Viața după Bela din „La bloc”. Alina Chivulescu pregătește o revenire de zile mari pe micile ecrane: „Am trăit cu o angoasă uriașă”

Personajul Bela din „La bloc” o va urmări cu siguranță toată viața pe Alina Chivulescu. Orice rol a primit după producția de la PRO TV nu a fost suficient încât lumea să nu își amintească de felul în care juca în celebrul sitcom.

Lucrurile par să se schimbe din această primăvară. Alina s-ar putea desprinde definitiv de Bela, odată cu lansarea serialului „Ruxx”, filmat în 2020, în plină pandemie.

Există roluri care îi urmăresc pe actori toată viața. Multora le este greu să se distanțeze de anumite personaje, mai ales dacă vor să se facă remarcați în producții noi.

ADVERTISEMENT

Alina Chivulescu revine într-un nou serial, produs de HBO Max

Prin sudoarea muncii, Alina reușește să nu mai fie remarcată exclusiv pentru rolul avut în „La bloc”. Producția de la HBO Max poate însemna pentru ea un adevărat restart.

Alina joacă în serialul regizat de Iulia Rugină, în care este Liliana, nevasta actorului Șerban Pavlu, care îl interpretează pe Eugen Moscu.

ADVERTISEMENT

La momentul în care se realiza castingul pentru serialul care va debuta pe 8 martie, Alina era în Bruxelles cu soțul ei, Dan Chișu. Actrița în vârstă de 47 de ani a fost sunată de regizoare, iar ulterior a luat proba, obținând rolul Lilianei.

Interpreta Belei din „La bloc” a filmat pe durata , iar emoțiile erau uriașe în fiecare zi. A trăit cu anxietatea toată nebunia Covid, chiar dacă filmările au fost realizate în condiții de maximă securitate.

ADVERTISEMENT

„Nimeni nu anticipa dezastrul care avea să se întâmple. Eu am spus: Serialul ăsta nu se va face niciodată”, a declarat Alina Chivulescu pentru

Filmările pentru producția „Ruxx”, într-o continuă panică

„Am trăit cu o angoasă uriașă această perioadă”, a mai notat Alina, reușind să se obișnuiască în cele din urmă cu condițiile de pandemie.

ADVERTISEMENT

„Eu tot timpul am fost pesimistul de serviciu. Am o tipologie anxioasă. Am zis că nu se poate, că nu o să rezistăm. Nu apăruse încă vaccinul, dar ne testam foarte des. Ajunsesem să facem testele chiar și la trei zile. Fiecare om a avut grijă ca lucrurile să funcționeze cât mai bine posibil, deși tuturor ne era frică”, a completat Chivulescu.

Personajul principal al serialului, Ruxx, este jucat de actrița Raluca Aprodu. Din distribuție mai fac parte și Bogdan Dumitrache, Mădălina Craiu, Alec Secăreanu și Ioana Bugarin.