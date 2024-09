, dar și cu consolidarea primului loc în Superliga. Ovidiu Sabău a dezvăluit că a fost aproape să îi piardă pe Dan Nistor și Alex Chipciu, cele două vedete ale echipei.

Veteranii Nistor și Chipciu, la un pas să plece de la U Cluj: „Noi am tras de ei!”

„Dinozaurii”, poreclă pe care amândoi jucătorii au acceptat-o în spirit de glumă, au fost aproape să se despartă de U Cluj. Cei doi fotbaliști experimentați ar fi plecat dacă echipa lui Ovidiu Sabău nu își propunea obiective mari în noul sezon.

Tehnicianul „Șepcilor Roșii” a spus totul despre Nistor și Chipciu. Antrenorul român a dezvăluit că ambii jucători luau în calcul să se retragă sau să părăsească proiectul dacă U Cluj s-ar fi luptat doar pentru evitarea retrogradării.

„Noi am tras de ei să rămână, să-i convingem. Ei sunt lideri, noi am considerat că sunt jucători care încă pot să ajute foarte mult echipa. Nu poți să renunți la astfel de jucători.

Nistor e în formă și se numără printre cei mai în formă jucători din SuperLiga. Poate voiau să se lase sau să abandoneze la un moment dat.

Nici ei nu mai voiau să continue dacă nu obțineam performanță și dacă ne băteam în continuare acolo jos, la mijlocul clasamentului sau la retrogradare”, a spus Ovidiu Sabău, la emisiunea DigiSport.

Chipciu, discurs vertical după victoria cu Rapid

Veteranul Alex Chipciu se bucură de succesul obținut cu Rapid, dar „Suntem pe primul loc, dar cred că am făcut lucruri mari și până acum.

Am fost aproape de a lua Cupa, am fost la un penalty de Europa, la câteva minute de play-off. Am tot auzit vorbe de salarii, de 11.000, 14.000, 15.000 de euro, eu nu iau atât, să știți. După buget, obiectivul era locurile 8-9.

Mie nu-mi place când îmi spune cineva că sunt bun, orice om vrea să demonstreze că e mai bun decât crede lumea. E a doua tinerețe: echipa națională și locul 1 în SuperLiga.

A fost o bucurie să merg la națională cu niște băieți, copii cuminți, joacă fotbal, atmosfera e plăcută și un antrenor fabulos”, a spus Chipciu după 2-0 cu Rapid.