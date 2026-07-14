Veteranul de la FCSB, out din echipă! Anunțul lui Mihai Stoica

ADVERTISEMENT

După ce Marius a venit rândul lui Mihai Stoica (61 de ani) să își dorească o echipă ca în Hexagon. Președintele C.A. de la roș-albaștri a dezvăluit cum vede formula de start, care nu l-ar mai include pe unul dintre veterani.

FCSB se umple de francezi! Cine sare din schemă

FCSB a oficializat până acum două transferuri. Ambii fotbaliști veniți la roș-albaștrii sunt francezi. Este vorba despre fundașul dreapta Ronny Labonne și de mijlocașul central Eddy Gnahore. a fost anunțată în exclusivitate de FANATIK. Mihai Stoica își mai dorește să aducă la FCSB jucători din Hexagon. Oficialul roș-albaștrilor a vorbit despre

ADVERTISEMENT

„Dacă transferurile vor da randament, o să am și eu curaj să merg la patron să îi zic de o colaborare în Franța. Eu la asta mă gândesc, asta să fie planul. Să avem Labonne, Dawa, Gnahore și încă un jucător francez pe care vrem să-l aducem pe partea drapta. Am avea patru jucători francezi”, a declarat Mihai Stoica, în direct la

Veste proastă pentru Valentin Crețu

Ideea lui Mihai Stoica nu ar fi deloc pe placul lui Valentin Crețu (37 de ani). Veteranul fostei campioane ar fi scos din primul „11” de Ronny Labonne (28 de ani), care a venit din Liga a 3-a franceză, de la Caen. Situația se complică și mai tare pentru fundașul dreapta român, chiar dacă tocmai a semnat prelungirea contractului cu FCSB.

ADVERTISEMENT

. Noua înțelegere este valabilă doar până în decembrie 2026 și nu până la finalul sezonului 2026-2027. În plus, fundașul a semnat pe un salariu mai mic decât cel pe care îl câștiga în contractul precedent. Pe vechiul contract, Crețu câștiga lunar 15.000 de euro. „Am semnat, am prelungit, am acceptat toate condiţiile lor. Am avut şi eu ceva mai bun, dar am acceptat condiţiile lor, am acceptat un salariu mai mic. Am semnat contractul în același timp cu rezilierea. Am semnat pe un an cu rezilierea pe 6 luni, sunt aici până în decembrie.

ADVERTISEMENT

De ce am acceptat toate astea? Pentru că vreau să joc la cel mai înalt nivel. Iubesc acest club şi în special pentru suporteri, ei sunt cei mai importanţi la un club. Mă iubesc şi sunt apreciat, pentru asta am acceptat toate lucrurile. Mereu am dat dovadă de caracter, am o vârstă, am doi copii acasă, contează şi partea financiară, dar de data asta nu a contat şi de mai multe ori n-a contat. Iubeşti un club şi vrei să joci la el, renunţi la foarte multe chestii”, a declarat Valentin Crețu, conform Prima Sport.