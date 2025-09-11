Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Vezi că joci de 4 ori cu Csikszereda sezonul ăsta!”. Dialog fabulos între Gigi Becali și Marius Șumudică despre FCSB

Gigi Becali și Marius Șumudică au avut un schimb de replici savuros în direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici. Cum s-au înțepat cei doi.
Andrei David
11.09.2025 | 16:33
Vezi ca joci de 4 ori cu Csikszereda sezonul asta Dialog fabulos intre Gigi Becali si Marius Sumudica despre FCSB
Dialog spumos între Gigi Becali și Marius Șumudică despre FCSB. Foto: colaj Fanatik

Gigi Becali și Marius Șumudică s-au întrecut în ironii la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici. Cei doi invitați prin telefon au avut un dialog de la distanță care a strârnit hohote de râs în platoul emisiunii.

Duelul ironiilor între Marius Șumudică și Gigi Becali: „Am crezut că vrei să-mi dai niște brânză!” / „Dacă vrei, trebuie să stai drepți!”

Marius Șumudică: Sunt pe scaun, nea Gigi. Nu m-am ridicat, nu stau drepți.

Gigi Becali: Păi, dar nu te-am sunat eu! Ăștia, când cumpăr de la ei (n.r. – să se ridice în picioare).

M.Ș.: Ah… am crezut că vrei să-mi dai niște brânză.

G.B.: Tu, dacă vrei brânză, trebuie să stai și tu drepți. Ridică-te!

M.Ș.: Uite, că stau jos, Gigi. Și mănânc niște brânză de la un vecin de-al tău.

G.B.: Treaba ta. Dacă vrei, zi ‘m-am ridicat’ și vii și-ți dau.

M.Ș.: M-am așezat și, dacă vrei, îți aduc să guști și tu din asta. Cred că e mai bună decât a ta

G.B.: E bine atunci… Eu nu mănânc altă brânză. Decât dacă o fac eu, așa că…

M.Ș.: Am glumit. Gigi are cea mai bună brânză din Pipera.

Ironiile lui Marius Șumudică pentru Gigi Becali: „Joci cu Csikszereda de 4 ori”

„Aveți grijă în campionat, domnule Becali, că trebuie să faceți puncte”, a readus Horia Ivanovici discuția într-o zonă serioasă.

„Aici nu mai e de glumit. Mai merge de glumă?”, a recunoscut Gigi Becali, dar Marius Șumudică nu a ratat momentul și a mai trimis o săgeată spre patronul de la FCSB: „Ce glumă? Că joci cu Csikszereda de vreo 4 ori, cred”.

Ironia fostului antrenor de la Rapid s-a legat de faptul că FCSB stă prost în clasamentul SuperLigii. Campioana din sezonul trecut se află pe locul 13 – loc de baraj – după opt etape disputate. Iar Csikszereda e penultima. Marius Șumudică a vrut să-i sugereze lui Gigi Becali că echipa sa va evolua în play-out la finalul acestui sezon.

„Vezi, mă, de treaba ta. În șapte, opt etape, sunt deja în play-off”, i-a răspuns patronul de la FCSB lui Marius Șumudică.

Pronosticurile lui Marius Șumudică și calculele lui Gigi Becali

„Eu spun așa ca să îți iasă. Că pronosticurile pe care le dau eu sunt invers”, a mărturisit fostul antrenor al Rapidului. Șumudică s-a remarcat la FANATIK SUPERLIGA cu pronosticurile sale ratate. A spus despre PAOK, în sezonul trecut, că o va spulbera pe FCSB, iar campioana României a câștigat toate cele 3 jocuri contra grecilor antrenați de Răzvan Lucescu în Europa League.

Iar în preliminariile europene de anul acesta, U Craiova a întâlnit Istanbul Bașakșehir în play-off-ul Conference League. Și Marius Șumudică era sigur că turcii se vor califica. Rezultatele de pe teren au fost însă invers. Oltenii au câștigat cu 2-1 la Istanbul și cu 3-1 returul din Bănie.

„Sunt 7 și cu 15, sunt 22 de meciuri. Păi ce, echipa aia rămâne așa? Și sunt 7 puncte. Mare lucru…”, și-a făcut calculele Gigi Becali.

Dialog spumos între Gigi Becali și Marius Șumudică despre FCSB

