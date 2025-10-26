Sport

„Veți face mai târziu schimbările de acum?”. Gigi Becali, răspuns tranșant după FCSB – UTA 4-0

Gigi Becali a oferit prima reacție după ce FCSB a câștigat la scor în fața echipei UTA. Ce a transmis patronul roș-albaștrilor vizavi de momentul în care se vor face schimbările pe viitor.
Iulian Stoica
26.10.2025 | 22:48
Veti face mai tarziu schimbarile de acum Gigi Becali raspuns transant dupa FCSB UTA 40
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali, prima reacție după FCSB - UTA. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB a câștigat fără prea mari probleme în etapa a 14-a din SuperLiga, UTA încasând nu mai puțin de 4 goluri pe „Arena Națională”. Gigi Becali s-a arătat mulțumit de rezultat și a remarcat doi fotbaliști pregătiți de Elias Charalambous.

Gigi Becali, euforic după FCSB – UTA 4-0

Campioana en-titre a făcut un meci bun în fața echipei UTA și a amintit de evoluțiile din sezonul trecut. Golurile FCSB-ului au fost marcate de Bîrligea, Tănase, Olaru și Thiam iar alte două reușite au fost anulate după poziții în afara jocului.

ADVERTISEMENT

La scurt timp după fluierul final, Gigi Becali s-a arătat încântat de Daniel Bîrligea și Florin Tănase. Patronul FCSB susține că Bîrligea a inventat primul gol, iar de atunci meciul a devenit mult mai ușor.

„Când ai un jucător ca Bîrligea și unul ca Tănase într-o echipă, fotbalul este foarte ușor. Dar să joace tot timpul așa. Când îți inventează un jucător un gol cum l-a inventat Bîrligea, atunci se face meciul ușor. A fost prea tare șutul lui Bîrligea”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
Digi24.ro
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au intervenit jandarmii

Gigi Becali va schimba în continuare la pauză

Interesant este faptul că Elias Charalambous a efectuat o singură schimbare până în minutul 85, după ce Cisotti a ieșit accidentat. Ei bine, Gigi Becali a transmis că aceasta nu va fi o regulă, iar jucătorii vor fi înlocuiți în momentul în care greșesc. Patronul FCSB a motivat această decizie cu rezultatele obținute în ultimii ani, unde această strategie a funcționat.

ADVERTISEMENT
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea...
Digisport.ro
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului! A avut 60.000 € ”la mână”

„Nu mai pot să țin minte, dar cred că de mult nu am mai avut emoții, dacă nu țin minte. Eu pe Olaru nu-l schimb. Echipa nu avea nevoie să fie schimbat, el a mai terfelit-o și astă seară. Nu prea i-a ieșit, dar am zis: ‘Băi, lasă-l’. El e preferatul meu datorită muncii pe care o dă. Dar dacă o ține din greșeală în greșeală nu am ce face.

(Veți face mai târziu schimbările de acum?) Nu, nu. Dacă greșești ești schimbat. Am câștigat campionate așa, milioane de euro așa. Aaa, că s-a întâmplat ca acum, când sunt eșecuri, și toată lumea îl critică pe patron că face schimbările, să nu uite că suntem singurii în Europa League, că avem 3 puncte și mai avem 5 meciuri”, a mai spus Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
Jude Bellingham l-a pus la punct pe Lamine Yamal imediat după Real Madrid...
Fanatik
Jude Bellingham l-a pus la punct pe Lamine Yamal imediat după Real Madrid – Barcelona 2-1: „Mai puțină vorbăraie”
Panică la FCSB! Preferatul lui Gigi Becali s-a accidentat înainte de pauză cu...
Fanatik
Panică la FCSB! Preferatul lui Gigi Becali s-a accidentat înainte de pauză cu UTA Arad
Laura Vicol a venit la FCSB – UTA pentru a-i da ultima șansă...
Fanatik
Laura Vicol a venit la FCSB – UTA pentru a-i da ultima șansă lui Gigi Becali. Foto exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Imaginile pe care nu voiau să le vadă șefii lui Dinamo! S-a accidentat...
iamsport.ro
Imaginile pe care nu voiau să le vadă șefii lui Dinamo! S-a accidentat la antrenamente și a apărut în cârje la stadion
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!