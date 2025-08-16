VFB Stuttgart – Bayern Munchen, live video în Supercupa Germaniei. Meci cu trofeul pe masă între cele două forțe ale fotbalului german din sezonul trecut

VFB Stuttgart – Bayern Munchen este meciul care marchează finala Supercupei Germaniei din acest an. Află pe Fanatik.ro toate detaliile despre meciul dintre deținătoarea Cupei și câștigătoarea campionatului din sezonul trecut în Germania.

ADVERTISEMENT

Stuttgart – Bayern, în finala Supercupei Germaniei. Cine își adaugă un nou trofeu încă din startul sezonului în vitrină?

Meciul dintre Stuttgart și Bayern, din Supercupa Germaniei, se va disputa sâmbătă, 16 august, de la ora 21:30. Favorită este echipa pregătită de Vincent Kompany, însă nu este exclusă o surpriză din partea gazdelor.

Stuttgart a uimit lumea fotbalului în sezonul trecut după parcursul foarte bun din Cupa Germaniei, încoronat cu victoria din finală în fața divizionarei secunde Arminia Bielefeld, (scor 4-2). Echipa lui Sebastian Hoeneß poate da lovitura și în Supercupă, doar că are în față un adversar de calibru net superior de această dată.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, Bayern Munchen și-a revendicat trofeul în Bundesliga după pauza din sezonul 2023/2024, când supremația sa era oprită de Bayer Leverkusen. Trupa lui Vincent Kompany are așteptări mari de la noul sezon, mai ales după ce

Cine transmite la TV Stuttgart – Bayern, în Supercupa Germaniei

Partida Stuttgart – Bayern, din finala Supercupei Germaniei, va putea fi urmărită de fanii fotbalului la TV. Postul care va asigura transmisia acestui meci extrem de interesant este Digi Sport 3.

ADVERTISEMENT

Site-ul Fanatik.ro va fi alături de dumneavoastră și vă va ține la curent cu acest meci, totul sub format LIVE TEXT. Veți găsi toate informațiile despre meciul cu trofeul pe masă și mai ales despre echipa victorioasă pe site-ul nostru.

ADVERTISEMENT

Cotele la pariuri pentru confruntarea de pe Mercedes-Benz Arena

Favorită în acest derby este văzută formația „oaspete”, Bayern Munchen. Victoria bavarezilor este cotată cu 1,61, în timp ce un succes al celor de la Stuttgart este cotat cu 4,85.

ADVERTISEMENT

Un eventual rezultat de egalitate pe Mercedes-Benz Arena este cotat cu 4,45. Pentru cei care mizează pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 1,53.

Vezi live video Stuttgart – Bayern, în Supercupa Germaniei. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe Mercedes-Benz Arena, dintre Stuttgart și Bayern, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Sebastian Hoeneß, Vincent Kompany și Harry Kane, pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!