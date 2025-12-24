Veterana tenisului feminin mondial s-a măritat! Cine a actorul mai mic cu șapte ani de care s-a îndrăgostit nebunește

ADVERTISEMENT

Venus Williams (45 de ani) şi actorul italian de origine daneză Andrea Preti (37 de ani) s-au căsătorit religios. Ceremonia a avut loc în Palm Beach, din Florida, în apropierea locului în care cei doi vor locui.

Andrea a remarcat-o pe Venus Williams la un dineu

Ei au început să se întâlnească în iulie 2024, în timpul Săptămânii Modei de la Milano la un eveniment la care niciuna dintre ele nu trebuia să participe inițial. „Ne-am întâlnit la prezentarea Gucci”, și-a amintit Venus.

„Eram în Lacul Como într-o excursie cu surorile când am primit o invitație în ultimul moment și am decis să merg dintr-un capriciu, iar Andrea era obosit. Niciunul dintre noi nu plănuia să fie acolo unde ne-am întâlnit”, a mai spus americanca.

După prezentare, fostul director de creație al brandului, Sabato De Sarno, a aranjat un dineu cu un grup de VIP-uri la etaj, la locație. „Am văzut-o pe V și am vrut să mă prezint”, a dezvăluit Andrea. „Era pe canapea cu prietenii și familia ei. I-am spus: Ești atât de frumoasă, apoi a început să vorbească cu mine în italiană. Am avut o mică discuție și am întrebat-o dacă vrea ceva de băut. M-am dus la bar să iau ceva, iar sora ei, Lyn, a venit la mine și mi-a spus: Cred că sora mea te place”, a mai punctat acesta.

Prima nuntă a avut loc în Italia

Andrea și Venus au început imediat să-și trimită mesaje și s-au întâlnit la Londra la scurt timp după aceea. Venus l-a invitat la micul dejun cu familia ei. „Am depășit faza de a mă furișa”, a spus ea, menționând că, după ce a petrecut șase ani singură, căuta ceva simplu și direct.

Mai târziu în acea săptămână, Venus a fost la gala Serpentine din Grădinile Kensington și l-a invitat ​​pe Andrea să i se alăture. „Am vrut să fim discreți la vremea respectivă, dar el chiar a avut grijă de mine”, a spus Venus. „După întâlnirile noastre din Londra, am știut pur și simplu că o să mă căsătoresc cu el. Oamenii spun mereu că știu, iar eu am știut pur și simplu”, a mai mărturisit ea pentru Vogue.

Cuplul a decis însă să mai facă o nuntă şi în Statele Unite, în Palm Beach, Florida. Nunta din SUA a inclus o lungă serie de festivităţi premergătoare, inclusiv o zi pe iaht, petrecerea burlăciţelor şi o cină romantică. În fapt, totul a durat șase zile. A început luni și s-a terminat duminică dimineața.

Italianul a susținut-o într-o perioadă delicată

Mai tânărul soț al surorii Serenei Williams a apărut în viața sportivei într-o perioadă delicată, în care ea a fost diagnosticată cu adenomiom. „Eram atât de deprimată”, își amintește ea despre această perioadă, timp în care a vorbit cu mai mulți medici, dar nu a putut găsi o cale concludentă pentru tratament.

I-a povestit lui Andrea despre situația ei, iar el a preluat rapid controlul, oferindu-se să o pună în legătură cu un medic pe care îl cunoștea în Italia. „Era atât de devreme în relația noastră, dar treceam prin multe, iar el m-a susținut. Am fost operată la o lună după ce m-am cunoscut cu Andrea. A fost o nebunie, dar așa ne-am cunoscut cu adevărat”, a mai povestit deținătoarea a șapte titluri de Grand Slam.

Venus Williams va juca tenis și în 2026

Andrea, născut la Copenhaga din părinți italieni, este coproprietarul unui restaurant bio din Roma. Deși a lucrat mulți ani ca model, Preti și-a construit o carieră ca actor și ca producător. După ce a studiat actoria la Academia Susan Batson din New York, el a obținut roluri în televiziune, filme și reclame. În 2024, a lansat producția One More Day și a jucat în câteva seriale cunoscute, precum A Professor și Temptation

acesta urmând să fie al 33-lea sezon în circuitul WTA pentru veterana americană. În vârstă de 45 de ani, Venus are în palmares 49 de titluri WTA. Ea a câștigat din tenis peste 42 de milioane de dolari.