„Vezi că joci de 4 ori cu Csikszereda sezonul ăsta!”. Dialog fabulos între Gigi Becali și Marius Șumudică despre FCSB

Gigi Becali și Marius Șumudică s-au întrecut în ironii la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici. Cei doi invitați prin telefon au avut un dialog de la distanță care a strârnit hohote de râs în platoul emisiunii.
Marius Șumudică: Sunt pe scaun, nea Gigi. Nu m-am ridicat, nu stau drepți.
Gigi Becali: Păi, dar nu te-am sunat eu! Ăștia, când cumpăr de la ei (n.r. – să se ridice în picioare).
M.Ș.: Ah… am crezut că vrei să-mi dai niște brânză.
G.B.: Tu, dacă vrei brânză, trebuie să stai și tu drepți. Ridică-te!
M.Ș.: Uite, că stau jos, Gigi. Și mănânc niște brânză de la un vecin de-al tău.
G.B.: Treaba ta. Dacă vrei, zi ‘m-am ridicat’ și vii și-ți dau.
M.Ș.: M-am așezat și, dacă vrei, îți aduc să guști și tu din asta. Cred că e mai bună decât a ta
G.B.: E bine atunci… Eu nu mănânc altă brânză. Decât dacă o fac eu, așa că…
M.Ș.: Am glumit. Gigi are cea mai bună brânză din Pipera.
„Aveți grijă în campionat, domnule Becali, că trebuie să faceți puncte”, a readus Horia Ivanovici discuția într-o zonă serioasă.
„Aici nu mai e de glumit. Mai merge de glumă?”, a recunoscut Gigi Becali, dar Marius Șumudică nu a ratat momentul și a mai trimis o săgeată spre patronul de la FCSB: „Ce glumă? Că joci cu Csikszereda de vreo 4 ori, cred”.
Ironia fostului antrenor de la Rapid s-a legat de faptul că FCSB stă prost în clasamentul SuperLigii. Campioana din sezonul trecut se află pe locul 13 – loc de baraj – după opt etape disputate. Iar Csikszereda e penultima. Marius Șumudică a vrut să-i sugereze lui Gigi Becali că echipa sa va evolua în play-out la finalul acestui sezon.
„Vezi, mă, de treaba ta. În șapte, opt etape, sunt deja în play-off”, i-a răspuns patronul de la FCSB lui Marius Șumudică.
„Eu spun așa ca să îți iasă. Că pronosticurile pe care le dau eu sunt invers”, a mărturisit fostul antrenor al Rapidului. Șumudică s-a remarcat la FANATIK SUPERLIGA cu pronosticurile sale ratate. A spus despre PAOK, în sezonul trecut, că o va spulbera pe FCSB, iar campioana României a câștigat toate cele 3 jocuri contra grecilor antrenați de Răzvan Lucescu în Europa League.
Iar în preliminariile europene de anul acesta, U Craiova a întâlnit Istanbul Bașakșehir în play-off-ul Conference League. Și Marius Șumudică era sigur că turcii se vor califica. Rezultatele de pe teren au fost însă invers. Oltenii au câștigat cu 2-1 la Istanbul și cu 3-1 returul din Bănie.
„Sunt 7 și cu 15, sunt 22 de meciuri. Păi ce, echipa aia rămâne așa? Și sunt 7 puncte. Mare lucru…”, și-a făcut calculele Gigi Becali.