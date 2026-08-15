„Veteranul” Tolea Ciumac, victorie spectaculoasă la 52 de ani în gala RXF Next Fighter 33

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RXF a avut parte vineri, 14 august, de gala Next Fighter 33. Evenimentul a avut în prim-plan revenirea lui Tolea Ciumac, care a revenit în ring la 52 de ani și a câștigat. Voyo a transmis în exclusivitate evenimentul. Cum s-a impus Tolea în fața lui Romeo Alessandro, de fapt.

Tolea Ciumac l-a învins pe Romeo Alessandro în gala RXF Next Fighter 33

l-a anunțat pe Tolea Ciumac revenind în ring la 52 de ani. După ce , Tolea și Romeo Alessandro s-au confruntat direct în cele din urmă, iar veteranul a fost cel care s-a impus la finalul a trei runde spectaculoase. Aribitrii au fost cei care au decis victoria sportivului din Moldova. Revenirea sportivului de 135 kg și 1.93 m înălțime s-a produs astfel cu succes.

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Ultima dată când Tolea Ciumac a concurat în ring a fost pe 24 octombrie 2025, la Dynamite Fighting Show, când a câștigat tot la decizie, după trei runde, în fața lui Alexandru Constandachi, cunoscut în mediul online drept „Justițiarul de Berceni”. De partea cealaltă, Romeo Alessandro se luptase ultima dată în RXF pe 9 aprilie 2025, alături de Mike Cioacă, în meciuri 2 contra 2. Cei doi s-au impus atunci în fața perechii Ștefan Nedelcu – Mihai Vlad, și a pierdut ulterior cu Mădălin Mălășincu – Florin Filip.

Rezultatele galei RXF Next Fighter 33. Ce meciuri au mai avut loc

Pe lângă partida intensă amintită mai sus, au mai existat și alte meciuri la gala RXF Next Fighter 33 care au ținut publicul în suspans. La duelul dintre Dănilă KO și Sandu Daniel Mihai, arbitrul a fost nevoit să oprească meciul în repriza a 2-a din cauza epuizării primului sportiv.

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la debutul în RXF, iar Mihai Petcu și Robert Radu i-au învins pe Florin Beleaua și Solo June prin KO în doar 10 secunde. Alex Stoica VS Alex Enoiu și Rareș Seceleanu VS Dani Box au fost meciurile încheiate la egalitate.