Viața de zi cu zi în Ucraina ocupată. Cum transformă Rusia teritoriile invadate: îndoctrinare, jaf economic și opozanți închiși

În momentul de față, Ucraina ocupată este reprezentată de cinci regiuni care se află complet sau aproape complet sub controlul Rusiei: Crimeea, Herson, Zaporojie, Donețk și Lugansk. Moscova acționează constant pentru integrarea completă a celor cinci regiuni din punct de vedere politic, economic și chiar cultural, potrivit unu raport recent al .

În ce constă programul de îndoctrinare sistematică a copiilor

Tactica deportării temporare a copiilor din către diferite zone în tabere de vară în vederea îndoctrinării lor a devenit deja o tradiție. Aleksandr Beglov, guvernatorul regiunii Sankt-Petersburg, a anunțat că și în acest an mii de copii din Mariupol vor fi aduși în tabăra de vară de la Drujnih. Tradiția a fost inaugurată în 2024 cu 320 de copii, continuată în 2025 cu alți 2.000. Acțiuni similare au loc în și în Donețk.

Însă supunerea față de cnutul rusesc este inoculată și la fața locului, în Ucraina ocupată proliferând tot felul de organizații patriotice susținute de regimul lui Vladimir Putin, care țin chiar și cursuri de operare a dronelor pentru copii. O asemenea organizație este Voin, în care activează foști combatanți de pe front. În doi ani de activitate, organizația a instruit peste 9.000 de elevi cu elemente de tactică militară și „dragoste pentru patrie”, potrivit agenției TASS.

Centrala nucleară de la Zaporojie se află sub control rusesc de la începutul războiului, însă pentru Moscova nu este suficient. În orașul învecinat, Enerhodar, pe 23 aprilie, a fost organizat un eveniment intitulat „Atomul Pașnic”, destinat copiilor de grădiniță, în care directorul Iuri Cerniciuk a vorbit despre copii ca fiind viitorul industriei nucleare rusești. De altfel, Rosatom, compania care controlează centralele nucleare ale Rusiei, organizează periodic cursuri de vară în care adolescenții sunt îndrumați către o carieră în domeniu.

Israel, piață de desfacere pentru cerealele furate din Ucraina ocupată

Însă din perspectivă economică, lucrurile nu decurg fără obstacole. O firmă rusească, Donskie Ugli, a intrat în faliment, din cauza dificultăților de exploatare a celor zece mine de cărbune pe care le deține în regiunea Luhansk. Compania are legături cu Viktor Medvedciuk, un fost deputat în Rada de la Kiev, care a fost arestat din cauza activităților sale pro-ruse încă dinaintea invaziei din februarie 2022, dar care a fost predat ulterior Moscovei, la schimb cu soldați ucraineni căzuți prizonieri în luptele pentru Mariupol.

Mult mai ușor de exploatat sunt cerealele produse în Ucraina. Wall Street Journal estima că exporturile de cereale din Ucraina ocupată au depășit un miliard de dolari doar în 2022-2024. Anchete jurnalistice recente, inclusiv una a publicației Haaretz, arată că Israelul este unul dintre principalii clienți pentru cerealele furate din Ucraina. Haaretz arăta că, doar în 2026, cel puțin patru nave rusești au adus în Israel grâu furat din regiunile aflate sub ocupație.

Concomitent se fac investiții în infrastructura teritoriilor ocupate, deși acestea sunt în raza de acțiune a dronelor și rachetelor ucrainene. Pe 22 aprilie banca majoritar deținută de statul rus VTB Bank a alocat echivalentul a 147.000.000 de dolari pentru finanțarea a șapte complexe rezidențiale din mai multe localități din Crimeea: Simferopol, Feodosia, Evpatoria, Mikolaivka și Sevastopol.

Condamnări pentru opozanții regimului de la Kremlin

Că rușii nu mai au de gând să plece din Ucraina este demonstrat și de faptul că , Rusia Unită, a anunțat încă din 23 aprilie lista candidaților săi la alegerile parlamentare care urmează să aibă loc abia în septembrie 2026. Este vorba de colaboraționiști cu funcții de conducere în administrația instalată după invazie.

În paralel, represiunea împotriva opozanților continuă. Luna trecută, un bătrân de 66 de ani din Zaporojie a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru trădare întrucât a făcut donații pentru armata ucraineană, iar un bărbat din Kerci, Crimeea, a fost condamnat la 6 ani pentru că ar fi făcut public apel la „activități teroriste” pe rețeaua Telegram. De asemenea, procuratura din Crimeea a anunțat că va trimite în judecată un locuitor din Feodosia pentru că ar fi transmis serviciilor de informații ale Ucrainei date legate de navele rusești care trec prin zonă și de depozitele de petrol.