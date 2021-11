„Viața lui Nuțu Cămătaru, dresor de lei și de fraieri”. Când se lansează biografia temutului Nuțu: „Gigi Becali era la mine în ziua cînd moldovenii au vrut să-mi pună grenade sub mașină”

Pentru a-și promova cât mai bine opera, autorul , alias Nuțu Cămătaru, a postat ieri un text pe pagina personală de Facebook, în care face referire la subiectul cărții: „un trecut care-l privește (n.r pe Nuțu) și-n care se amestecă mafia străzii cu cea a politicii. Cât a cântărit prezența lui Ion Balint în viața unor «grei» ca Gigi Becali sau Marian Vanghelie și mulți alții? Veți afla acum”.

Odată pronunțat numele patronului Stelei, și ulterior al FCSB-ului, este limpede că interesul pentru ceea ce se află în paginile cărții „Viața lui Nuțu Cămătaru, dresor de lei și de fraieri” a crescut exponențial.

Și pentru că anticipează un succes enorm al biografiei lui Nuțu Cămătaru, autorul Codin Maticiuc are în plan și pe acest subiect, „Inamicul Public Numărul Unu” urmând a fi interpretat de actorul Mihai Bendeac.

Nuțu Cămătaru putea cumpăra Steaua înaintea lui Gigi Becali

Printre personajele despre care se vorbește în „Viața lui Nuțu Cămătaru, dresor de lei și de fraieri” se numără și Gigi Becali, actualul patron al FCSB-ului. Controversatul Nuțu povestește în carte cum i s-a propus să cumpere Steaua la începutul anilor 2000, dar a refuzat, și l-a recomandat în schimb pe Gigi Becali.

„Îl știu de mult, și mereu l-am ținut. Și cu bani și cu șmecherie. Eram cu el și cu Oneață la Lido, la Hotel, când mi-a propus Păunescu să intru eu la Steaua. Poți să-l întrebi pe Nețoiu, că era și el acolo. I-am spus lu’ Viorel că nu intru în fotbal, că nu mă pricep și că să-l bage pe Gigi”, este dezvăluirea pe care Nuțu Cămătaru o face în autobiografia scrisă de Codin Maticiuc, conform

Gigi Becali, martor la tentativa de asasinat comandată împotriva lui Nuțu Cămătaru!

În arhivele presei mai există două momente importante, în care s-a făcut referire la conexiunea Gigi Becali – Nuțu Cămătaru. Prima dată, cu ocazia unei reglări de conturi, cînd o grupare rivală a plănuit o tentativă de asasinat a celebrului personaj din Ferentari, chiar de ziua lui.

Pe 7 ianuarie 2002, de ziua sa de naștere, Nuțu Cămătaru organizase o partidă de poker, în Ferentari. Gigi Becali venise să împrumute niște bani, însă a devenit martor la o tentativă de asasinat.

Nuțu Cămătaru a explicat în detaliu ce s-a întâmplat în seara respectivă: „Mă aflam în casă cu Gigi Becali și cu alți prieteni. Jucam poker. Am văzut la un moment dat pe ecranele legate la camerele de supraveghere doi indivizi care se învârteau în curte, în jurul mașinii. Am ieșit repede afară, împreună cu prietenii mei. Erau doi moldoveni care se pregăteau să pună grenade sub mașina mea.

Probabil s-au gândit că nu sunt atent, pentru că era ziua mea. Doar că eu nu băusem nimic. Le-am dat câte 5.000 de dolari ca să-mi spună cine i-a trimis. Într-un târziu, mi-au spus despre cine era vorba”,

Gigi Becali lua bani cu împrumut de la Nuțu Cămătaru și punea jucătorii gaj! Mirel Rădoi era printre ei

Al doilea moment s-a petrecut în 2019, când fostul fotbalist al Stelei, Florentin Dumitru, a povestit în cadrul unei emisiuni cum mai mulți jucători ai echipei patronate de Gigi Becali, printre care se numărau el, Mirel Rădaoi sau Marian Aliuță, au ajuns să fie deținuți de către temutul Nuțu Cămătaru.

„La un moment dat, eu, Aliuță și Mirel Rădoi eram cumva dați lui Nuțu Cămătaru. În alb. Eram vânduți. La momentul ăla, când venea cu bani nea Gigi (n.r Gigi Becali), lua de la Nuțu. Eram dați acolo. Da, aveam foile în alb acolo. Așa ne-a transmis.

Eu eram cu porumbeii și trimitea vorbă să merg să-i văd porumbeii. Eu n-am porumbei de frumusețe, am numai de concurs. Acum e mai greu cu porumbeii decât cu fotbalul. Cumva putea să ne vândă. Așa era la momentul ăla. Nu l-am cunoscut față în față pe Nuțu Cămătaru. Nici nu-mi doresc (n.r. – râde). Eu mă feresc de lucrurile astea”, a spus Florentin Dumitru, în urmă cu ceva timp, la

Și Vasile Șiman, fostul patron al Sportului Studențesc, a vorbit despre „afacerile” derulate între Gigi Becali și Nuțu Cămătaru, confirmând faptul că actualul patron al FCSB-ului împrumuta bani pentru a-și plăti jucătorii: „Vreți să fac ce făcea Gigi Becali când era la început? Îl așteptau jucătorii, noaptea, la stadion. Era Rădoi la echipă, cam prin 2000-2002. Becali se ducea la Nuțu Cămătaru, lua bani și pe urmă îi aducea la jucători”.

„Da, am împrumutat 30.000 sau 50.000 de dolari. Maxim 100.000 de dolari. Îi dădeam înapoi peste două-trei zile”, a recunoscut în cele din urmă și Gigi Becali.