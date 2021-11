Neti Sandu este una dintre cele mai îndrăgite vedete de televiziune din România. Apare de aproape 25 de ani în fiecare dimineață la Pro Tv.

Realizatoarea rubricii Horoscop a fost invitata lui Horia Brenciu în cadrul podcastului realizat de acesta și a dezvăluit că de ani buni nu s-a mai implicat în nicio relație.

Neti Sandu a explicat de ce a luat această decizie cu ani în urmă.

Viața lui Neti Sandu. Ce dezvăluire neașteptată a făcut astrologul de la Pro TV, la 63 de ani

Neti Sandu este una dintre cele mai apreciate prezentatoare Tv. Puțini sunt cei care știu că în urmă cu mai mulți ani a trecut prin momente cumplite. S-a despărțit de iubitul ei după o relație de 10 ani, iar ruptura a lăsat urme adânci.

Invitată în cadrul podcastului realizat de Horia Brenciu, a mărturisit că de ani buni nu este implicată în nicio relație.

“Eu nu vreau să stau cu cineva doar pentru că nu pot să stau singură. Aici e problema cu dependențele! Tu întâi trebuie să-ți rezolvi aceste dependențe și, dacă este loc să intre cineva în viața ta, să intre.

Trebuie să fie o complementare. Eu văd o prietenie, o relație, eu altfel văd trăitul cu cineva. Nu cu ia și tu, fă și tu piața, da, se fac și astea, dar la alt nivel. E foarte greu să conviețuiești, în general.“, i-a spus

Artistul a fost curios să afle dacă invitata sa iubește în acest moment.

“Ești îndrăgostită acum?”, a întrebat Brenciu.

“Nu!”, a răspuns imediat Neti Sandu.

Drama pe care a trăit-o Neti Sandu

Cunoscuta prezentatoare s-a măritat la vârsta de 24 de ani. Căsnicia nu a durat mult, iar după doi ani a divorțat. După un timp a crezut că a găsit marea dragoste. A avut o relație de 10 ani, dar a suferit cumplit. fără prea multe explicații. Pentru a putea depăși momentul a avut nevoie de terapie.

“Dar am experimentat trăitul în doi. Mi-a plăcut. Am stat zece ani. Da. A fost așa cum am avut eu nevoie. Ideea este că trebuie să te completezi. Multe lucruri pe care le faci să fie admirate, aprobate de partener și tu să ai tot timpul ce să admiri”, a mai spus Netu Sandu.