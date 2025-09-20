Veteranii lui U Cluj, cu gândul la derby-ul cu CFR după eșecul cu FC Argeș: ”Sunt mai rău decât noi!”

Eșecul suferit în partida cu FC Argeș, scor 0-1, o ține pe U Cluj în afara locurilor de play-off., iar veteranii ”șepcilor roșii” au păreri diferite în ceea ce privește momentele cheie ale duelului de la Mioveni.

Reacțiile veteranilor de la U Cluj după eșecul cu FC Argeș

Imediat după încheierea întâlnirii din , fundașul Alex Chipciu, , a mărturisit că eliminarea lui Ovidiu Bic a dat peste cap tot jocul Universității Cluj.

”Am pierdut. Cred că ne-a destabilizat cartonașul roșu, am intrat în degringolada aia. Știam că ei o să cadă dacă o să avem posesia și mai multe ocazii. Ne-au prins, am luat gol. Am jucat și 10 la 10, dar nu am mai putut să facem nimic. Cred că avem o problemă la jocul ofensiv.

Am avut și problema juniorului. Nu e asta problema acum. Nu am produs cât trebuie. În fotbal nu e timp de lamentări. Mă gândeam că o să câștigăm, dar nu am făcut-o. Trebuie să o luăm de la capăt. Play-off-ul nu e jucat. CFR Cluj e mai rău decât noi. Eu simt că e calitate la echipă”, a declarat Chipciu, la .

Nistor a pus tunurile pe arbitraj

În schimb, mijlocașul Dan Nistor a acuzat arbitrajul lui Ovidiu Robu, cel care nu a acordat penalty pentru clujeni după ce Sadriu a respins mingea cu mâna în corner. ”Centralul” a fost chemat de la VAR să revadă fază, dar a rămas fidel deciziei luate inițial.

”Cred că a fost o partidă destul de slabă făcută de noi, dar cred că meciul s-a jucat în prima repriză. Știți la ce mă refer, nu vreau să dezvolt acest lucru, pentru că nu este treaba mea. Arbitrul s-a dus la VAR, cei de la VAR au văzut ceva, dar centralul nu. Mai departe nu mai comentez.

Am avut câteva situații, mai ales în prima repriză. Am fost destul de aproape, dar nu am băgat mingea în poartă. Trebuie să ne revenim, pentru că etapele trec, ne îngrijorează acest lucru.

Asta este, ne așteaptă un meci foarte dificil (n.r. – cu CFR Cluj), pe care trebuie să-l jucăm pentru suporteri, pentru că și astăzi au venit în număr foarte mare. Nu am putut să le facem o bucurie, dar sper să ne revanșăm luni. Suporterii ne-au încurajat foarte tare la final, au spus că sunt alături de noi. Meciul e foarte important pentru ei și sper să ne ridicăm la nivelul lor, că astăzi nu prea am făcut-o.

(n.r. – Dacă voi aveți puține puncte, FCSB și CFR ce să mai zică?) Astăzi au jucat FC Argeș și Universitatea Cluj, nu mă interesează altceva. Pe mine mă interesează de echipa mea, de suporterii mei”, a spus Nistor.