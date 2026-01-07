Viață grea pentru ultimul jucător din SuperLiga rămas în competiție la Cupa Africii

ADVERTISEMENT

Naționala Camerunului, cu Devis Epassy titular în toate cele patru partide jucate până acum, s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni. Pentru „leii neîmblânziți” urmează însă un test infernal.

Epassy se va confrunta cu golgheterul Cupei Africii

După ce a învins Gabon (1-0) și Mozambic (2-1) și a remizat cu Coasta de Fildeș (1-1) în grupă, Camerunul a trecut cu 2-1 de Africa de Sud în optimi. Epassy a fost integralist în toate partidele, dar a încasat un gol în trei dintre ele.

Cel mai dificil test urmează însă abia acum. Marocanii, semifinaliști la CM 2022 au o serie uluitoare de meciuri. Au pierdut o singură partidă din ultimele 29 disputate.

Totodată, după 2022, când a jucat finala mică la CM din Qatar, Marocul a pierdut doar trei partide. Iar acum, viitoarea adversară a Camerunului, îl va aduce în fața lui Epassy pe cel mai prolific fotbalist de la Cupa Africii.

Atacantul lui Real Madrid a stabilit un record

Brahim Diaz, atacantul celor de la Real Madrid, a explodat la această competiției. El este golgheterul la zi (4 goluri) și a stabilit un record pentru naționala sa. Diaz a devenit primul fotbalist marocan care înscrie patru goluri în patru meciuri consecutive ale naționalei la un turneu final.

Fotbalistul de 26 ani are cifre fantastice la naționala Marocului. A marcat 12 goluri în 19 meciuri, din 2024 încoace. El ar fi putut avea și mai multe dacă nu ar fi jucat și pentru o altă națională. Diaz este născut în Spania, la Malaga, dintr-o mamă spaniolă și tată marocan.

El a jucat la toate naționalele de juniori, apoi la U21, ba chiar și la prima reprezentativă a ibericilor. A debutat în 2021 și chiar a marcat în singura sa prezență pentru seniorii Spaniei, într-un meci cu Lituania, scor 4-0.

Brahim Diaz a lăsat Spania pentru Maroc

Ulterior, Diaz a decis să schimbe naționala, din cauză că avea șanse mici să prindă La Roja, unde era aglomerație mare de vedete. Actele au durat însă mult și astfel a ratat atât CM 2022, cât și Cupa Africii 2023, dar din 2024 a devenit eligibil pentru Maroc.

care îl împrumutase la AC Milan, în perioada 2020-2023. Asta după ce madrilenii îl cumpăraseră de la Manchester City în 2019 pentru 17 milioane de euro.

Englezii au păstrat un procent de 15% dintr-o eventuală revânzare a fotbalistului, procent care crește la 40% în cazul în care Real îl transferă pe Diaz la Manchester United. Fotbalistul și-a prelungit însă contractul în 2025 cu madrilenii și e legat de Real până în iunie 2027.

Brahim Diaz, evaluat la 35 de milioane de euro, se va confrunta cu Epassy pe 9 ianuarie, la Rabat. El poate ajuta Marocul să câștige din nou titlul după 50 de ani. Naționala lui a triumfat o singură dată la cea mai importantă competiție a Africii, în 1976. Cea mai galonată națională la Cupa Africii este Egipt – de șapte ori campioană (ultima dată în 2010), iar campioana en-titre e Costa de Fildeș.

Portarul lui Dinamo, erou într-un meci cu Brazilia

Devis Epassy (32 ani) a avut evoluții foarte bune la Dinamo în prima parte a sezonului. Goalkeeperul venit din Cipru a bifat șapte meciuri fără gol primit, dintre cele 14 în care a apărat. El are 14 selecții și la naționala țării sale, unde a jucat un meci istoric.

La Campionatul Mondial din 2022, Epassy a fost titular în partida Camerun – Brazilia 1-0, în care a avut șapte intervenții salvatoare, în fața lui Raphinha, Rodrygo, Martinelli și Gabriel Jesus.

Programul sferturilor de finală la Cupa Africii

9 ianuarie: Maroc – Camerun

9 ianuarie: Mali – Senegal

10 ianuarie: Egipt – Coasta de Fildeș

10 ianuarie: Algeria – Nigeria