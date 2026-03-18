„Veți mai candida la alegerile FRF?” Răzvan Burleanu a dat răspunsul imediat după victorie

ADVERTISEMENT

Răzvan Burleanu a câștigat un nou mandat la șefia Federației Române de Fotbal. Președintele l-a învins pe unicul său contracandidat, Ilie Drăgan, fără prea mari emoții și va rămâne în funcție până în 2030. La finalul evenimentului de la Casa Fotbalului, acesta a spus că este ultimul său mandat.

De ce a putut candida Răzvan Burleanu pentru un nou mandat la FRF

în principal din cauza modului în care a fost interpretat statutul federației. Deși regulamentul a prevăzut că „nicio persoană nu poate deține funcția de președinte pentru mai mult de trei mandate”, această limită a fost introdusă abia în 2016, adică în timpul primului său mandat, început în 2014. Din acest motiv, susținătorii săi au considerat că regula nu s-a aplicat retroactiv, iar primul mandat nu a fost luat în calcul. Practic, în interpretarea oficială, Burleanu a fost considerat ca având doar două mandate „valabile” după introducerea regulii și, astfel, a putut candida pentru încă unul.

ADVERTISEMENT

, respingând contestațiile depuse împotriva candidaturii sale. Argumentul juridic central a fost principiul conform căruia legea nu retroactivează, iar modificările de statut s-au aplicat doar pentru viitor. Situații similare au existat și în fotbalul românesc, inclusiv la LPF, unde aceeași logică a permis continuarea mandatelor.

După alegerile de la Casa Fotbalului, Răzvan Burleanu a oferit câteva explicații legate de această speță. Președintele Federației Române de Fotbal a dat de înțeles că, potrivit regulamentului, ultimul mandat este chiar acesta, 2026-2030, și a mai precizat că nu intenționează să schimbe legile.

ADVERTISEMENT

„Am fost promotorul introducerii limitei de mandate. Suntem singura federație sportivă relevantă care are o astfel de limită. Modificarea de statut a intrat în vigoare în 2016. Asta înseamnă că, în practică, cele trei mandate curg începând cu 2018. Mandatul 2026-2030 este al treilea și ultimul, conform limitei de mandate din statutul federației. Nu am de gând să modific statutul federației pentru a scoate limitele de mandate”, a declarat Răzvan Burleanu.