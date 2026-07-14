Sport

Veteranul de la FCSB, out din echipă! Anunțul lui Mihai Stoica

Mihai Stoica îi dă o veste extrem de proastă pentru un jucător de la FCSB. Președintele C.A. a anunțat cum vrea să arate echipa lui Marius Baciu, formula care îl scoate din schemă pe unul dintre veterani
Cristian Măciucă
14.07.2026 | 23:11
Veteranul de la FCSB out din echipa Anuntul lui Mihai Stoica
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Veteranul de la FCSB, out din echipă! Anunțul lui Mihai Stoica. FOTO: Fanatik
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După ce Marius Baciu (51 de ani) a dezvăluit că vrea ca FCSB să joace ca Franța lui Didier Deschamps, a venit rândul lui Mihai Stoica (61 de ani) să își dorească o echipă ca în Hexagon. Președintele C.A. de la roș-albaștri a dezvăluit cum vede formula de start, care nu l-ar mai include pe unul dintre veterani.

FCSB se umple de francezi! Cine sare din schemă

FCSB a oficializat până acum două transferuri. Ambii fotbaliști veniți la roș-albaștrii sunt francezi. Este vorba despre fundașul dreapta Ronny Labonne și de mijlocașul central Eddy Gnahore. Venirea fostului dinamovist la echipa lui Marius Baciu a fost anunțată în exclusivitate de FANATIK. Mihai Stoica își mai dorește să aducă la FCSB jucători din Hexagon. Oficialul roș-albaștrilor a vorbit despre doi atacanți care ar putea semna curând cu clubul lui Gigi Becali.

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„Dacă transferurile vor da randament, o să am și eu curaj să merg la patron să îi zic de o colaborare în Franța. Eu la asta mă gândesc, asta să fie planul. Să avem Labonne, Dawa, Gnahore și încă un jucător francez pe care vrem să-l aducem pe partea drapta. Am avea patru jucători francezi”, a declarat Mihai Stoica, în direct la Prima Sport.

Veste proastă pentru Valentin Crețu

Ideea lui Mihai Stoica nu ar fi deloc pe placul lui Valentin Crețu (37 de ani). Veteranul fostei campioane ar fi scos din primul „11” de Ronny Labonne (28 de ani), care a venit din Liga a 3-a franceză, de la Caen. Situația se complică și mai tare pentru fundașul dreapta român, chiar dacă tocmai a semnat prelungirea contractului cu FCSB.

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Mihai Stoica a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că FCSB i-a prelungit contractul lui Vali Crețu. Noua înțelegere este valabilă doar până în decembrie 2026 și nu până la finalul sezonului 2026-2027. În plus, fundașul a semnat pe un salariu mai mic decât cel pe care îl câștiga în contractul precedent. Pe vechiul contract, Crețu câștiga lunar 15.000 de euro. „Am semnat, am prelungit, am acceptat toate condiţiile lor. Am avut şi eu ceva mai bun, dar am acceptat condiţiile lor, am acceptat un salariu mai mic. Am semnat contractul în același timp cu rezilierea. Am semnat pe un an cu rezilierea pe 6 luni, sunt aici până în decembrie. 

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De ce am acceptat toate astea? Pentru că vreau să joc la cel mai înalt nivel. Iubesc acest club şi în special pentru suporteri, ei sunt cei mai importanţi la un club. Mă iubesc şi sunt apreciat, pentru asta am acceptat toate lucrurile. Mereu am dat dovadă de caracter, am o vârstă, am doi copii acasă, contează şi partea financiară, dar de data asta nu a contat şi de mai multe ori n-a contat. Iubeşti un club şi vrei să joci la el, renunţi la foarte multe chestii”, a declarat Valentin Crețu, conform Prima Sport.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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