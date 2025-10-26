„Veți face mai târziu schimbările de acum?”. Gigi Becali, răspuns tranșant după FCSB – UTA 4-0

ADVERTISEMENT

FCSB a câștigat fără prea mari probleme în etapa a 14-a din SuperLiga, UTA încasând nu mai puțin de 4 goluri pe „Arena Națională”. Gigi Becali s-a arătat mulțumit de rezultat și a remarcat doi fotbaliști pregătiți de Elias Charalambous.

Gigi Becali, euforic după FCSB – UTA 4-0

Campioana en-titre a făcut un meci bun în fața echipei UTA și a amintit de evoluțiile din sezonul trecut. Golurile FCSB-ului au fost marcate de Bîrligea, Tănase, Olaru și Thiam iar alte două reușite au fost anulate după poziții în afara jocului.

, Gigi Becali s-a arătat încântat de Daniel Bîrligea și Florin Tănase. Patronul FCSB susține că Bîrligea a inventat primul gol, iar de atunci meciul a devenit mult mai ușor.

„Când ai un jucător ca Bîrligea și unul ca Tănase într-o echipă, fotbalul este foarte ușor. Dar să joace tot timpul așa. Când îți inventează un jucător un gol cum l-a inventat Bîrligea, atunci se face meciul ușor. A fost prea tare șutul lui Bîrligea”, a declarat Gigi Becali la

Gigi Becali va schimba în continuare la pauză

Interesant este faptul că Elias Charalambous a efectuat o singură schimbare până în minutul 85, . Ei bine, Gigi Becali a transmis că aceasta nu va fi o regulă, iar jucătorii vor fi înlocuiți în momentul în care greșesc. Patronul FCSB a motivat această decizie cu rezultatele obținute în ultimii ani, unde această strategie a funcționat.

„Nu mai pot să țin minte, dar cred că de mult nu am mai avut emoții, dacă nu țin minte. Eu pe Olaru nu-l schimb. Echipa nu avea nevoie să fie schimbat, el a mai terfelit-o și astă seară. Nu prea i-a ieșit, dar am zis: ‘Băi, lasă-l’. El e preferatul meu datorită muncii pe care o dă. Dar dacă o ține din greșeală în greșeală nu am ce face.

(Veți face mai târziu schimbările de acum?) Nu, nu. Dacă greșești ești schimbat. Am câștigat campionate așa, milioane de euro așa. Aaa, că s-a întâmplat ca acum, când sunt eșecuri, și toată lumea îl critică pe patron că face schimbările, să nu uite că suntem singurii în Europa League, că avem 3 puncte și mai avem 5 meciuri”, a mai spus Gigi Becali.