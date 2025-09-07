Viața neștiută a dublului campion cu FCSB. ”Nu bătaia m-a durut, ci rușinea”. Marea greșeală care era să-i termine definitiv cariera

Timp de mai bine de un deceniu, Dorin Goian (44 de ani) a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei. Chiar din gura fostului fotbalist, dublu campion cu FCSB, vin dezvăluiri extrem de interesante despre viața sa. Cu ce probleme s-a confruntat încă de tânăr și care a fost viciul din cauza căruia era să-și termine definitv cariera.

Cine a fost Dorin Goian. ”Goe” a scris istorie în tricoul lui FCSB

De ”UEFAntasticul” Dorin Goian se leagă din istoria ultimilor decenii. Născut la Suceava pe 12 decembrie 1980, ”Goe” a intrat în contact cu fotbalul la vârsta de 8 ani. Atunci, tatăl său l-a dus la grupele de juniori ale echipei Bucovina Suceava.

Puțini cunosc faptul că fundașul de fier care avea să devină ulterior fusese inițial un atacant. Primul său antrenor, Constantin Băltățeanu, l-a băgat direct la joc, ca vârf. Abia ulterior, datorită calităților sale fizice, a fost mutat pe postul de libero.

În 1997, pe când avea 17 ani, Goian a semnat cu Foresta Fălticeni. A jucat un sezon la echipa a doua. Și-a făcut debutul în fotbalul mare în sezonul 1997-1998 pentru Foresta II, pe atunci în Divizia B, într-un meci contra echipei Rocar București.

Primul meci în Liga 1 l-a jucat tot pentru Foresta. S-a întâmplat la vârsta de 20 de ani, pe data de 5 august 2000 într-un meci cu Gloria Bistrița, câștigat cu scorul de 2-0. Goian mai trece pe la Ceahlăul Piatra Neamț și FCM Bacău. De la echipa băcăuana este cumpărat de Steaua, actuala FCSB, în pauza competițională de iarnă a sezonului 2004-2005.

Din sezonul 2005-2006, . Urmează ani în care fotbalistul scrie istorie alături de cea mai galonată echipă din țară. Cu această formație, Goian a câștigat două titluri naționale, cele din sezoanele 2004–2005 și 2005–2006, dar și Supercupa României din 2006.

Pe plan extern, Dorin Goian ajunge cu FCSB în semifinalele Cupei UEFA. El chiar marchează un gol în returul de tristă amintire cu englezii de la Middlesbrough. Tot cu FCSB, Goian își mai trece în palmares 3 calificări în grupele UEFA Champions League.

În martie 2006, Goian a primit Medalia ”Meritul Sportiv” clasa a II-a cu o baretă din partea președintelui României de atunci, Traian Băsescu, pentru că a făcut parte din lotul echipei FC Steaua București care obținuse până la acea dată calificarea în sferturile Cupei UEFA 2005-2006.

Cum era să-și rateze cariera Dorin Goian. Viața neștiută a dublului campion cu FCSB

Până să ajungă fotbalistul mare de la FCSB și echipa națională, Dorin Goian a fost un tânăr aflat la un pas de a o lua pe drumul greșit. Pe când avea 16 ani, în vacanța de vară, acesta muncea pentru a aduce bani în casă.

Tot atunci, un viciu a fost cât pe ce să-i stopeze ascensiunea. Într-un interviu acordat în decembrie 2024, Dorin Goian dezvăluia că a avut moment de “slăbiciune”. Spune chiar că a fost un moment, în adolescență, în care cariera sa a stat sub semnul întrebări. În perioada în care lucra pentru a aduce bani în casă, acesta a început să arunce banii pe jocuri de noroc.

”Cred că 16 ani. Mă trezeam în fiecare dimineață la 4, mergeam la bazar, mă înhăitasem într-un anturaj nu foarte ok, iar în cartier era o sală de jocuri, oarecum echivalentul acestor păcănele din ziua de azi. Strict poker, nu cireșe, mărgeluțe… și m-a prins acest viciu. Și trebuia am bani să joc la aceste aparate. Când se făcea inventarul declaram că am vândut cu o baterie mai puțin… era o hoție. Iar banii pe acea baterie îi puneam la teșcherea. Când plecam de la bazar, prima oprire era direct în sala de jocuri. A venit perioada în care trebuia să meargă mama să ia salariul meu”, mărturisește Goian, în .

Îngrijorată de ceea ce se întâmplă cu băiatul ei, mama lui Goian l-a înștiințat atunci pe tatăl acestuia. Aflat pe șantier, acesta a venit într-un suflet acasă și i-a aplicat o corecție tânărului. Fostul fundaș recunoaște că ”nu bătaia m-a durut, rușinea! Am simțit o rușine pe care nu am s-o uit niciodată. Practic mi-a fost rușine să mă uit în ochii fraților, surorilor mele, cheltuisem banii din care puteam să ne facem un mic moft, poate de a mânca ceva dulce”.

Deși dureros, momentul de la 16 ani avea să fie unul decisiv în viața lui Dorin Goian. ”A fost lecția care m-a învățat că trebuie să revin pe drumul meu, să joc fotbal, de atunci m-am focusat exclusiv pe fotbal”, a mai dezvăluit fotbalistul.

Care este unicul tricou de la echipa națională pe care Dorin Goian l-a păstrat. Este legat de un meci istoric

Dorin Goian a avut o carieră impresionantă ca jucător. Pe lângă echipele din țară, el a mai jucat la Palermo (Italia), Rangers (Scoția), Spezia (Italia) și Asteras Tripoli (Grecia). În tricoul primei reprezentative, a adunat 69 de selecții, a înscris 5 goluri și a reprezentat țara în competiții internaționale majore.

De numele lui Goian se leagă o calificare istorică a naționalei. Fostul fundaș central a marcat golul victoriei cu Olanda, scor 1-0, din 2007, decisiv pentru calificarea României la Euro 2008. ”Goe” a primit eticheta de ”ultimul român care a învins Olanda”.

În același interviu din 2024, Dorin Goian a dezvăluit ce tricou de la națională României a păstrat. ”Nu prea mai am multe, singurul tricou pe care îl mai am galben e cel din meciul cu Olanda. E de inimă, de suflet. Toate le-am dat la evenimente caritabile şi la prieteni”, a spus Goian.