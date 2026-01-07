Viață grea pentru ultimul jucător din SuperLiga rămas în competiție la Cupa Africii

Naționala Camerunului, cu Devis Epassy titular în toate cele patru partide jucate până acum, s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni. Pentru „leii neîmblânziți” urmează însă un test infernal.
După ce a învins Gabon (1-0) și Mozambic (2-1) și a remizat cu Coasta de Fildeș (1-1) în grupă, Camerunul a trecut cu 2-1 de Africa de Sud în optimi. Epassy a fost integralist în toate partidele, dar a încasat un gol în trei dintre ele.
Cel mai dificil test urmează însă abia acum. Sorții au adus în fața Camerunului naționala Marocului, țara gazdă. Marocanii, semifinaliști la CM 2022 au o serie uluitoare de meciuri. Au pierdut o singură partidă din ultimele 29 disputate.
Totodată, după 2022, când a jucat finala mică la CM din Qatar, Marocul a pierdut doar trei partide. Iar acum, viitoarea adversară a Camerunului, îl va aduce în fața lui Epassy pe cel mai prolific fotbalist de la Cupa Africii.
Brahim Diaz, atacantul celor de la Real Madrid, a explodat la această competiției. El este golgheterul la zi (4 goluri) și a stabilit un record pentru naționala sa. Diaz a devenit primul fotbalist marocan care înscrie patru goluri în patru meciuri consecutive ale naționalei la un turneu final.
Fotbalistul de 26 ani are cifre fantastice la naționala Marocului. A marcat 12 goluri în 19 meciuri, din 2024 încoace. El ar fi putut avea și mai multe dacă nu ar fi jucat și pentru o altă națională. Diaz este născut în Spania, la Malaga, dintr-o mamă spaniolă și tată marocan.
El a jucat la toate naționalele de juniori, apoi la U21, ba chiar și la prima reprezentativă a ibericilor. A debutat în 2021 și chiar a marcat în singura sa prezență pentru seniorii Spaniei, într-un meci cu Lituania, scor 4-0.
Ulterior, Diaz a decis să schimbe naționala, din cauză că avea șanse mici să prindă La Roja, unde era aglomerație mare de vedete. Actele au durat însă mult și astfel a ratat atât CM 2022, cât și Cupa Africii 2023, dar din 2024 a devenit eligibil pentru Maroc.
Mișcarea a coincis cu revenirea la Real Madrid, care îl împrumutase la AC Milan, în perioada 2020-2023. Asta după ce madrilenii îl cumpăraseră de la Manchester City în 2019 pentru 17 milioane de euro.
Englezii au păstrat un procent de 15% dintr-o eventuală revânzare a fotbalistului, procent care crește la 40% în cazul în care Real îl transferă pe Diaz la Manchester United. Fotbalistul și-a prelungit însă contractul în 2025 cu madrilenii și e legat de Real până în iunie 2027.
Brahim Diaz, evaluat la 35 de milioane de euro, se va confrunta cu Epassy pe 9 ianuarie, la Rabat. El poate ajuta Marocul să câștige din nou titlul după 50 de ani. Naționala lui a triumfat o singură dată la cea mai importantă competiție a Africii, în 1976. Cea mai galonată națională la Cupa Africii este Egipt – de șapte ori campioană (ultima dată în 2010), iar campioana en-titre e Costa de Fildeș.
Devis Epassy (32 ani) a avut evoluții foarte bune la Dinamo în prima parte a sezonului. Goalkeeperul venit din Cipru a bifat șapte meciuri fără gol primit, dintre cele 14 în care a apărat. El are 14 selecții și la naționala țării sale, unde a jucat un meci istoric.
La Campionatul Mondial din 2022, Epassy a fost titular în partida Camerun – Brazilia 1-0, în care a avut șapte intervenții salvatoare, în fața lui Raphinha, Rodrygo, Martinelli și Gabriel Jesus.
9 ianuarie: Maroc – Camerun
9 ianuarie: Mali – Senegal
10 ianuarie: Egipt – Coasta de Fildeș
10 ianuarie: Algeria – Nigeria