„Vezi că a pus Aspirina ochii pe tine!”. Adi Mutu a comentat apariția în serialul „Las Fierbinți”. Exclusiv

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Adrian Mutu a comentat apariția în serialul „Las Fierbinți”. Cum i s-a părut „Briliantului” secvența filmată alături de unele dintre cele mai îndrăgite personaje din serialele din România.
Iulian Stoica
22.03.2026 | 10:01
EXCLUSIV FANATIK
Adrian Mutu, toate detaliile despre apariția sa în „Las Fierbinți”. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

După succesul imens avut cu „Il Fenomeno”, seria care îi prezintă viața, Adrian Mutu a apărut în cel mai îndrăgit serial TV din România. Mai exact, fostul fotbalist a fost protagonist într-un episod al serialului difuzat de Pro TV, „Las Fierbinți”. „Briliantul” a comentat experiența trăită pe platoul de filmare.

Adi Mutu a comentat apariția în serialul „Las Fierbinți”

„Las Fierbinți” a avut un episod dedicat lui Adrian Mutu. Firul narativ prezintă cum primarul Vasile a organizat venirea fostului fotbalist pe terenul de fotbal din comună. Mutu mergea prin toată țara pentru a vedea baze sportive, iar la cea mai frumoasă urma să investească un milion de euro într-o academie.

ADVERTISEMENT

Pe platoul de filmare au fost prezente personaje consacrate din serial, printre care Robi, Vasile, Aspirina, Geanina și Dalida, acestea având rolul de oficiali ai clubului din Fierbinți. Adrian Mutu a rămas plăcut impresionat de baza sportivă, pentru ca ulterior să lovească o minge din oțel, spre amuzamentul tuturor.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Vivi Răchită a glumit și a spus că „Aspirina a pus ochii pe fostul fotbalist”. Adrian Mutu a mărturisit că a fost o experiență plăcută, iar ideea de a apărea în serial a venit de la Mihai Bobonete. Fostul fotbalist nu este străin de platourile de filmare, „Il Fenomeno” fiind un real succes.

ADVERTISEMENT
„(n.r. – Vezi că a pus ochii pe tine, Adi!) A fost o experiență plăcută, mai ales datorită actorilor. M-au făcut să mă simt în largul meu, au fost foarte de treabă, normali. Nu am băut nimic cu Celentano, că nu era acolo. La scenă erau Robi, Vasile, Aspirina, Geanina și Dalida.

ADVERTISEMENT

La ce rol am avut eu… E ușor să fii actor. Am făcut reclame mai grele decât scena aceea. Cu Bobonete nu m-am intersectat, am vorbit doar la telefon. Ideea a fost a lui, el m-a chemat! Nu a fost nimic greu, așa cum am zis, am avut reclame mai grele decât rolul acesta. Nu m-am gândit vreodată în mod serios să mă apuc de actorie, ai nevoie de școală în domeniu”, a declarat Adrian Mutu.

„Il Fenomeno”, filmul despre viața lui Adrian Mutu

Sfârșitul lui 2025 a marcat lansarea „Il Fenomeno”, filmul despre viața lui Adrian Mutu. Producția marca Voyo a fost un real succes, iar iubitorii sportului din România pot urmări pas cu pas drumul lui Mutu în cariera sa de succes. Fostul atacant recunoștea, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că a a avut emoții și că a fost ceva nou pentru el.

ADVERTISEMENT

„Este un film împărțit în 4 episoade de câte 45 de minute. Este un film autentic în care povestesc atât eu, cât și familia mea și foști jucători și colegi despre viața mea. Nu e un film cronologic. Nu stai și te uiți la un rezumat al carierei.

Filmul se numește Il Fenomeno. Povestea unui superstar. Am emoții. E ceva nou pentru mine. E emoționant. Se vorbește despre mine. Am fost foarte sincer. Am vrut să fiu sincer, să mă cunoască lumea așa cum sunt, nu cum am fost descris de-a lungul timpului. O să îl cunoașteți pe adevăratul Adrian Mutu. Sunt 500 de locuri. Vor fi mulți invitați, vor veni și copiii din academie. Va fi foarte frumos”, a declarat Adrian Mutu.

Cum a comentat Adrian Mutu apariția în „Las Fierbinți”

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Cum i-a caracterizat Sorin Cârțu pe Gigi Becali, Gică Hagi, Ilie Balaci sau...
iamsport.ro
Cum i-a caracterizat Sorin Cârțu pe Gigi Becali, Gică Hagi, Ilie Balaci sau Adrian Mititelu: 'Inimă mare de tot'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!