: Veszprem – Dinamo

25 februarie, ora 21:45: Kolstad – Nantes

26 februarie, ora 19:45: Fuchse Berlin – Kielce

26 februarie, ora 21:45: Sporting – Aalborg

Grupa B

25 februarie, ora 21:45: GOG – Pelister

26 februarie, ora 21:45: Wisla Plock – Magdeburg

26 februarie, ora 21:45: PSG – Szeged

26 februarie, ora 21:45: Barcelona – Zagreb

Cote și ponturi la pariuri pentru Dinamo – Veszprem în etapa 12 din Champions League

O victorie a „dulăilor” în acest meci este văzută aproape imposibilă, casele de pariuri oferind o cotă de 8.70. Gazdele au o cotă de 1.12 pentru succes, în timp ce o eventuală remiză are o cotă de 13.00.

Vezi live video Dinamo în etapa 12 din Liga Campionilor la handbal masculin

Meciul Veszprem – Dinamo este programat miercuri, 25 februarie, de la ora 19:45, și este live text pe FANATIK.ro. Site-ul nostru te ține la curent cu toate informațiile care contează în Champions League la handbal masculin, runda 12.

Programul complet al rundei următoare. Dinamo joacă

Etapa următoare, cea cu numărul 13, este programată pe 25, respectiv 26 februarie. Dinamo are meci în deplasare și joacă pe terenul vizita lui Veszprem, echipa clasată pe locul 3 în ierarhie.

Grupa A – Champions League handbal masculin

4 martie, ora 19:45: Aalborg – Fuchse Berlin

4 martie, ora 21:45: Kielce – Sporting CP

5 martie, ora 19:45: Dinamo București – Kolstad

5 martie, ora 21:45: Nantes – Veszprem

Grupa B – Liga Campionilor handbal masculin