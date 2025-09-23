Veszprem, gest emoţionant în memoria lui Marian Cozma! Ce au făcut oficialii echipei când au venit la Bucureşti

Au trecut 16 ani de când , unde sărbătorea naşterea copilului unuia dintre colegi. Maghiarii nu l-au uitat pe „Păsărilă” şi îl comemorează cu fiecare ocazie.

ADVERTISEMENT

Veszprem, gest emoţionant în memoria lui Marian Cozma!

Miercuri, de la ora 19:45, Dinamo primeşte vizita lui Veszprem la Bucureşti, în a treia etapă din EHF Champions League. Ca de fiecare dată când vin în capitala României, oficialii maghiarilor au mers la mormântul lui Marian Cozma, unde au dus flori:

„Dacă tot jucăm miercuri la București, bineînțeles, ne-am adus omagiile la mormântul lui Marian Cozma, din cimitirul Pipera! Marian Cozma, nu te vom uita niciodată!”, a fost mesajul celor de la Veszprem.

ADVERTISEMENT

Meci special pentru Xavi Pascual

Este al doilea sezon consecutiv din EHF Champions League în care Veszprem şi Dinamo joacă în aceeaşi grupă. Va fi un meci emoţionant şi pentru Xavi Pascual. Antrenorul iberic al campioanei Ungariei a petrecut trei ani la Dinamo, între 2021 şi 2024:

„Mi-ar plăcea să jucăm mai bine decât în precedentul nostru meci din Champions League. Acesta este obiectivul nostru: să fim puţin mai buni la fiecare meci şi să atingem cel mai bun nivel cât mai rapid posibil”, a spus Pascual.

ADVERTISEMENT

Dinamo, start dificil de sezon!

Dinamo are un start dificil de sezon. şi sunt într-o postură delicată în lupta pentru calificare, mai ales că grupa este cu adversari unul şi unul.

ADVERTISEMENT

Mai mult, Dinamo a suferit şi o înfrângere surprinzătoare în campionat, pe terenul celor de la HC Buzău, scor 31-32. „Dulăii” au schimbat mult în această vară, iar antrenorul lusitan a anunţat că are nevoie de timp pentru a construi o echipă competitivă.

3 înfrângeri în primele 7 meciuri are Dinamo în acest sezon

2009 este anul în care s-a stins Marian Cozma